«Создаст проблемы у американцев»: в США отложили публикацию «сделки века» о ближневосточном урегулировании

США намерены отложить публикацию политической части американского плана по ближневосточному урегулированию (так называемой сделки века). Об этом сообщил спецпосланник президента Соединённых Штатов на Ближнем Востоке Джейсон Гринблатт. По его мнению, это необходимо из-за выборов в Израиле. Как ранее подчёркивал глава МИД России Сергей Лавров, Соединённые Штаты оказывают негативное влияние на ситуацию, добиваясь «реализации односторонних схем при единоличном посредничестве». Палестина также выступает против инициативы США. Как полагают эксперты, «сделка века» не приведёт к решению арабо-израильского конфликта. Аналитики указывают, что в США осознают слабость своей позиции и поэтому не спешат обнародовать проект.

США намерены отложить публикацию политической части американского плана по ближневосточному урегулированию («сделка века»), сообщил спецпосланник президента Соединённых Штатов на Ближнем Востоке Джейсон Гринблатт.

В Вашингтоне ранее планировали представить проект летом, однако планы США были скорректированы из-за новых выборов в Израиле. Теперь предполагается, что документ будет обнародован осенью, уже после формирования нового правительства в Тель-Авиве.

По словам Гринблатта, окончательное решение о дате публикации ещё не принято, но «имело бы смысл» дождаться ноября.

Ранее планировалось, что США представят «сделку века» на экономическом форуме в Бахрейне 25 июня. Вашингтон приступил к разработке инициативы ещё два года назад. Сообщалось, что американский план урегулирования палестино-израильского конфликта состоит из политической и экономической части.

«Сомнительно для палестинцев»

Изначально Москва приветствовала «благие намерения» Вашингтона по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке, однако затем США начали оказывать негативное влияние на ситуацию в регионе. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью кувейтскому информационному агентству «Куна» в марте.

«В Вашингтоне взяли откровенный курс на реализацию односторонних схем при своём единоличном посредничестве. Последние два года мы слышим, что в скором времени будет озвучена новая ближневосточная инициатива — так называемая сделка века, которая якобы должна привести к заключению мира между арабами и Израилем. Её обнародование в очередной раз было отложено до формирования нового израильского правительства. Однако, если верить циркулирующей информации, речь может идти о сомнительных разменах, идущих вразрез с международно признанной базой БВУ (ближневосточного урегулирования. — RT). Приемлемость такой «сделки» для палестинцев представляется весьма сомнительной», — подчеркнул Лавров.

Глава МИД РФ Сергей Лавров

Reuters

© Maxim Shemetov

Он добавил, что в целях деэскалации напряжённости в регионе и успешного проведения палестино-израильских переговоров необходимы коллективные усилия международного сообщества. «Потенциально полезным», по его словам, является формат ближневосточного квартета (Евросоюз, Россия, США и ООН).

В мае постпред РФ при ООН Василий Небензя отметил, что стоит отказаться от навязывания Палестине и Израилю каких-либо готовых решений конфликта.

Так, против планов США выступает палестинская сторона.

«Так называемая «сделка века» администрации США в действительности является нарушением наших прав. Нас лишили независимости, прав и правосудия. Палестина не может иметь такое будущее. Мы боролись в течение такого длительного времени не для того, чтобы жить в золотой клетке. Мы хотим свободы, мы не хотим условной свободы», — заявил глава МИД Палестины Рияд аль-Малики.

Ранее в Палестине заявили, что намерены бойкотировать форум в Бахрейне, на котором США собирались обнародовать детали «сделки века».

В Рамалле остро реагируют на американскую инициативу после того, что как президент США Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля и перенёс туда американское посольство. Это решение не поддержали ни в России, ни в ЕС. В Лиге арабских государств заявили, что страны, переносящие свои посольства в Иерусалим, рискуют отношениями с арабским миром.

Посольство США в Иерусалиме

Reuters

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Ближневосточные факторы

Политолог Александр Асафов в беседе с RT напомнил, что в целом действия США в Ближневосточном регионе «не очень состоятельны». Он указал, что Вашингтон постоянно увеличивает давление на Иран, пытается угрозами заставить Турцию отказаться от закупки российских комплексов С-400, не слишком успешно действует в Сирии.

«Наверняка эта «сделка века» содержит обстоятельства, которые не учли динамику по этим и ряду других направлений. Плюс американские планы очень редко учитывают чьё-то мнение, кроме собственного. Они прекрасно понимают, что опубликованная сейчас политическая часть сделки создаст проблемы у американцев», — подчеркнул политолог.

Кроме того, по оценке Асафова, в Вашингтоне понимают, что публикация деталей плана может привести к тому, что появятся встречные предложения, которые наверняка не получат одобрение Белого дома. Таким образом, как считает эксперт, США затягивают оглашение деталей «сделки века».

Президент США Дональд Трамп

Reuters

© Leah Millis

По мнению Асафова, команде Трампа необходимо занести себе в актив предложенное соглашение, поскольку в США, по сути, уже началась президентская гонка. Однако в Вашингтоне понимают, что никаких реальных результатов не достигнуто.

«Если говорить языком бухгалтерии, американцы, а точнее — Трамп, должны сейчас сводить дебиты и кредиты. Нужно подвести итоги, чтобы сделать это частью предвыборной кампании, провести свод достижений. Но это не очень получается», — заключил эксперт.

«Весь мир — «сделка»

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер отмечает, что США будут добиваться выгодного для себя соглашения и планируют выступить не только в роли посредника при урегулировании, но и в роли контролёра.

«Суть сделки заключается в том, что палестинцам в политическом плане ничего не дают, а в экономическом плане монархии Персидского залива обеспечивают поток инвестиций под неким внешним контролем, который должен в течение короткого времени существенно улучшить социально-экономическое положение автономии и сделать возможным создание государства в неких достаточно нежизнеспособных границах, опять-таки под внешним контролем», — пояснил Брутер в разговоре с RT.

По оценке эксперта, в Белом доме всегда оценивают ситуацию лишь с точки зрения американских ценностей. Как полагает политолог, именно поэтому пока нет никаких практических результатов по корейской проблематике, несмотря на переговоры между Вашингтоном и Пхеньяном.

«Для них весь мир, собственно, и есть «сделка». Тем более что себя они считают центром этого мира... Сделки дают США возможность правильно себя позиционировать. Если сделка для Америки удачная, значит, это очень хорошо. Если сделка неудачная, как Трамп говорил про Иран (соглашение по ядерной программе Ирана, СВПД. — RT), значит, это плохо, и её в одностороннем порядке нужно отменять», — заключил эксперт.