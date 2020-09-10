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Создатель "Новичка" показательно ответил на новую модификацию яда: "Чушь собачья"

10 сентября 2020, 07:40  •  70 • Политика
Создатель "Новичка" показательно ответил на новую модификацию яда. Он назвал заявления немцев об отравлении Навального "чушью собачьей".
Российский химик Леонид Ринк, который является одним из создателей "Новичка", прокомментировал заявление немецких СМИ, что Алексея Навального якобы отравили новой, доработанной версией отравляющего вещества.
Он обратил внимание, что у блогера нет никаких симптомов отравления "Новичком", а главное - он по-прежнему жив.
Чушь собачья абсолютно. Я, конечно, все варианты "Новичков" знаю. Должны появиться симптомы. Их нет. Хоть раздавись, что хочешь говори, а симптомов нет. Ничего нельзя сделать. Смерти нет. Забудьте о "Новичке", - рассказал специалист агентству РИА Новости.
Ранее об отравлении Навального "Новичком" заявила канцлер Германии Ангела Меркель, сославшись на данные немецких экспертов. Россия попросила предоставить данные анализов, подтверждающие это предположение, однако Берлин не торопится делиться информацией. Клиника "Шарите", где лежит Навальный, ссылается на врачебную тайну, а лаборатория бундесвера - на государственную.

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