Создание косовской "армии" приведет к повторению войны на Балканах - МИД России

В МИД России вызвало обеспокоенность заявление Приштины о создании полноценной косовской "армии". Ведомство призвало страны НАТО демилитаризировать все косовские вооруженные объединения во избежание повторения войны на Балканах.

14 декабря власти Косова заявили о преобразовании местных Сил безопасности в полноценную "армию". В МИД России подобное заявление вызвало обеспокоенность, поскольку подобный шаг может привести к повторению вооруженного конфликта в этом регионе, передает телеканал "360".

В ведомстве были удивлены реакцией США и Евросоюза, считающих, что создание Приштиной собственной армии не изменит сути существующих Сил безопасности Косова. Представители МИД РФ напомнили, что подобное действие нарушает резолюцию Совбеза ООН 1244, поскольку происходит "подмена существа сил", выполнявших ранее только функции гражданской обороны.

В МИД отметили, что США и другие страны НАТО увеличивают поставки вооружения в Косово и занимаются подготовкой местных военных. Косово снова превращается в очаг нестабильности в Европе, заявили в министерстве, подчеркнув, что посредническая миссия Евросоюза в переговорах Белграда и Приштины провалилась.

МИД России призвал демилитаризировать и расформировать любые военизированные объединения косовских албанцев.