«Создание стимулов»: Минфин сообщил о новой схеме формирования пенсионных накоплений

В Министерстве финансов сообщили о новой схеме формирования добровольных пенсионных накоплений. Законопроект «о гарантированном пенсионном продукте» уже направили на согласование в Минтруда. Документ предполагает, что подключение к системе будет осуществляться на добровольной основе. Основная цель проекта — создание стимулов для самостоятельного создания накоплений и гарантирование их сохранности. Эта схема должна заменить концепцию индивидуального пенсионного капитала, которая разрабатывалась с 2016 года.

В Минфине России сообщили, что ведомство разработало новую систему добровольных пенсионных накоплений. Документ уже направлен на согласование в Минтруда. Законопроект носит рабочее название «О гарантированном пенсионном продукте».

«В ближайшее время планируем представить законопроект для общественного обсуждения с профессиональным и экспертным сообществом, после чего он будет внесён в правительство», — передаёт РИА Новости сообщение министерства.

Отмечается, что граждане будут подключаться к новой системе исключительно на добровольной основе. Кроме того, государство будет гарантировать сохранность долгосрочных пенсионных накоплений, для бизнеса будут предусмотрены налоговые льготы, а для граждан — налоговые вычеты. Накопительные счета граждан будут регистрироваться центральным администратором.

Также в рамках новой системы у граждан появится возможность присоединить к гарантированному пенсионному продукту накопления из системы обязательного пенсионного страхования, которая действует сейчас.

«Основная цель данного законопроекта — создание государственной системы гарантирования сохранности добровольных пенсионных накоплений граждан, создание стимулов для как самостоятельного формирования таких накоплений работниками, так и для развития корпоративных пенсионных программ», — цитирует РИА Новости сообщение Минфина.

Концепция индивидуального пенсионного капитала

Новая система должна заменить концепцию индивидуального пенсионного капитала (ИПК), которая разрабатывалась с 2016 года Минфином и Центробанком России. Тогда предполагалось, что старая система пенсионных накоплений будет демонтирована и полностью перейдёт в программу ИПК. Однако из-за разногласий между ЦБ РФ и министерствами, а также из-за проведения в стране пенсионной реформы, концепцию было решено изменить.

«Вопрос ИПК подвис из-за того, что очень тяжело шли пенсионные изменения. Поэтому надеемся, что сейчас страсти улягутся, сейчас ситуация, слава богу, определилась. Мы много сделали встречных шагов по пенсионным изменениям, смягчили во многом предложения, которые были изначально сформулированы», — цитировал тогда слова главы Минфина Антона Силуанова РБК.

Сама по себе идея ИПК предполагала, что гражданин сам будет формировать свои пенсионные накопления. Взносы, начиная с первого года включения человека в систему, рекомендовалось постепенно повышать до 6% от зарплаты. Однако работник мог выбрать другой процент на своё усмотрение. Взносы должны были идти в негосударственные пенсионные фонды (НПФ) и полностью принадлежать гражданину, кроме того, они освобождались от НДФЛ.

Изначально концепция ИПК предполагала автоподписку, то есть граждане включались в систему автоматически и могли выйти из неё по своему желанию. Однако впоследствии было решено сделать вступление в систему полностью добровольным.

Такая система имеет некоторые минусы, считает адвокат по трудовым спорам, заведующая кафедрой трудового права и права социального обеспечения НИУ ВШЭ, доктор юридических наук, профессор Марина Буянова. По её словам, этот тип страхования является менее надёжным.

«Индивидуальный пенсионный капитал — это социальное страхование, и, конечно, те средства, которые у каждого человека накоплены на индивидуальном пенсионном счёте, могут расходоваться не только на самого человека, но и в случае его смерти передаются другим пенсионерам. Это так называемая «эстафета поколений». В этом плане социальное страхование менее защищённое», — рассказала она RT.

Преимущества новой системы

Современная система пенсионного страхования неэффективна, а накопительную часть пенсии необходимо переводить на добровольные начала, что и предполагает новый проект, считает председатель комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов, депутат от ЛДПР Ярослав Нилов.

Напомним, современная система пенсионного страхования делит пенсию на страховую и накопительную. Страховая пенсия формируется из средств, перечисляемых работодателем на счёт работника в Пенсионном фонде РФ, однако она тратится на текущие выплаты пенсионерам. Накопительная часть пенсии остаётся на счёте, она может инвестироваться и приносить доход.

Кроме того, по мнению депутата, отмена автоподписки является однозначно положительным шагом, поскольку гражданин сам должен определять приемлемые для себя условия страхования. В свою очередь, негосударственные пенсионные фонды, на которые делался упор в проекте ИПК, в текущих экономических условиях являются неэффективными, утверждает он.

«Полагаю, что факт многолетней заморозки накопительной пенсии свидетельствует о том, что система барахлит, деградирует, не работает и себя дискредитировала. Изначально, когда были другие экономические условия, НПФ насытились деньгами. Теперь мы видим, что одни НПФ распались, а другие находятся в ожидании, когда им придётся массово выплачивать накопительную пенсию, и очень аккуратно поднимают проблему перехода из одного НПФ в другой с потерями инвестдохода (для граждан. — RT). Миллионы наших граждан потеряли деньги из-за этих переходов», — рассказал RT Нилов.