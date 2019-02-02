«Создать лояльную структуру»: на Украине заявили о возможности принудительного переименования УПЦ МП

Киевские власти могут принудительно переименовать Украинскую православную церковь Московского патриархата, если её руководство в ближайшее время не сделает этого самостоятельно. Об этом заявил директор департамента по делам религий и национальностей Минкультуры Украины Андрей Юраш. Эксперты отмечают, что в Киеве пытаются создать полностью лояльную религиозную структуру, а действия украинских властей противоречат нормам права и являются прямым вмешательством в церковные дела.

В Киеве заявили, что власти страны могут самостоятельно переименовать каноническую Украинскую православную церковь Московского патриархата, если она не изменит своё название согласно новым нормам законодательства. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил директор департамента по делам религий и национальностей министерства культуры Андрей Юраш.

«Если религиозная организация сознательно или по техническим причинам не хочет внести соответствующие изменения, она останется без названия. Согласно закону она сохраняет статус юридического лица, но остаётся религиозной организацией без названия. Это открывает возможности для государства самостоятельно назвать эту религиозную организацию», — заявил Юраш.

По его словам, согласно проведённой экспертизе УПЦ МП должна быть переименована, чтобы отразить в названии «принадлежность к Русской православной церкви». Причём для того, чтобы добровольно изменить своё название, у канонической церкви остаётся менее трёх месяцев.

«Это будет, на наш взгляд, своеобразный тест, насколько руководство УПЦ МП конструктивно и не заинтересовано в провоцировании сознательной конфликтности в обществе. Потому что от действий руководства этой церкви будут зависеть и действия государства, как оно будет реагировать или на выполнение закона, или на сознательное непослушание», — добавил чиновник.

«Центр УПЦ находится в Киеве»

Напомним, что 20 декабря 2018 года Верховная рада Украины приняла закон о переименовании религиозных организаций. Согласно этому документу, конфессиональные структуры «с центром в государстве-агрессоре» (так в Киеве называют Россию) отныне должны будут указывать это в своём названии.

Эксперты полагают, что подобными действиями Киев пытается воплотить в реальность закон, который в принципе противоречит нормам права. Так, руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин напомнил, что к УПЦ новый закон не относится.

«УПЦ заявила, что закон о переименовании её вообще не касается. Действия власти — грубое вмешательство в дела православия и попрание человеческих норм», — сказал он.

«Это неуважение к гражданам Украины, которые являются членами УПЦ. В силу отказа от переименования Киев теперь будет пытаться принудить церковь к этому», — подчеркнул собеседник RT.

Напомним, что в день вступления закона в силу о его неприменимости к УПЦ рассказал журналистам глава синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Владимир Легойда.

«По поводу сегодняшнего решения Рады, что УПЦ не может так именоваться, так как является частью структуры, центр которой находится в Москве. В уставе Русской церкви чётко сказано, что центр УПЦ находится в Киеве», — сказал он в интервью «Интерфаксу».

По мнению Лункина, стремление переименовать каноническую УПЦ МП возникло у властей Украины из-за желания создать полностью лояльную им религиозную структуру. В частности, из-за этого на УПЦ и оказывается сильное давление.

«В рамках власти сложилась концепция необходимости создания национальной украинской церкви, которая была бы лояльна к Киеву. И уже после 2014 года в рамках манипуляции с социологическими опросами создавалось впечатление, что большинство граждан Украины поддерживают Киевский патриархат», — добавил эксперт.

Кроме того, существует риск, что украинские власти не собираются ждать ещё три месяца, о которых заявлял Юраш. О таком сценарии развития событий в беседе с RT рассказал доктор исторических наук, профессор Московского государственного лингвистического университета Роман Силантьев.

«Это не первый раз в истории, когда происходит давление на православных верующих. Но тем, кто устраивает гонения, это не приносит желаемого эффекта, только даёт верующим силу и стойкость», — отметил он.

Священнослужители и верующие на «объединительном соборе» на Софийской площади в Киеве

РИА Новости

«Объединение раскольников»

Переименование УПЦ МП фактически направлено на поддержку созданной 15 декабря 2018 года на так называемом объединительном соборе в Киеве Православной церкви Украины (ПЦУ). Позже, 6 января 2019 года, константинопольский патриарх Варфоломей вручил новой религиозной структуре томос об автокефалии.

УПЦ МП не признала как так называемый объединительный собор, так и образованную по его итогам ПЦУ. Согласно позиции церкви, произошедшее является расколом, который устроили Константинопольский патриархат и вмешавшиеся в религиозные дела украинские власти. В частности, об этом свидетельствует личное участие президента Украины Петра Порошенко в «объединительном соборе», а также его поездка в Стамбул на переговоры с патриархом Варфоломеем.

«Это собрание является объединением раскольников и к Украинской православной церкви не имеет никакого отношения, — заявляли в УПЦ. — Обидно, что одним из инициаторов сегодняшних испытаний для УПЦ стал Константинопольский патриархат, который аргументирует своё право вмешиваться в наши церковные дела тем, что наша церковь когда-то находилась в его юрисдикции».

На данный момент ни одна поместная церковь, за исключением Константинопольского патриархата, не признала ПЦУ. По словам Владимира Легойды, на Украине как был, так и остаётся единственный архиерей, который имеет полное право называться митрополитом Киевским, — Онуфрий.

«А как объяснить неожиданно взявшегося ещё одного — это пусть стамбульский патриарх думает, что и как сказать другим поместным церквам», — написал он в своём Telegram-канале.

Добавим, что в воскресенье, 3 февраля, в киевском Софийском соборе пройдёт церемония интронизации так называемого предстоятеля ПЦУ. Ожидается, что в этом мероприятии примет участие украинский лидер Пётр Порошенко, однако на церемонию не приедет никто из представителей поместных церквей, за исключением делегации Константинопольского патриархата.