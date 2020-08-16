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Создатель NEXTA и экс-кандидат в президенты Белоруссии объявлены в розыск в России
16 августа 2020, 13:35 • 122 • Политика
Создатель Telegram-ресурса NEXTA Степан Путило и экс-кандидат в президенты Белоруссии Валерий Цепкало объявлены в розыск в России. В соседней республике в отношении них были возбуждены уголовные дела. Каждому из них грозит до 15 лет лишения свободы, но по разным статьям.
Основатель Telegram-ресурса NEXTA Степан Путило и экс-кандидат в президенты Белоруссии Валерий Цепкало были объявлены в розыск на территории РФ, следует из информации на портале МВД страны.
Оба уже разыскиваются белорусскими правоохранителями. Накануне стало известно, что в отношении создателя канала NEXTA, активно освещающего события в республике после выборов, открыто уголовное делопроизводство.
Путило подозревается в организации массовых беспорядков, и ему грозит до 15 лет лишения свободы. Напомним, он проживает на территории Польши.
Между тем представитель Цепкало заявил "Медузе", что на политика также завели уголовное дело в Белоруссии. В его случае - о получении взятки. Таким образом, бывший кандидат также может получить 15 лет тюрьмы.
Ранее Цепкало покинул республику. Это случилось после того, как его не зарегистрировали для участия в президентской гонке. ЦИК страны передавала, что значительная часть подписей в поддержку его выдвижения оказались бракованными.
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