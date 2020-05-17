«Создать информационный фон»: почему США и НАТО выражают недовольство присутствием России в Арктике

Наращивая присутствие в Арктике, Россия угрожает линиям противолодочной обороны НАТО, заявил заместитель помощника главы Госдепа США по делам Европы и Азии Майкл Мёрфи. По его словам, Россия бросает вызов интересам США и их союзников в регионе. Эксперты напоминают, что Вашингтон долгое время не интересовался этой частью Земли, однако стал наращивать антироссийскую риторику после того, как Москва приступила к реализации проектов по освоению арктической территории.

Наращивая военное присутствие в Арктике, Россия ставит под угрозу линию противолодочной обороны НАТО в Северной Атлантике. Об этом заявил первый заместитель помощника госсекретаря США Майкл Мёрфи на брифинге для прессы. По его словам, Госдеп США при участии Пентагона будет «реагировать на увеличивающееся присутствие России в Арктике».

«Россия создала новое Арктическое командование, формирует арктические военные подразделения, восстанавливает инфраструктуру, оставшуюся со времён холодной войны, — порты и аэродромы, создаёт новую инфраструктуру и объявила о планах развернуть систему С-400 на Кольском полуострове», — заявил чиновник Госдепа.

По словам Мёрфи, подобное наращивание военной силы выходит за рамки территориальной обороны.

«Отчасти его цель — продемонстрировать силу в Североатлантическом регионе и поставить под угрозу Фареро-Исландский рубеж, чтобы в случае кризиса не дать Соединённым Штатам и Канаде отреагировать и направить подкрепление», — заявил американский дипломат.

Так называемый Фареро-Исландский рубеж — это линия противолодочной обороны НАТО, расположенная в Северной Атлантике между Гренландией, Исландией и Великобританией. Она была обозначена в годы Второй мировой войны. Её значение для НАТО усилилось в 1950-х годах, когда по всему рубежу была установлена система SOSUS для наблюдения за советскими подлодками.

Полярный рубеж

Эксперты отмечают, что США долгое время после распада СССР не проявляли интереса к Арктике. Однако после того, как Россия начала активно реализовывать здесь проекты, американская сторона нарастила активность своих сил в этом регионе.

«Несомненно, сложившаяся ситуация бьёт по геополитическим интересам США и НАТО, которые привыкли всё контролировать, поэтому и делают подобного рода заявления. Если раньше США никакого внимания не обращали на Арктику, считали её периферией мировой системы, то теперь она входит в сферу их национальных интересов, и поэтому они будут там всячески пытаться составить конкуренцию России», — отметил в беседе с RT ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

Бойцы отряда специального назначения МВД Чеченской Республики во время учений в районе Северного полюса

РИА Новости

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При этом в конце декабря 2019 года во время селекторного совещания в Минобороны командующий Северным флотом РФ Александр Моисеев обратил внимание на то, что в Арктике, помимо военной, растёт и разведывательная деятельность НАТО.

В свою очередь, глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2019 году заявил, что «нет причин для того, чтобы привносить в Арктику военные методы работы».

«В этой связи мы считаем неправильным попытки втянуть НАТО в этот регион, в высокие широты, но мы за то, чтобы возобновить прежнюю практику, когда встречались начальники генеральных штабов вооружённых сил стран Арктического совета исключительно для того, чтобы обеспечивать должный уровень доверия», — отметил глава МИД РФ.

Посол по особым поручениям МИД, старшее должностное лицо Арктического совета от России Николай Корчунов выступил с заявлением, что Москва обеспокоена повышением активности в Арктике неарктических государств — членов НАТО, которые утверждают документы, оправдывающие целесообразность военного присутствия в высоких широтах. По словам дипломата, это ведёт к напряжённости и «подрывает сохранение Арктики как зоны мира, стабильности и конструктивного взаимодействия».

Напомним, в начале мая ударная группа НАТО, состоящая из американских и британских кораблей, совершила заход в Баренцево море. В состав группы входили эсминцы ВМС США Porter, Donald Cook и Roosevelt, а также фрегат Kent ВМС Великобритании. Командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго, комментируя манёвры, заявил, что так силы НАТО якобы «обеспечивали безопасность торговли и демонстрировали свободу судоходства в сложных условиях».

Заявления чиновников Госдепа США о присутствии России в Арктике кажутся особенно странными на фоне подобных провокационных действий, считает заведующий кафедрой международных организаций и мировых политических процессов факультета мировой политики МГУ Андрей Сидоров.

«Заход четырёх кораблей НАТО в начале мая в Баренцево море — это явная провокация Запада, направленная против России. Уверен, что нынешнее заявление Госдепа сделано для поддержания определённого уровня напряжённости в этом регионе», — отметил политолог в разговоре с RT.

Российские интересы

Россия твёрдо и последовательно защищает свои геополитические интересы в Арктике. В декабре 2019 года правительство России утвердило план развития инфраструктуры Северного морского пути (СМП) до 2035 года, предусматривающий обеспечение круглогодичного судоходства по единой транспортной коммуникации России в Арктике, а также реконструкцию аэропортов в прилегающих к СМП регионах и создание арктических комплексных аварийно-спасательных центров МЧС России.

Ледокол «Адмирал Макаров» в проливе Босфор Восточный во время ухода в рейс по обеспечению летней навигации на трассе Северного морского пути (СМП) в восточном районе Арктики

РИА Новости

© Виталий Аньков

В марте 2020 года президент РФ Владимир Путин подписал указ Об Основах государственной политики России в Арктике до 2035 года. В документе обозначены основные национальные интересы страны в регионе, в том числе обеспечение суверенитета и территориальной целостности России, а также сохранение Арктики как территории мира, стабильного и взаимовыгодного партнёрства.

По словам Константина Блохина, Вашингтон явно озабочен тем, что Россия активно развивает Северный морской путь, и это мотивирует американских чиновников к высказываниям о необходимости реагировать на действия Москвы в Арктике. При этом эксперт подчеркнул, что реальных оснований для притязаний на этот регион у Вашингтона нет.

«Однако чиновники и официальные лица будут и дальше продолжать делать подобного рода заявления, а любые учения с нашей стороны воспринимать как угрозу национальной безопасности США. Вашингтон будет и дальше признавать угрозой те страны, которые не входят в западный блок и отстаивают суверенный внешнеполитический курс», — пояснил эксперт.

НАТО и США поздно вспомнили про Арктику и теперь хотят наверстать упущенное, считает Андрей Сидоров.

«А поддержание определённого уровня напряжённости в отношении арктической темы с помощью риторики в западных СМИ, заявлений правительств и государственных органов необходимо для того, чтобы эта проблема не терялась за всеми другими темами геополитической повестки США», — считает эксперт.

Вместе с тем Сидоров напомнил, что Арктика — регион, богатый полезными ископаемыми, поэтому за эту северную полярную область Земли ведётся борьба, которая может принимать разные формы, в том числе и военные.

«Что касается заявлений, которые делает Госдеп США, то они постоянно транслируются дипломатическими и военными ведомствами стран НАТО с целью создать информационный фон по арктической проблеме, дать повод для принятия определённых решений, а также для поддержания определенного тонуса в том регионе, где НАТО и США, в отличие от России, не сумели добиться укрепления своих позиций», — заключил эксперт.