«Создание преступного сообщества»: в отношении Браудера возбудили новое уголовное дело

В России возбудили уголовное дело по факту создания преступного сообщества в отношении основателя Hermitage Capital Уильяма Браудера. В Генеральной прокуратуре РФ отметили, что в ближайшее время британского финансиста объявят в международный розыск, а имущество инвестора будет арестовано. Также Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве сообщников Браудера — Валерия Курочкина, Октая Гасанова и Сергея Коробейникова. В Генпрокуратуре считают, что их, а также российского юриста Сергея Магнитского, могли отравить химическим веществом, содержащим соединения алюминия. В ведомстве полагают, что Магнитский мог быть убит в интересах Браудера.

В России возбудили уголовное дело о создании преступного сообщества в отношении британского финансиста, основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера. Об этом во время брифинга заявил представитель Генпрокуратуры России Николай Атмоньев.

«16 ноября 2018 года, то есть в прошедшую пятницу, в отношении Браудера вынесено постановление о возбуждении уголовного дела по признакам создания преступного сообщества и руководства им, то есть по признаками преступления, предусмотренного ч.1 ст. 210 УК России», — рассказал Атмоньев.

По его словам, в ближайшее время Браудер будет объявлен в международный розыск в рамках Конвенции ООН против транснациональной преступности. На имущество финансиста будет наложен арест.

По данным следствия, преступное сообщество, возглавляемое британским финансистом, действует с 1997 года и было создано «с целью совершения тяжких экономических преступлений как на территории России, так и в других государствах».

Кроме того, Атмоньев отметил, что были установлены компании на Кипре, в Латвии и Швейцарии, которые занимались перечислением финансов в интересах Браудера. Как уточнил представитель Генпрокуратуры РФ, следствие будет расценивать эти транзакции как легализацию доходов, полученных преступным путём.

«Могли дать изобличающие показания»

Следственный комитет России также возбудил уголовное дело по факту убийства сообщников Уильяма Браудера — Валерия Курочкина, Октая Гасанова и Сергея Коробейникова.

«СК РФ в настоящее время расследует уголовное дело по признакам убийства Гасанова, Курочкина и Коробейникова, то есть по пунктам «а» и «к» части 2 статьи 105 УК РФ», — цитирует РИА Новости представителя надзорного ведомства Михаила Александрова.

В Генпрокуратуре отметили, что убийство троих сообщников произошло непосредственно после совершения преступления, которым руководил Браудер. Это даёт основания предполагать, что соучастники были устранены в связи с тем, что «могли дать в отношении Браудера изобличающие показания».

Здание генеральной прокуратуры РФ в Москве

РИА Новости

© Алексей Куденко

В Генпрокуратуре считают, что партнёры финансиста могли быть отравлены химическими веществами, содержащими соединения алюминия. Таким же образом мог быть убит аудитор британского фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский, отметили в ведомстве.

По словам Александрова, неоднократные исследования показали, что при инъекции в живой организм химических веществ, содержащих соединения алюминия, повреждается сердце и развивается миокардная дистрофия.

«Именно эти симптомы наблюдались перед смертью у Гасанова, Курочкина, Магнитского. Следы токсичных соединений алюминия были также обнаружены в печени Коробейникова», — добавил Александров.

То, что смерть Магнитского может носить насильственный характер, не исключил и журналист Олег Лурье. По его словам, Магнитский неоднократно говорил, что в его смерти заинтересован его бывший работодатель — компания Firestone, которую финансировал Уильям Браудер.

«Я думаю, что, вполне возможно, смерть (Магнитского. — RT) была насильственной — судя по тому, что мне говорил Сергей Магнитский. Мы с ним дважды встречались в августе 2009 года, и он мне заявлял, что «нужен своим бывшим работодателям не свободным, а мёртвым», — рассказал Лурье в беседе с RT.

Журналист добавил, что от Магнитского «требовали подписать некие показания, к которым он вообще не имел никакого отношения».

«То есть Сергея просто использовали и устранили — для истории с «актом Магнитского», с этой шумихой международной. Его использовали еще раз — вынудили подписать показания, к которым он не имел никакого отношения. На самом деле он был партнёром, по сути, Уильяма Браудера, и через банковские счета и оффшорные компании выводил деньги. Так что, на мой взгляд, здесь всё достаточно однозначно», — сказал Лурье.

Адвокат Наталия Весельницкая в беседе с RT выразила уверенность, что Браудера считают транснациональным преступником и в западных странах.

«Сам факт, что Россия впервые с 2010 года поставила под сомнение некриминальность смерти Магнитского, — это поступок. Я уверена, этот поступок будет оценён в абсолютно извращённом смысле на Западе. Безусловно, я думаю, что нашему государству предстоит в отношении себя по этому поводу сейчас услышать очень много скабрёзных, колких, едких и саркастических нападок, но караван идёт, а собака пусть лает», — отметила она.

Генпрокуратура РФ также не исключает, что смерть бизнесмена Александра Перепеличного в Великобритании также может быть связана с деятельностью Браудера.

«В случае, если смерть Перепеличного действительно была насильственной, наиболее вероятной является версия о том, что Перепеличный​​​ был убит с целью ликвидации участника очередной провокации, организованной Браудером. В связи с этим 14 ноября Генеральная прокуратура РФ направила в Следственный комитет России постановление для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по подозрению Браудера в организации убийства Перепеличного», — заявил Атмоньев.

Приговор на девять лет

Уильям Браудер — один из основателей зарубежного фонда Hermitage Capital для портфельных инвестиций в российские ценные бумаги. В период с 1995 по 2007 годы считался крупнейшим инвестором в России. За это время, по данным следствия РФ, Браудер не перечислял налоги с деятельности нескольких компаний.

В 2013 году Тверской суд Москвы признал Браудера виновным в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (522 млн рублей). Тогда его заочно приговорили к девяти годам лишения свободы. Также финансист был объявлен в международный розыск, однако Интерпол не выдал ордера на его арест.

В августе 2017 года Генпрокуратура РФ направила в Интерпол повторный запрос об объявлении Браудера в розыск. В Интерполе отказались комментировать возможные решения относительно российского вопроса.

Позднее, в декабре 2017 года, Тверской суд Москвы повторно озвучил приговор к девяти годам лишения свободы в связи с неуплатой налогов более чем на 3 млрд рублей.

Как сообщили в Генпрокуратуре РФ, Москва рассчитывает, что новое руководство Минюста США вернётся к рассмотрению запросов по Браудеру с учётом новых данных.

«С учётом того, что мы изложили, мы надеемся, что новое руководство министерства юстиции США проявит беспристрастный правовой подход к оценке деятельности Уильяма Браудера, вернётся к рассмотрению и выполнению запросов Генпрокуратуры РФ, принимая во внимание, что, помимо данных о преступной деятельности Браудера и его сообщников на территории РФ, в них содержатся сведения о преступлениях, которые Браудера и другие лица из его окружения совершали в том числе и на территории США», — заявил официальный представитель Гепрокуратуры РФ Александр Куренной.