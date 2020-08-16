Создатель NEXTA и экс-кандидат в президенты Белоруссии объявлены в розыск в России

Основатель Telegram-ресурса NEXTA Степан Путило и экс-кандидат в президенты Белоруссии Валерий Цепкало были объявлены в розыск на территории РФ, следует из информации на портале МВД страны.

Оба уже разыскиваются белорусскими правоохранителями. Накануне стало известно, что в отношении создателя канала NEXTA, активно освещающего события в республике после выборов, открыто уголовное делопроизводство.

Путило подозревается в организации массовых беспорядков, и ему грозит до 15 лет лишения свободы. Напомним, он проживает на территории Польши.

Между тем представитель Цепкало заявил "Медузе", что на политика также завели уголовное дело в Белоруссии. В его случае - о получении взятки. Таким образом, бывший кандидат также может получить 15 лет тюрьмы.

Ранее Цепкало покинул республику. Это случилось после того, как его не зарегистрировали для участия в президентской гонке. ЦИК страны передавала, что значительная часть подписей в поддержку его выдвижения оказались бракованными.