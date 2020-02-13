Создать сверхдержаву? Песков раскрыл разговор Путина и Лукашенко

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал журналистам, о чём именно говорили Владимир Путин и Александр Лукашенко.

Напомним, ранее агентство Bloomberg сообщало, что российский президент якобы предложил белорусскому коллеге создать "сверхдержаву". А после "неудачного плана поглощения Белоруссии" будто бы предложил внести изменения в Конституцию.

"Это не так, они говорили об углублении союзной интеграции", - ответил журналистам Песков.