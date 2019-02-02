Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Почему нам не выжить в кланово-олигархическом строе (Д.Перетолчин, А.Скок)
В парламент Молдовы пройдут только социалисты, демократы и унионисты
Американским ученым запретили делиться опытом с коллегами из России
Россия рекордно скупает золото. К чему готовится Путин?
Главная / Украина

«Создать лояльную структуру»: на Украине заявили о возможности принудительного переименования УПЦ МП

02 февраля 2019, 19:54  •  77 • Украина
Киевские власти могут принудительно переименовать Украинскую православную церковь Московского патриархата, если её руководство в ближайшее время не сделает этого самостоятельно. Об этом заявил директор департамента по делам религий и национальностей Минкультуры Украины Андрей Юраш. Эксперты отмечают, что в Киеве пытаются создать полностью лояльную религиозную структуру, а действия украинских властей противоречат нормам права и являются прямым вмешательством в церковные дела.
 
Вид на Киево-Печерскую лавру и монумент «Родина-мать» © Valentyn Ogirenko
 

В Киеве заявили, что власти страны могут самостоятельно переименовать каноническую Украинскую православную церковь Московского патриархата, если она не изменит своё название согласно новым нормам законодательства. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил директор департамента по делам религий и национальностей министерства культуры Андрей Юраш.

«Если религиозная организация сознательно или по техническим причинам не хочет внести соответствующие изменения, она останется без названия. Согласно закону она сохраняет статус юридического лица, но остаётся религиозной организацией без названия. Это открывает возможности для государства самостоятельно назвать эту религиозную организацию», — заявил Юраш.

По его словам, согласно проведённой экспертизе УПЦ МП должна быть переименована, чтобы отразить в названии «принадлежность к Русской православной церкви». Причём для того, чтобы добровольно изменить своё название, у канонической церкви остаётся менее трёх месяцев.

«Это будет, на наш взгляд, своеобразный тест, насколько руководство УПЦ МП конструктивно и не заинтересовано в провоцировании сознательной конфликтности в обществе. Потому что от действий руководства этой церкви будут зависеть и действия государства, как оно будет реагировать или на выполнение закона, или на сознательное непослушание», — добавил чиновник.

«Центр УПЦ находится в Киеве»

Напомним, что 20 декабря 2018 года Верховная рада Украины приняла закон о переименовании религиозных организаций. Согласно этому документу, конфессиональные структуры «с центром в государстве-агрессоре» (так в Киеве называют Россию) отныне должны будут указывать это в своём названии.

Эксперты полагают, что подобными действиями Киев пытается воплотить в реальность закон, который в принципе противоречит нормам права. Так, руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин напомнил, что к УПЦ новый закон не относится.

«УПЦ заявила, что закон о переименовании её вообще не касается. Действия власти — грубое вмешательство в дела православия и попрание человеческих норм», — сказал он.

«Это неуважение к гражданам Украины, которые являются членами УПЦ. В силу отказа от переименования Киев теперь будет пытаться принудить церковь к этому», — подчеркнул собеседник RT.

Напомним, что в день вступления закона в силу о его неприменимости к УПЦ рассказал журналистам глава синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Владимир Легойда.

«По поводу сегодняшнего решения Рады, что УПЦ не может так именоваться, так как является частью структуры, центр которой находится в Москве. В уставе Русской церкви чётко сказано, что центр УПЦ находится в Киеве», — сказал он в интервью «Интерфаксу».

По мнению Лункина, стремление переименовать каноническую УПЦ МП возникло у властей Украины из-за желания создать полностью лояльную им религиозную структуру. В частности, из-за этого на УПЦ и оказывается сильное давление.

В Госдуме прокомментировали запрет Киева ввозить ещё 13 книжных изданий из России

«В рамках власти сложилась концепция необходимости создания национальной украинской церкви, которая была бы лояльна к Киеву. И уже после 2014 года в рамках манипуляции с социологическими опросами создавалось впечатление, что большинство граждан Украины поддерживают Киевский патриархат», — добавил эксперт.

Кроме того, существует риск, что украинские власти не собираются ждать ещё три месяца, о которых заявлял Юраш. О таком сценарии развития событий в беседе с RT рассказал доктор исторических наук, профессор Московского государственного лингвистического университета Роман Силантьев.

«Это не первый раз в истории, когда происходит давление на православных верующих. Но тем, кто устраивает гонения, это не приносит желаемого эффекта, только даёт верующим силу и стойкость», — отметил он.

  • Священнослужители и верующие на «объединительном соборе» на Софийской площади в Киеве
  • РИА Новости

«Объединение раскольников»

Переименование УПЦ МП фактически направлено на поддержку созданной 15 декабря 2018 года на так называемом объединительном соборе в Киеве Православной церкви Украины (ПЦУ). Позже, 6 января 2019 года, константинопольский патриарх Варфоломей вручил новой религиозной структуре томос об автокефалии.

УПЦ МП не признала как так называемый объединительный собор, так и образованную по его итогам ПЦУ. Согласно позиции церкви, произошедшее является расколом, который устроили Константинопольский патриархат и вмешавшиеся в религиозные дела украинские власти. В частности, об этом свидетельствует личное участие президента Украины Петра Порошенко в «объединительном соборе», а также его поездка в Стамбул на переговоры с патриархом Варфоломеем.

Эксперт оценил заявление украинских властей о переименовании УПЦ

«Это собрание является объединением раскольников и к Украинской православной церкви не имеет никакого отношения, — заявляли в УПЦ. — Обидно, что одним из инициаторов сегодняшних испытаний для УПЦ стал Константинопольский патриархат, который аргументирует своё право вмешиваться в наши церковные дела тем, что наша церковь когда-то находилась в его юрисдикции».

На данный момент ни одна поместная церковь, за исключением Константинопольского патриархата, не признала ПЦУ. По словам Владимира Легойды, на Украине как был, так и остаётся единственный архиерей, который имеет полное право называться митрополитом Киевским, — Онуфрий.

«А как объяснить неожиданно взявшегося ещё одного — это пусть стамбульский патриарх думает, что и как сказать другим поместным церквам», — написал он в своём Telegram-канале.

Добавим, что в воскресенье, 3 февраля, в киевском Софийском соборе пройдёт церемония интронизации так называемого предстоятеля ПЦУ. Ожидается, что в этом мероприятии примет участие украинский лидер Пётр Порошенко, однако на церемонию не приедет никто из представителей поместных церквей, за исключением делегации Константинопольского патриархата.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...


77
Источник
Похожие новости
02 февраля 2019, 19:54
Колумбийский «разрушитель», украинский защитник и звезда из Ирана: как «Зенит» усилился к Лиге Европы в межсезонье
01 февраля 2019, 21:09
Климкин выразил надежду на получение от Турции денег для армии Украины
02 февраля 2019, 19:54
Посольство России призвало США и ЕС заставить Украину освободить Вышинского
Загрузка...
01 февраля 2019, 21:09
Захарова призвала уделить внимание смерти россиянина в колонии на Украине
02 февраля 2019, 00:24
На Украине зарегистрировали рекордное число кандидатов в президенты
02 февраля 2019, 10:09
Эксперт оценил заявление украинских властей о переименовании УПЦ
Загрузка...
Новости партнеров
 

 
Выбор дня
02 февраля 2019, 03:54
Россия доказала, что США врут
02 февраля 2019, 03:54
Асад улыбнулся, Янукович заплакал: В Сети ответили на угрозы США Венесуэле
02 февраля 2019, 02:09
Клан или пропан: как связаны списание газовых долгов Чечне и дело семьи задержанного ...
02 февраля 2019, 03:54
Грохотали стены и бились стёкла: Опубликовано видео с Кубы после падения метеорита
02 февраля 2019, 03:54
Московская гастроль «политической проститутки» из Севастополя (Руслан Осташко)
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
01 февраля 2019, 18:09
Сближение закончилось "мокрыми штанами для натовского экипажа": политолог объяснил "ягнячье молчание" НАТО после маневра Су-27
31 января 2019, 03:09
"Хан" при живом президенте": Как главы республик "командовали" людьми Путина до большой "чистки"
31 января 2019, 20:54
Что стоит за арестом сенатора с Кавказа Рауфа Арашукова
01 февраля 2019, 19:56
"РФ вооружила Венесуэлу до зубов! Пусть они боятся!" Военный эксперт шокировал гостей фактами
27 января 2019, 20:54
«Напряжение будет расти»: почему польские фермеры требуют от Варшавы прекратить поддержку Украины
29 января 2019, 05:39
"Не продержимся и 10 дней": На Украине признали, что "одна из сильнейших армий Европы" не устоит в войне с Россией
27 января 2019, 04:54
"А вы его тоже ногой ударьте": Охрана ПАСЕ отказалась наказывать депутата, напавшего на Скабееву
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.