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«Создание организации, посягающей на права граждан»: СК предъявил новое обвинение Навальному
12 августа 2021, 00:35 • 52 • В России
Следственный комитет предъявил новое обвинение Алексею Навальному — в создании организации, посягающей на личность и права граждан. В ведомстве напомнили, что блогер создал некоммерческую организацию, выполняющую функции иностранного агента, — «Фонд борьбы с коррупцией»*, которой блогер руководил с 2011 года совместно с Иваном Ждановым, Леонидом Волковым и другими людьми. По мнению ведомства, деятельность фонда была связана с побуждением людей к совершению противоправных деяний. По версии следствия, Навальный и другие лица, причастные к деятельности фонда, распространяли от имени организации сообщения, содержащие призывы к участию российских граждан в несогласованных митингах в январе этого года.
РИА Новости © Пресс-служба Бабушкинского суда Москвы
Следственный комитет предъявил новое обвинение Алексею Навальному — в создании организации, посягающей на личность и права граждан. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Представитель ведомства уточнила, что, по данным СК, блогер создал некоммерческую организацию, выполняющую функции иностранного агента, — «Фонд борьбы с коррупцией»*, которой блогер руководил с 2011 года совместно с Иваном Ждановым, Леонидом Волковым и другими людьми. По мнению ведомства, деятельность фонда была связана с побуждением людей к совершению противоправных деяний.
Следствие считает, что Навальный, Волков, Жданов и другие причастные к деятельности фонда лица распространили на своих личных страницах интернете и на страницах ФБК* от имени организации сообщения, содержащие призывы к участию российских граждан в несогласованных митингах в январе 2021 года.
«При этом Навальному было заранее достоверно известно о противоправном характере планируемых мероприятий в связи с действующими ограничениями и без согласования с органами власти их проведения. Навальный осознавал, что за участие в несогласованных митингах предусмотрена административная ответственность», — пояснила Петренко, добавив, что сейчас устанавливаются все обстоятельства дела.
Как пояснил RT адвокат, руководитель практики по уголовным делам правового центра «Человек и закон» Дмитрий Панфилов, ответственность по ч. 2 ст. 239 предусматривает наказание, связанное в том числе с реальным лишением свободы.
«Если вина Навального будет установлена в законном порядке и вступит в силу по решению суда, то, помимо штрафа, оппозиционеру может грозить ограничение свободы на срок до трёх лет либо принудительные работы на тот же срок. И максимальное наказание — лишение свободы на три года», — добавил Панфилов.
Он не исключил, что уголовное преследование по данной статье может затронуть не только блогера — следствие также могут заинтересовать и другие активисты, участвовавшие в незаконной деятельности организации.
«Сложность дела будет состоять в установлении всех участников преступления», — рассказал Панфилов.
Напомним, накануне Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении бывшего директора ФБК Ивана Жданова и экс-главы движения «Штабы Навального»** Леонида Волкова в связи с призывами к финансированию экстремистских организаций. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Представитель СК напомнила, что решением суда Фонд борьбы с коррупцией и Фонд защиты прав граждан (ФЗПГ)*** признали экстремистскими и ликвидировали. Также была запрещена экстремистская деятельность общественного движения «Штабы Навального».
Как пояснил RT юрист Илья Ремесло, возбуждение дела в отношении Жданова и Волкова было предсказуемым. По его словам, в ближайшей перспективе стоит ожидать, что уголовное преследование коснётся и рядовых жертвователей экстремистской организации.
«Преступление совершают не только Волков и Жданов, которые собирают деньги. Очевидно, что тех людей, которые жертвуют, подставили под серьёзную уголовную статью. Этих людей будут искать и привлекать к ответственности», — пояснил юрист.
В апреле прокуратура Москвы направила в Московский городской суд иск о признании Фонда борьбы с коррупцией, Фонда защиты прав граждан и штабов Навального экстремистскими.
Там пояснили, что фактическими целями организации является «создание условий для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария «цветной революции». При этом указанными структурами на территории России осуществляется работа иностранных и международных организаций, чья деятельность признана нежелательной, добавили в ведомстве.
17 января Алексей Навальный прилетел в Россию из Германии, где проходил лечение, и был задержан в аэропорту Шереметьево. Во ФСИН рассказали, что причиной задержания стали многократные нарушения Навальным испытательного срока, назначенного ему по делу о хищении денежных средств фирмы Yves Rocher: до 29 декабря 2020 года он должен был два раза в месяц являться на регистрацию в органы ФСИН, чего не делал, в результате ему было вынесено пять предупреждений о возможности замены условного срока реальным.
В связи с этим 18 января Химкинский городской суд заключил Навального под стражу. После этого сам блогер и его сторонники начали распространять заявления с призывами выйти на незаконные митинги в его поддержку, используя для этого в том числе популярные среди подростков социальные сети.
2 февраля Симоновский районный суд Москвы вынес в отношении Алексея Навального решение о замене условного срока реальным по делу Yves Rocher. Блогеру назначили наказание в виде 3,5 года колонии общего режима и штраф в размере 500 тыс. рублей, при этом ему зачли период пребывания под домашним арестом.
* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019; организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.
** «Штабы Навального» — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.
*** Фонд защиты прав граждан включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 25.12.2020. Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.
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