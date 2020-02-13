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Создать сверхдержаву? Песков раскрыл разговор Путина и Лукашенко
13 февраля 2020, 02:39 • 85 • Политика
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, о чём в действительности говорили главы государств Владимир Путин и Александр Лукашенко. Нет, темы объединения стран и создания "сверхдержавы" не было.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал журналистам, о чём именно говорили Владимир Путин и Александр Лукашенко.
Напомним, ранее агентство Bloomberg сообщало, что российский президент якобы предложил белорусскому коллеге создать "сверхдержаву". А после "неудачного плана поглощения Белоруссии" будто бы предложил внести изменения в Конституцию.
"Это не так, они говорили об углублении союзной интеграции", - ответил журналистам Песков.
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