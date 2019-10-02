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«Создаст атмосферу для реализации «Минска»: контактная группа согласовала формулу Штайнмайера по Донбассу
02 октября 2019, 04:24 • 92 • Украина
Участники контактной группы по урегулированию на востоке Украины согласовали формулу Штайнмайера, определяющую порядок вступления в силу закона о предоставлении Донбассу особого статуса. В МИД РФ выразили надежду, что этот шаг создаст необходимую атмосферу для реализации Минских соглашений. Между тем президент Украины Владимир Зеленский отметил, что формулу Штайнмайера необходимо включить в новый закон о Донбассе, который ещё только предстоит разработать. В то же время в Киеве прошёл митинг радикалов, которые выступают против согласования этого механизма, называя его «капитуляцией».
© Сергей Аверин/РИА Новости
Все участники контактной группы по урегулированию на востоке Украины на встрече в Минске согласовали формулу Штайнмайера для её внедрения в украинское законодательство. Об этом заявил полномочный представитель России на переговорах Борис Грызлов.
По его словам, удалось «преодолеть сопротивление украинской делегации, которое на прошлом заседании контактной группы затормозило подписание этой формулы».
Отметим, что 18 сентября в Минске состоялось предыдущее заседание контактной группы. Тогда российская сторона сообщила об отказе Киева согласовать механизм, несмотря на то что глава МИД Украины Вадим Пристайко заявлял о готовности работать по формуле Штайнмайера. Позднее на Украине заявили, что договорённости не удалось достичь из-за «недоразумения».
Так называемая формула Штайнмайера используется для обозначения механизма проведения местных выборов в Донбассе и предоставления особого статуса этому региону. Автором этой концепции стала немецкая сторона, в частности Франк-Вальтер Штайнмайер, который ранее занимал должность главы МИД ФРГ. Сейчас он является действующим президентом Германии.
Речь идёт о механизме введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Он предполагает, что Донбасс получит особый статус на временной основе в день проведения там выборов. На постоянной основе этот режим будет действовать после публикации отчёта ОБСЕ, который подтвердит легитимность народного волеизъявления.
В МИД РФ положительно оценили новость о достижении соглашения членами контактной группы. С соответствующим заявлением выступила официальный представитель ведомства Мария Захарова.
«Позитивно оцениваем согласование контактной группой механизма введения особого статуса Донбасса и разведения сил и средств в указанных районах. Надеемся, это создаст соответствующую атмосферу для дальнейшей реализации минских договорённостей», — написала Захарова в Facebook.
«Огромный прорыв»
Факт достижения договорённости также подтвердил президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что для полной реализации этих мер требуется подготовить закон об особом статусе Донбасса.
«Мы ответили на письмо господина Сайдика, что мы согласовываем текст формулы Штайнмайера. Формула Штайнмайера должна быть имплементирована в новый закон об особом статусе (Донбасса. — RT), которого ещё нет», — сказал Зеленский в ходе брифинга.
Он уточнил, что соответствующий документ будет принят парламентом до конца года после обсуждения с общественностью. Вместе с тем Зеленский подчеркнул, что в законе «не будет пересечена ни одна красная линия, поэтому не будет никакой капитуляции».
В свою очередь, МИД самопровозглашённой ДНР также заявил о согласовании формулы Штайнмайера. Об этом рассказала глава внешнеполитического ведомства ДНР Наталья Никанорова.
«Сегодня, с нашей точки зрения, произошёл огромный прорыв... Наконец-то сегодня после ещё одного сигнала от советников (лидеров «нормандской четвёрки». — RT) украинская сторона всё-таки согласилась подписать и согласовать формулу Штайнмайера», — отметила она.
Однако в самопровозглашённой ЛНР заявили, что Киев должен наполнить согласованную формулу Штайнмайера «содержанием, которое будет обсуждаться и согласовываться с представителями ЛНР и ДНР в минском формате». Об этом ТАСС заявил представитель ЛНР в политической подгруппе контактной группы Родион Мирошник.
Кроме того, спецпредставитель председателя ОБСЕ Мартин Сайдик выступил перед журналистами и уточнил суть состоявшейся процедуры. По его словам, члены контактной группы письмами в его адрес подтвердили текст формулы. Вместе с тем Сайдик выразил мнение, что о сроках проведения обозначенных в формуле Штайнмайера выборов говорить пока рано.
«По этому вопросу ещё предстоит много работы внутри контактной группы и в нормандском формате, — сказал он в ходе общения с журналистами. — Очень много работы предстоит в политической подгруппе контактной группы. Именно в ней надо будет говорить о проведении выборов».
По словам Сайдика, открытыми остаётся множество вопросов, в том числе безопасность предстоящей процедуры.
В свою очередь, глава МИД Германии Хайко Маас поприветствовал достижение договорённости членами контактной группы и заявил об «открытии двери» для проведения встречи «нормандской четвёрки».
«Я рад, что конструктивная атмосфера на заседании контактной группы в Минске сегодня привела к долгожданному прогрессу. Тем самым дверь для саммита «нормандской четвёрки» и дальнейших этапов в реализации Минских соглашений открыта», — цитирует дипломата ТАСС.
Комментируя согласование формулы Штайнмайера, член Совета Федерации Сергей Цеков назвал это событие «решительным шагом к миру в Донбассе». Вместе с тем он задался вопросом, как будет реализован согласованный механизм.
Он заключил, что Зеленский пока только формирует свой политический курс. «Как он будет его выполнять — покажет время», — констатировал Цеков.
Реакция на Украине
Между тем украинские националисты организовали в Киеве митинг, протестуя против достижения договорённости по формуле Штайнмайера. На стихийной акции протеста собрались представители нескольких движений, у них в руках были плакаты с лозунгами «Нет капитуляции!».
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Кроме того, ряд украинских политиков выступили с критикой решения действующего руководства страны. Экс-президент Украины Пётр Порошенко выразил мнение, что договорённость по формуле Штайнмайера приведёт к снятию санкций с России.
«Подписание этой формулы российского происхождения де-факто означает ослабление или даже снятие санкций против РФ... Мы подчёркиваем, что никогда не пойдём на это, мы солидаризируемся с теми акциями и призывами, которые сегодня звучат среди ветеранов, мы не дадим разрушить украинское государство», — написал у себя в Facebook Порошенко.
В свою очередь, партия «Батькивщина» назвала согласие Украины следовать формуле Штайнмайера «угрозой безопасности» страны.
«Партия «Батькивщина» считает формулу Штайнмайера недопустимой для Украины, а её подписание в Минске — прямой угрозой национальной безопасности, территориальной целостности и суверенитету нашей страны», — цитирует ТАСС заявление политического объединения.
В беседе с RT украинский политолог Александр Дудчак отметил, что Киев может предпринять попытку оставить за собой «пути к отступлению».
Он отметил, что предстоящее согласование нового закона об особом статусе Донбасса в Верховной раде Украины может затянуть процесс реализации соглашений.
«Подождём, что будет за новый вариант закона — это возможность для затягивания процесса, потому что Рада ещё будет обсуждать, вносить изменения», — подытожил эксперт.
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