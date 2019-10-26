«Создать хаос в системе ПВО противника»: какими возможностями будет обладать новый российский беспилотный комплекс

В России разрабатывается беспилотный боевой авиационный комплекс «Стая-93». Проект изделия был представлен на выставке «Интерполитех-2019». Перспективная отечественная система предназначена для поражения средств ПВО, бронетехники и живой силы противника. «Стая-93» представляет собой до 100 небольших дронов-бомбардировщиков. Каждый аппарат может нести авиабомбу массой 2,5 кг. Как утверждает разработчик, «рой» БПЛА способен нанести серьёзный ущерб противнику на дальности до 150 км. Эксперты полагают, что «Стая-93» станет эффективным оружием в борьбе с террористами и высокотехнологичным противником.

Военно-воздушная академия им. Жуковского и Гагарина (Воронеж) представила на выставке «Интерполитех-2019» проект беспилотного боевого авиационного комплекса «Стая-93». Оружие предназначено для поражения широкого спектра наземных целей — средств противовоздушной обороны, танков, артиллерии, бронемашин и живой силы противника.

«Стая-93» — это «рой» из десятков небольших дронов-бомбардировщиков. Каждый аппарат способен нести малогабаритную авиабомбу массой 2,5 кг. Специалисты отмечают, что при массированном ударе группой БПЛА можно достичь серьёзного поражающего эффекта. Для наведения боеприпаса на цель используется монокулярная система технического зрения. Она позволяет достигать точности до нескольких десятков сантиметров.

В беседе с RT основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев заявил, что «Стая-93» станет весьма грозным оружием. Комплекс не сможет уничтожать крупные и хорошо укреплённые объекты, однако его огневой мощи хватит для нанесения удара по колонне машин или бронетехники.

«Одна бомба в 2,5 кг вполне может вывести из строя танк, если попадёт в какую-нибудь уязвимую часть, а таких мест, если поражение идёт с воздуха, у него предостаточно. Армейский внедорожник такой боеприпас и вовсе разнесёт на куски. Поэтому я бы не стал недооценивать боевые возможности беспилотных бомбардировщиков», — отметил Корнев.

Специалисты Военно-воздушной академии им. Жуковского разрабатывают «Стаю-93» совместно с коллегами из НПП «Автономные аэрокосмические системы — ГеоСервис» (Красноярск) и ООО «Группа «Кронштадт» (Санкт-Петербург).

Комплекс выполнен на отечественной электронно-компонентной базе. Поставщиками лазерных излучателей выступают НПП «Инжект» (Саратов), НИИ «Полюс» (Москва), НПФ «Дилаз» (Москва); видеокамер — АО «Сарапульский радиозавод» (Удмуртия), НПП «Силар» (Москва); светофильтров — «Швабе — Оборона и защита» (Новосибирск); цифровых вычислителей — АО «МЦСТ» (Москва).

Роевая тактика

Беспилотник комплекса «Стая-93» получит форму «летающее крыло». Отсутствие выступающих аэродинамических поверхностей позволит уменьшить радиолокационную заметность аппарата. Ещё одним преимуществом дрона станет высокая энергоэффективность.

Разработчик ожидает, что БПЛА смогут выполнять боевые задачи на дальности до 140—150 км. Длина беспилотника составляет 1,2 м, масса полезной нагрузки — 10 кг. Аппарат взлетает и садится вертикально. «Рой» можно поднимать в воздух в том числе с неподготовленных площадок.

Военнослужащий РФ запускает беспилотный аппарат

© Пресс-служба Минобороны РФ

«Стая-93» реализована по принципу роевой тактики. Она предполагает произвольный характер полёта беспилотников, при этом дроны ориентируются на ведущий аппарат. Сейчас в мире используется строевой тип управления БПЛА, при котором аппарат чётко знает своё место в шеренге. Как пояснили RT в Военно-воздушной академии, аппараты, летящие по строевому принципу, являются несложной мишенью для современных средств ПВО, в то время как «рой» отличается высокой живучестью.

«Комплексами РЭБ (радиоэлектронной борьбы) вывести из строя группу беспилотников невозможно. Если же ведущий дрон будет уничтожен огневыми средствами противника или потерян по тем или иным причинам, то его функции передаются другому аппарату, который ранее был ведомым. Таким образом, происходит реконфигурация — и так до потери последних двух аппаратов», — рассказали в академии.

«Рой» может насчитывать до 100 беспилотников. Количество дронов ограничено пропускными способностями оптико-электронной аппаратуры. Обмен сигналами между БПЛА происходит при помощи лазерных и инфракрасных меток, установленных в хвостовой части каждого дрона.

«Также беспилотники имеют фотоприёмники и видеокамеры. Фотоприёмник даёт команду камере открыть диафрагму, принимаются два инфракрасных излучателя, а потом происходит вычисление координат (местоположения). Дальше по заданным алгоритмам информация передаётся в полётный контроллер, где система управления занимается стабилизацией положения БПЛА в строю», — отметили разработчики.

Управление группой дронов-бомбардировщиков осуществляется несколькими способами. В частности, беспилотники могут выполнять боевую миссию в автоматическом режиме, поражая цели по заранее заданным координатам.

«Также «Стая-93» в определённые временные периоды сможет выходить на оптический радиоканал связи, благодаря чему у оператора появляется возможность управлять беспилотниками. Команды отправляются так называемыми пакетами», — пояснили в академии.

Управление дронами в ручном режиме может осуществляться с командного пункта самолёта дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и боевых машин оперативно-тактической авиации. Кроме того, предусмотрена возможность управления с наземных платформ.

«Дезорганизация противовоздушной обороны»

Дмитрий Корнев полагает, что «Стая-93» будет востребована прежде всего в локальных конфликтах. Применение комплекса позволит проводить воздушные операции без риска потерь личного состава. Беспилотники смогут эффективно уничтожать подразделения боевиков и наносить точечные удары по главарям бандформирований.

«На мой взгляд, «Стая-93» подходит для проведения спецопераций, в том числе антитеррористических. Возможность управления дронами со стороны оператора решает проблему поражения движущихся целей — я имею в виду, например, внедорожники, на которых часто передвигаются боевики. Наши лётчики в Сирии сталкивались с трудностями при поражении мобильных сил террористов. Это сложная мишень для авиации», — пояснил Корнев.

Перспективный ударный беспилотник «Охотник» (на втором плане) и самолёт пятого поколения Су-57

© Кадр: видео Минобороны России

Заслуженный лётчик РФ генерал-майор Владимир Попов придерживается иной точки зрения. По его словам, «Стая-93» разрабатывается для прорыва эшелонированной противовоздушной обороны. Скопление дронов способно «создать хаос в системе ПВО противника».

Первый эшелон группы БПЛА, как считает эксперт, будет создавать пассивные и активные помехи радиолокационному оборудованию противника, а остальные аппараты — наносить удар.

«Я допускаю, что маломощные боеприпасы «Стаи-93» не смогут гарантированно уничтожить все цели. Но замысел разработчиков комплекса не в этом. Он должен максимально ослабить возможности противовоздушной обороны противника. Даже самая совершенная система ПВО имеет ограничения по обнаружению, сопровождению и поражению воздушных целей. С «роем» из 100 БПЛА справиться практически невозможно», — сказал Попов.

Также эксперт предположил, что «Стая-93» может использоваться в качестве отвлекающей силы на театре военных действий. В тот момент, когда противник будет пытаться ликвидировать беспилотники, по нему может быть нанесён удар пилотируемой авиацией или ракетным вооружением.

«Главная задача «Стаи-93» — это дезорганизация противовоздушной обороны. Беспилотники вполне могут расчищать путь для штурмовой и бомбардировочной авиации, которая уязвима для зенитных комплексов. Конечно, комплекс можно применять против боевиков, но его основное предназначение — это борьба с высокотехнологичным противником», — подчеркнул Попов.