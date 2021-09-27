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«Создание условий для устойчивого развития»: в Госдуму внесён законопроект о региональной власти

27 сентября 2021, 19:40  •  16 • В России
В Госдуму внесли проект закона «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации». Как отмечают парламентарии, документ подготовлен в развитие положений Конституции о единой системе публичной власти. В частности, законопроект предлагает установить единообразие наименований органов государственной власти субъектов. Должности высшего должностного лица будет звучать как «глава субъекта Российской Федерации». Также законопроект снимает запрет для глав субъектов избираться на более чем два срока подряд.
 
© Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
 

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал положения законопроекта о региональной власти — инициатива, в частности, предполагает снятие запрета для губернаторов избираться на более чем два срока подряд и предлагает общее для всех субъектов наименование должности высшего должностного лица — «глава субъекта Российской Федерации».

«Здесь нет единой позиции. Законопроект пойдёт, когда начнётся работа в парламенте, и тогда уже будет понятна конкретика. Что касается сменяемости власти, то, конечно, президент является сторонником сменяемости власти, но это не должно быть навязчивой идеей, которая мешает работе. Всё хорошо в меру. Вы знаете, что в большинстве вопросов президент является сторонником сбалансированного подхода», — сказал Песков.

Комментируя инициативу о введении единого наименования для глав субъектов РФ, представитель Кремля добавил, что Владимир Путин с пониманием относится к специфике регионов, где глава субъекта РФ имеет статус президента.

«Конечно, позиция скорее в пользу того, чтобы здесь было всё упорядочено. Должность президента в стране должна быть одна. Но вместе с тем существует специфика некоторых регионов, — сказал Песков. — Президент с пониманием относится к этой специфике, но, с другой стороны, будущее покажет, насколько всё-таки возможна перспектива того, чтобы это всё было приведено к единому знаменателю».

Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди назвала законопроект о региональной власти нужным, востребованным и ожидаемым в субъектах РФ. По её словам, он необходим для дальнейшего конституционного развития, а также более современного, эффективного и результативного решения задач, которые стоят перед гражданским обществом страны.

«Закон хороший, нужный и принимать его надо. Я в этом твёрдо уверена. Относиться к управленцам нужно очень бережно, в этом я твёрдо уверена, и надо очень внимательно помогать молодому поколению людей, которые будут управлять страной завтра», — пояснила она в беседе с RT.

Законопроект о региональной власти

В понедельник, 27 сентября, председатель комитета Государственной Думы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас внесли в Госдуму законопроект «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации».

«Закрепляется, что наименованием должности высшего должностного лица является «Глава» с дальнейшим указанием наименования субъекта РФ. Указывается, что глава субъекта РФ осуществляет руководство исполнительной властью в регионе, определяет систему и структуру региональных исполнительных органов», — отмечается на сайте Госдумы.

Также законопроектом устанавливается срок полномочий главы региона и законодательного органа субъекта РФ — 5 лет.

«Положения законопроекта базируются на конституционных основах единства публичной власти в Российской Федерации, исходят из объективной необходимости взаимодействия всех уровней публичной власти и направлены на создание условий для обеспечения устойчивого и комплексного социально-экономического развития в пределах всей территории Российской Федерации и территории каждого её субъекта в интересах граждан, общества, государства», — говорится в пояснительной записке к документу.

  • РИА Новости
  • © Владимир Федоренко

Ещё одним положением документа предлагается отказаться от ограничения на количество сроков для губернаторов.

«В настоящее время глава региона не может быть избран на должность высшего должностного лица субъекта РФ более двух сроков подряд. Законопроект исключает возможность такого ограничения сроков полномочий», — сказал Клишас, чьи слова приводит ТАСС.

В то же время расширяются основания для досрочного прекращения полномочий губернаторов в связи с утратой доверия президента. 

«Мы говорим, что если утрачено доверие, то это является основанием для освобождения от должности. Если президент утратил доверие к губернатору, то вряд ли какая-то работа получится, само по себе это является основанием — утрата доверия», — пояснил Крашенинников, добавив, что не нужно будет ждать расследований либо заключений.

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