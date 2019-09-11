«Создать негативный контекст»: почему демократы призывают расследовать деятельность адвоката Трампа на Украине

Перед президентскими выборами 2020 года демократы в конгрессе США снова ищут повод обвинить Дональда Трампа в злоупотреблениях властью. Так эксперты оценили сообщение о том, что главы трёх комитетов палаты представителей конгресса начали новое расследование в отношении американского лидера. На этот раз Трампа и его адвоката Рудольфа Джулиани подозревают в попытках заставить руководство Украины изучить возможное участие сына кандидата в президенты США Джо Байдена в коррупционных схемах. По мнению экспертов, Демпартия намерена не допустить репутационных потерь и для этого сама совершает нападки на Трампа.

Главы трёх комитетов палаты представителей конгресса США — по международным делам, по разведке и по государственному надзору — объявили, что начнут расследование в отношении Трампа, его соратника и личного адвоката Рудольфа Джулиани. Причина — сообщения о попытках оказать давление на новое руководство Украины, в частности на Владимира Зеленского, с целью получения компромата на бывшего вице-президента Джо Байдена — вероятного противника главы государства на выборах в 2020 году.

В своём заявлении руководители комитетов, которые являются членами Демократической партии, утверждают, что Трамп и Джулиани намеревались получить от властей Украины сведения, которые «способствовали бы переизбранию Трампа в 2020 году».

«Президент и его личный адвокат Руди Джулиани, по всей видимости, действуя в обход законной правоприменительной практики и дипломатических каналов, вынуждают украинское правительство под видом борьбы с коррупцией инициировать два политически мотивированных расследования», — говорится в открытом письме, размещённом на сайте комитета палаты представителей по разведке.

В письме поясняется, что Трамп и Джулиани якобы настаивают на «преследовании украинских граждан», давших показания против осуждённого руководителя предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта.

«Цель этого расследования — обесценить приведённые в докладе Мюллера неоспоримые доказательства вмешательства России в выборы 2016 года на пользу Трампу. Второе расследование касается сына бывшего вице-президента Джо Байдена. Байден — потенциальный противник Трампа на выборах 2020 года», — поясняется в сообщении.

В открытых письмах, направленных в Госдеп США и Белый дом, главы комитетов требуют передать им все документы, касающиеся переговоров между Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, а также деятельности Рудольфа Джулиани в рамках его контактов с украинскими политиками.

В беседе с RT политолог Александр Асафов отметил, что демократы вновь бездоказательно обвиняют Трампа — точно так же, как ранее его подозревали в «связях» с Кремлём.

«Дело, связанное с «украинским следом», — повод, чтобы демократы снова смогли обвинить Трампа в неправомерных действиях и чтобы об этом писали в СМИ. Даже если демократы уверены, что они ничего не найдут, само полоскание этих фактов на публике уже работает против президента США, поскольку это создаёт определённый негативный контекст и, соответственно, наносит ему репутационный ущерб», — пояснил эксперт.

Визит в Киев

Ранее телеканал CNN выпустил репортаж, в котором сообщалось, что личный адвокат президента Рудольф Джулиани в июле провёл в Испании встречу с помощником Владимира Зеленского Андреем Ермаком. На ней якобы обсуждалась роль бывшего вице-президента США Джо Байдена в отставке генпрокурора Украины Виктора Шокина в 2016 году.

В эфире канала сам Джулиани сообщил, что Госдеп США поставил его в известность о желании Ермака провести с ним встречу. Джулиани рассказал о двух разговорах с Ермаком по телефону и об их встрече в Мадриде.

По словам Джулиани, его разговор с представителем администрации Зеленского, кроме личности Байдена, касался неких попыток властей Украины повлиять на президентскую кампанию Дональда Трампа в 2016 году.

Напомним, что Джулиани намеревался посетить Киев в мае этого года, но затем отменил визит, сославшись на то, что в окружении Владимира Зеленского находится «множество врагов Дональда Трампа».

«Услышанное мною этим вечером от двух весьма надёжных источников убеждает меня в том, что президент (избранный президент Украины Владимир Зеленский. — RT) окружён людьми, которые являются врагами президента Трампа, а также — как минимум в одном случае — коррупционерами», — объяснил он тогда причину своего решения в эфире телеканала Fox News.

Украинский связной

Второй целью расследования демократов в конгрессе может быть попытка оградить ведущего кандидата на выборах 2020 года от Демократической партии Джо Байдена от действий со стороны Трампа и его администрации, считают эксперты.

Владимир Гройсман, Джо Байден, Пётр Порошенко и Арсений Яценюк в 2015 году

Reuters

© Anastasia Sirotkina

Напомним, сын бывшего вице-президента США Хантер Байден после визита своего отца на Украину в 2014 году вошёл в совет директоров компании Burisma — одной из крупнейших частных газовых компаний на Украине. Американское издание The Hill в апреле сообщило, что Генпрокуратура Украины подозревала Хантера Байдена в получении взяток от руководства Burisma.

По информации издания, в период с весны 2014 года по осень 2015-го Байдену-младшему якобы ежемесячно перечисляли порядка $166 тыс. Это происходило в то время, когда его отец Джо Байден, кроме поста вице-президента, также занимал должность спецпредставителя США по Украине.

Генпрокурор Украины Виктор Шокин планировал вызвать Хантера Байдена на допрос по факту злоупотреблений в Burisma и газовой отрасли страны, однако в марте 2016 года он был отстранён от должности.

В январе 2018 года Байден, выступая на собрании Совета по международным отношениям, вспомнил об этом эпизоде. Он заявил, что тогда поставил ультиматум президенту Украины Петру Порошенко и премьеру Арсению Яценюку, пригрозив им отменой кредитных гарантий на $1 млрд, если генпрокурор Шокин не будет смещён с должности.

Требование лишить поста Шокина он объяснял тем, что генпрокурор якобы имел отношение к коррупционным схемам и без его отставки невозможно было гарантировать целевое использование американского кредита.

Бывший генпрокурор Украины Виктор Шокин

Reuters

© Valentyn Ogirenko

Как отмечает доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве России Геворг Мирзаян, эти факты указывают на возможное нарушение законодательства со стороны бывшего вице-президента Джо Байдена. Именно поэтому демократы в конгрессе хотят дискредитировать действия Трампа и Джулиани.

«Байден является надеждой и оплотом целого ряда демократических сил на выборах 2020 года», — пояснил эксперт.

Демократическая одержимость

Одним из инициаторов нового расследования является глава комитета палаты представителей конгресса США Адам Шифф. Эксперты в разговоре с RT напомнили, что Шифф буквально одержим идеей импичмента Дональда Трампа и его «связями» с Россией. Пока в США шло расследование Мюллера, конгрессмен Шифф регулярно появлялся в эфире телеканалов CNN и CBS и утверждал, что импичмент Трампа неминуем.

Он также утверждал ещё до выхода итогового доклада комиссии Мюллера, что у прокуратуры имеются «неопровержимые» доказательства «связей» Трампа с Россией. В ходе одного из своих интервью Шифф даже заявил, что после окончания расследования Трампа ждёт тюремное заключение.

После того как весной 2019 года расследование Мюллера было закончено, а в итоговом заключении говорилось, что признаков связей штаба Трампа с Кремлём обнаружено не было, Шифф фактически отказался принимать его итоги. Он заявил, что заключения генпрокурора недостаточно, и требовал от Роберта Мюллера явиться в конгресс для дачи показаний.

Пользуясь своим положением главы комитета по разведке, Шифф заново открыл расследование о «связях» Трампа с Россией в рамках полномочий конгресса. В письме о новом расследовании за подписью Шиффа и других демократов снова упоминается Россия.

«Президент Трамп также пригрозил заблокировать передачу военной помощи на сумму в $250 млн, которая была одобрена конгрессом, поддержана Пентагоном и в которой Украина отчаянно нуждается... Если президент Трамп действительно ставит Украину перед выбором — защищаться от российской агрессии без помощи со стороны США или позволить судебной системе Украины действовать в интересах предвыборного штаба Трампа, то это — вопиющее злоупотребление властью, подарок для России и предательство народного доверия», — говорится в письме.

Александр Асафов считает, что этим демократы не ограничатся и в ближайшем будущем предъявят Трампу новые обвинения.

«В реальности, конечно, вся политическая элита украинского государства перечисляла деньги, нанимала специалистов, находилась в длительном общении и передавала информацию демократам, но эти факты не мешают демократам искать следы деятельности Трампа и Джулиани в Киеве», — отметил эксперт.

В свою очередь, Геворг Мирзаян считает, что, если украинскому делу будет дан ход в Минюсте, это может серьёзно повлиять на шансы Джо Байдена стать президентом США.