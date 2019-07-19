«Создание враждебной атмосферы»: в конгрессе США предложили ввести новые санкции против России

В конгресс США внесён законопроект о санкциях в отношении 24 представителей Федеральной службы безопасности (ФСБ) России. По мнению авторов инициативы — группы демократов и республиканцев — такая мера позволит ответить на задержание 24 украинских моряков. Сейчас они содержатся под арестом, в России их судят за незаконное пересечение границы в ноябре 2018 года. В Совете Федерации указали, что подобный пакет ограничительных мер не нанесёт ущерба России, однако поставит под угрозу международное сотрудничество спецслужб в борьбе с терроризмом.

В палату представителей конгресса США внесён законопроект предлагающий ввести санкции против 24 представителей Федеральной службы безопасности России в ответ на арест 24 украинских моряков, нарушивших границу РФ в ноябре 2018 года.

Авторами документа выступает группа конгрессменов от Демократической и Республиканской партий. Их совместное заявление опубликовано на сайте одного из инициаторов законопроекта — члена палаты представителей от Демократической партии Марси Каптур.

Согласно документу, санкции следует ввести против «24 высокопоставленных сотрудников ФСБ России и их ближайших соратников до тех пор, пока Россия не освободит 24 украинских моряков и три судна, незаконно захваченных страной в районе Керченского пролива в Азовском море».

Действия российских пограничников в Керченском проливе конгрессмены назвали «неспровоцированным военно-морским нападением».

«Международное сообщество не должно оставаться в стороне, когда Россия усиливает свою агрессию в Европе и во всём мире», — говорится в заявлении.

«Слабо представляют себе международные реалии»

В беседе с RT член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков отметил, что американская сторона действует в отношении Москвы весьма шаблонно.

«Они думают только над тем, кого включать в этот список. Решили включить высокопоставленных сотрудников ФСБ. В другой раз, если он будет, включат кого-то другого», — сказал сенатор.

По его словам, создаётся впечатление, что в Вашингтоне довольно поверхностно подходят к происходящему на Украине.

«К сожалению, нынешние американские власти, законодательная и исполнительная, — на мой взгляд, политики поверхностные, слабо представляющие себе международные реалии, которые постоянно вредят и себе, и США», — считает Цеков.

По его мнению, если этот пакет ограничений будет принят, то не нанесёт ущерба Москве. В то же время, по оценке сенатора, пострадает международная стабильность.

«Для поддержания стабильности в мире, для эффективной борьбы с терроризмом должны быть постоянные контакты между службами всех государств», — отметил Цеков.

Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв назвал заявление конгрессменов политической кампанией. По его словам, глава Белого дома Дональд Трамп неоднократно выступал за нормализацию российско-американских отношений, но в Соединённых Штатах есть силы, выступающие против этого.

«Они используют такого рода методы, чтобы в очередной раз представить Россию как враждебное государство. В этом смысле Украина — очень хороший повод для такого рода шагов», — сказал эксперт в беседе с RT.

Вместе с тем он усомнился в значимости очередных санкций в отношении руководства российской ФСБ. По мнению Рогулёва, американская сторона вводила ограничительные меры в отношении Москвы несколько десятков раз.

«Так что одним шагом больше, одним меньше — для руководства ФСБ это не имеет значения. В реальных действиях это комариный укол, а для создания враждебной атмосферы и политического давления, конечно, лишняя возможность, которой пользуются», — заключил эксперт.

Освободить из-под стражи, но не из-под ответственности

25 ноября прошлого года три украинских военных корабля пересекли российскую границу в районе Керченского пролива и оказались в территориальных водах РФ. Моряки не отвечали на запросы погранслужбы ФСБ, поэтому российская сторона была вынуждена применить силу и задержать нарушителей.

При обыске украинских кораблей были обнаружены документы, которые доказывают, что моряки умышленно нарушили существующие правила прохода Керченского пролива. Задержанных военнослужащих поместили под арест, срок которого 17 июля был продлён на три месяца.

Россия неоднократно обращала внимание на то, что в данном инциденте речь идёт о нарушении закона. Об этом, в частности, говорил президент РФ Владимир Путин.

«Они (моряки. — RT) исполняли просто приказ, мы отдаём себе в этом отчёт, но они нарушили российский закон», — заявил Путин на пресс-конференции по итогам саммита G20 в июне.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что возвращение на Украину задержанных за нарушение российской границы моряков может стать шагом к возобновлению диалога между Москвой и Киевом. Об этом он заявил 18 июля.

19 июля он уточнил, что рассчитывает на возвращение моряков не в порядке обмена.

«Мы не говорим про обмен наших моряков. Моряков нам должны вернуть», — сказал Зеленский.

В МИД РФ ранее напомнили, что уведомили украинскую сторону о возможности освобождения моряков из-под стражи, но не из-под ответственности.

Как рассказала 15 июля официальный представитель ведомства Мария Захарова, в переданной Киеву дипломатической ноте указано важное условие такого сценария.

«Но под письменной гарантией участия каждого из 24 моряков в досудебных и судебных разбирательствах», — сказала она в интервью «Комсомольской правде».

Также известно, что работа над урегулированием ситуации с задержанными украинскими моряками продолжается. Об этом рассказал замглавы дипломатического ведомства Григорий Карасин.

«Мы уделяем должное внимание урегулированию ситуации с украинскими моряками. Эту тему 11 июля обсуждали по телефону президенты России и Украины. Работа продолжается», — приводит его слова РИА Новости.