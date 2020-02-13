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Создать «Мемориал спасённым героям»

13 февраля 2020, 09:09  •  78 • Аналитика

В ряде стран Восточной Европы, например, в странах Прибалтики, Польше, Чехии, Украине, развернулась подлинная война с памятниками советским воинам, освобождавшим эти страны от фашизма. Всем понятно, что это борьба не столько с памятниками, сколько с исторической правдой о роли Советского Союза и его вооружённых сил в деле победы в Великой Отечественной и Второй мировой войне. Российский МИД всегда решительно реагирует на эти вопиющие акты. Но ведь МИД – это дипломатическая структура, и, соответственно, её реакция не может выходить за рамки дипломатического этикета.


К сожалению, дипломатический этикет многими воспринимается как слабость, нерешительность и даже беспомощность. Многочисленные социальные группы, сформировавшиеся на почве разжигания межнациональной вражды, русофобии и других фобий, связанных со всем, что не прославляет исключительность только своей нации (да, и своего патрона тоже), понимают лишь язык силы.



Дипломатические рамки не позволяют выходить за рамки приличий. И вот уже крошат не только беспомощные памятники – ведь павшие герои уже не могут себя защитить. Ненависть озверевшего местного населения падает и на гостей из России, а теперь уже и Белоруссии и даже Украины. О факте избиения в Польше группы туристов из пяти человек, среди которых пострадала, внимание, девушка (!), был прокомментирован по телевидению России 12 февраля с. г. Чем отличается эта группа «братьев-славян» из семи человек от своры злобных бродячих собак?

Искажение исторической правды о причинах Второй мировой войны вкупе с подлинной информационной войной, развязанной против России в некоторых странах, получило положительный отклик среди молодёжи, взрослого поколения, среди которых есть и много политиков. Семя легло на унавоженную обильной ложью почву. А ведь Красная армия ценой огромных жертв спасла население этих стран от уничтожения и рабства, поскольку славяне не признавались нацистами арийской расой. Но кто здесь об этом помнит?

Что же мы можем сделать для спасения чести и памяти наших великих предков? У автора на этот счёт давно вызревала идея асимметричного ответа. Но её можно осуществить только при энергичной поддержке президента страны, слишком масштабным выглядит этот проект. К сожалению, пробиться с обращением сквозь существующие электронные сервисы не удалось. Поэтому я публикую на этом портале, призванном поддерживать вопросы безопасности Родины, своё открытое письмо В.В. Путину — лидеру нации.









Уважаемый Владимир Владимирович!

С учётом приближающейся даты 75-летнего юбилея Победы над фашисткой Германией и её сателлитами, а также в преддверии празднования другой великой даты – 800-летия памяти Святого Благоверного князя Александра Невского, предлагаю проект, основная суть которого сводится к следующим положениям:

• Создать «Мемориал спасённым героям» на территории, например, региона Ленинградской области и осуществить вывоз поруганных современными вандалами памятников на Родину для установки в Мемориале.

• В рамках Мемориала создать интерактивный музей с доступом к нему через всемирную Сеть, наполнением контентом на многих языках, в первую очередь тех стран, из которых будут вывезены памятники для их спасения.



• В дни празднования 75-летнего юбилея Победы организовать закладку символического камня в фундамент «Аллеи спасённых героев» лично Вами совместно с главами государств-участников торжеств.

• В составе Мемориала предусмотреть не только светлую, но и «тёмную» сторону. Наши потомки должны знать тех, кто осквернял священные имена павших героев, а также те властные структуры, которые закрывали глаза, а некоторые и поддерживали и даже организовывали вандализм XXI века. Таким образом, историческая память материализуется в камне.

Полагаю, что этот проект послужит жёстким уроком для тех, кто развернул вакханалию войны с памятниками погибшим героям, которые уже не могут постоять за себя.

Но Родина должна принять все меры, чтобы поставить на заслуженное место всю когорту любителей искажения исторической правды в угоду сиюминутным политическим целям.

С предложением о поддержке проекта я обращался во Всероссийскую федерацию русского боевого искусства — РОСС (президент – грандмастер Ретюнских А.И), Санкт-Петербургский Клуб кавалеров ордена Александра Невского (председатель президиума Кобяко В.С.), Культурно-просветительский фонд Ростоцких «А зори здесь тихие» (председатель Поляков А.Ю.). Все организации поддержали проект, было даже направлено коллективное письмо губернатору Ленинградской области А.Ю. Дрозденко (Вх. канцелярии губернатора №19-826/2020 от 28.01.2020).

Однако, по-видимому, проект слишком масштабный, чтобы можно было реализовать его без Вашей поддержки.

Как офицер Вооружённых Сил СССР и РФ в отставке, ветеран труда и сын фронтовика, который в 17-летнем возрасте ушёл на фронт, с противотанковым ружьём в руках, а значит, на передовой, прошёл с боями и через Польшу, где получил ранение, готов принять участие в проекте вместе с поддержавшими меня организациями, любыми другими людьми с человеческими лицами во имя спасения чести и памяти погибших героев.

К данному обращению прилагаю краткую презентацию, поясняющую некоторые аспекты проекта.
Анатолий Лукашев

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