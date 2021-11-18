Созданный Лукашенко миграционный кризис ударил по нему бумерангом - политолог

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Бацька не смог изменить санкционную политику Европы и США против Минска

Созданный президентом Белоруссии Александром Лукашенко миграционный кризис на границе с Польшей обернулся против самого бацьки. К такому выводу пришел беглый белорусский политолог Дмитрий Болкунец.

Точкой зрения эксперта на сложившуюся сейчас ситуацию вокруг беженцев поделилась американская газета Washington Post. В статье Александра Григорьевича маниакально называют "последним диктатором Европы" и организатором миграционного кризиса на восточном рубеже ЕС, и вот "гамбит прошел полный круг".

В настоящий момент Лукашенко раздумывает над тем, что же делать с тысячами оказавшихся в затруднительном положении беженцев, которых он "заманил с Ближнего Востока", пытаясь "сохранить лицо после попытки наказать своих соседей за санкции", говорится в публикации.

Белорусский эксперт напомнил, что 8 декабря истекает крайний срок применения щадящих санкций США в отношении госпредприятия "Беларуськалий", что далее лишь усугубит финансовые проблемы Минска. Экспорт калия является важным вкладом в бюджет Республики.

Период поэтапного применения рестрикций Вашингтон внедрил, чтобы дать иностранным компаниям время найти другие источники калия и, таким образом, полностью прекратить торговлю с Минском.

По мнению Болкунца, вероятно, Лукашенко решил взять на вооружение "идею" миграционного кризиса 2015 года, когда Евросоюз предложил Турции щедрое финансирование в обмен на остановку потока беженцев из Сирии и других стран. На прошлой неделе глава МИД России Сергей Лавров даже призвал Старый свет заплатить Минску за помощь в остановке потока нелегалов из Белоруссии через польскую границу.

"Но Лукашенко просчитался, и теперь выхода нет", – резюмировал политолог.

Болкунец в последнее время уже не раз высказывался по вопросу "миграционной кампании" и всякий раз объявлял бацьку проигравшим в сложившейся ситуации.

Ранее в четверг, 18 ноября, в Минске рассказали детали вчерашнего телефонного разговора между Лукашенко и и.о. канцлера ФРГ Ангелой Меркель по теме разрешения кризиса с беженцами.

