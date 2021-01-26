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Создатель "Новичка" выпустит лекарство от COVID: Учёному предложили "стреляного воробья"

26 января 2021, 13:20  •  119 • Политика
Создатель боевого отравляющего вещества "Новичок" намерен выпустить лекарство от COVID-19. Пользователям Сети иронии не занимать - учёному сразу предложили добровольца для исследований: "Он уже стреляный воробей".
Один из разработчиков боевого отравляющего вещества "Новичок", Леонид Ринк, заявил о намерении в ближайшее время выпустить противовирусное и иммуномодулирующее средство, которое способно бороться и с коронавирусной инфекцией, и с другими вирусными заболеваниями.
По словам учёного, лекарство работает против вирусных заболеваний, великолепно восстанавливает клетки иммунной системы.
"То есть ликвидирует цитокиновый шторм, который, по мнению многих специалистов, является одной из причин смертности от COVID-19", - уточнил он в беседе с "РИА Новости".
Пользователи Сети сразу же вспомнили об известном "берлинском пациенте" - блогере Алексее Навальном, который заявил о том, что в России его отравили "Новичком". Причём стоит напомнить, что уже через неделю после нахождения в больнице и "отравления" боевым веществом Навальный улыбался в объективы камер вместе с семьёй в своей палате в Германии. Также напомним и о том, что после многочисленных обвинений в адрес России по сей день ни одного факта, доказывающего хотя бы минимальную причастность российской стороны к происшествию с блогером, не было приведено.
"На Лёшке можно испытать, он уже стреляный воробей", - смеётся Nikolai Samarin.
"Молодец тов. Ринк, и ещё иммуннавальный препарат для заслуженного коматозного пассажира Германии, чёб не кашлял", - предлагает vladidur.
"Пожалейте вы американцев! Они и так в гонке за российской вакциной трупы не успевают прятать! А теперь ещё и лечить начнут!" - призывает Олег Парфен.

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