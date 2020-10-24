«Создать почву для новых санкций»: что стоит за очередными заявлениями спецслужб США о причастности России к кибератакам

Финансируемые Россией хакеры провели кибератаки на системы различных уровней власти США, сообщили в Агентстве по кибербезопасности и обеспечению защиты инфраструктуры (CISA) и в ФБР. Американские спецслужбы обвиняют в преступлениях группу хакеров под названием Energetic Bear, которая якобы действует в интересах России. Эти утверждения последовали вскоре после заявления директора Нацразведки США Джона Рэтклиффа о том, что Москва якобы пытается вмешаться в ход президентских выборов в Соединённых Штатах. По мнению аналитиков, обе партии страны намерены использовать вопрос «вмешательства» в своих целях. Эксперты также считают, что спецслужбы заранее готовят повод для введения новых санкций против РФ.

Хакерские группы, связанные с Россией, провели несколько кибератак, направленных на системы различных уровней власти в Америке — в штатах и муниципалитетах. Об этом говорится в совместном заявлении Агентства по кибербезопасности и обеспечению защиты инфраструктуры США (CISA) и ФБР, опубликованном на сайте агентства.

«По меньшей мере с сентября 2020 года финансируемый Россией субъект, представляющий собой продвинутую устойчивую угрозу и называемый в открытых источниках Berserk Bear, Energetic Bear, TeamSpy, Dragonfly, Havex, Crouching Yeti и Koala, проводит кампанию против широкого спектра американских целей. Этот субъект совершил целенаправленные атаки на десятки сетей государственных органов разного уровня и на авиационные сети, предпринял попытки вторжения в несколько организаций разного уровня, успешно атаковал сетевую инфраструктуру и по состоянию на 1 октября 2020 года завладел данными по крайней мере с двух пострадавших серверов», — говорится в сообщении агентства.

В заявлении поясняется, что данная хакерская группа может осуществлять попытки взлома американских систем с целью подрывной деятельности, влияния на политику США и делегитимизации государственных учреждений разных уровней.

Поскольку вредоносная деятельность этой хакерской группы была направлена на сети государственных органов разного уровня, может существовать определённый риск для касающейся выборов информации, размещённой в этих сетях, отмечается в совместном заявлении CISA и ФБР.

«Однако к настоящему времени ФБР и Агентство не располагают доказательствами того, что данные по выборам были скомпрометированы. В связи с повышением осведомлённости об инфраструктуре выборов и целенаправленными атаками на сети государственных органов разных уровней ФБР и Агентство продолжат отслеживать подобную деятельность и её воздействие на избирательную инфраструктуру», — подчёркивается в документе.

Новые обвинения

Напомним, за последние несколько дней американские власти выдвинули целый ряд обвинений в отношении России, связанных с якобы имевшими место кибератаками и намерениями вмешаться в ход выборов в разных странах, а также попыткой срыва спортивных мероприятий.

Так, 19 октября Министерство юстиции США предъявило обвинение шести россиянам, якобы сотрудникам подразделения ГРУ, которое специализируется на кибератаках. Гражданам России вменяются кибератаки на президентские выборы во Франции 2017 года, зимнюю Олимпиаду в Южной Корее, ряд американских компаний и украинскую энергетическую инфраструктуру.

Здание Минюста США в Вашингтоне

Reuters

© Andrew Kelly

«Россия вновь и вновь ясно даёт понять, что не будет придерживаться установленных норм и вместо этого намерена продолжать свою разрушительную, дестабилизирующую деятельность в киберпространстве», — сказал заместитель директора ФБР Дэвид Боудич, комментируя вынесение обвинений.

В свою очередь, агентство Associated Press утверждает, что данное подразделение якобы причастно к вмешательству в президентские выборы в США в 2016 году, однако не связано с предстоящими выборами в ноябре.

В то же время к обвинениям в кибератаках против России присоединился и Джон Демерс — помощник генпрокурора США по вопросам национальной безопасности.

«Ещё ни одна страна не применяла свои кибервозможности в качестве оружия так злонамеренно и безответственно, как Россия, бессмысленно нанося беспрецедентный ущерб для достижения незначительных тактических преимуществ и удовлетворения своих приступов злобы», — приводит его слова Associated Press.

Вскоре после предъявления обвинений россиянам, во время пресс-конференции 22 октября, директор Национальной разведки США Джон Рэтклифф заявил, что Россия, а также Иран пытаются вмешаться в выборы главы Белого дома, получив данные об американских избирателях. По словам Рэтклиффа, эти данные могут быть использованы для того, чтобы предоставить зарегистрированным избирателям ложную информацию, которая «создаст сомнения, посеет хаос и подорвёт ваше доверие к нашим выборам».

В своём заявлении Рэтклифф подчеркнул, что США не потерпят иностранного вмешательства в выборы, и предупредил о последствиях для стран, которые прибегнут к подобным действиям.

Реакция России

В сентябре глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что обвинения в адрес России по поводу «вмешательства» в выборы давно уже не удивляют Москву.

«Вопрос касательно обвинения в адрес России, что мы вмешиваемся в президентские выборы в США, — ну мы это слышим уже многие годы. У них уже даже такая игра есть: кто больше вмешивается — Россия, Китай или Иран?.. Так что эти игры взрослых людей продолжаются давно, они нас не удивляют», — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД БРИКС.

Избирательный участок в США

Reuters

© Elijah Nouvelage

При этом глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что всё же был удивлён обвинениями в том, что Россия якобы пытается использовать голосование по почте для вмешательства в выборы президента США.

«Мне казалось до сих пор, что голосование по почте — это проблема противоречий между президентом Трампом, который категорически не хочет это голосование позволять сделать, и демократами, которые обязательно хотят голосование по почте расширить максимально… И в этом случае, как и в случае с отравлениями, как и в случае с ситуациями в других странах мира, мы будем руководствоваться конкретными фактами, если они будут нам предъявлены», — подчеркнул Лавров.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя очередное высказывание директора Нацразведки США, заявил, что все подобные обвинения не имеют под собой никаких оснований.

«Обвинения сыплются каждый день, они все абсолютно безосновательны, они ни на чём не основываются, это скорее дань внутриполитическим процессам, связанным с приближающимися выборами», — сказал Песков.

По мнению научного сотрудника Центра исследования проблем безопасности РАН Константина Блохина, новая серия заявлений о российских хакерах и попытках вмешательства в выборы говорит о том, что американский политический истеблишмент уже готов использовать эту тему в своих интересах после голосования 3 ноября.

«Спецслужбы хотят создать почву для новых антироссийских санкций. Другое дело, что американские политические партии заявляют о разной степени «вмешательства» и интерпретируют этот вопрос в своих политических целях. Обе партии США собираются муссировать и использовать вопрос «вмешательства» России как инструмент внутриполитической борьбы, а также поддерживать миф о «русской угрозе», чтобы РФ постоянно фигурировала в информационном пространстве в США», — подчеркнул политолог.

По его словам, если Демократическая партия США в лице Джо Байдена потерпит поражение на выборах, она и её сторонники непременно подвергнут сомнению легитимность голосования, заявив, что в него якобы вмешалась Россия.

По мнению члена Академии военных наук Андрея Кошкина, ничего нового в подобных обвинениях нет — они прозвучали и со сцены последнего раунда президентских дебатов.

«То есть на таком высоком уровне американским избирателям закладывается мысль о том, что именно Россия нацелена на вмешательство», — отметил эксперт.

Вместе с тем, подчеркнул Андрей Кошкин, на основе этих бездоказательных обвинений принимаются новые антироссийские санкции.

«Это называется технологией информационной борьбы при помощи фактоида. То есть самого факта вмешательства не было, однако он создан как прецедент в информационном пространстве. И когда будут приняты некие санкции, они будут бравировать тем, что эти меры якобы приняты за «вмешательство», и уже не важно, было оно на самом деле или нет», — пояснил политолог.

По его словам, будущее отношений с Россией, деградирующих из-за подобных обвинений, не волнует Соединённые Штаты.