Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Появление собственных ВС в Косове вызвало "фи" Евросоюза
Мировые рейтинги. Место России в них (Уставший Оптимист)
США в панике от наших Ту-160 в Венесуэле: русские «белые лебеди» прилетели
Обезвредить врага! Кедми раскрыл, как США хотят ЗАТКНУТЬ рот России! Вечер с Сол...
Главная / Политика

Создание косовской "армии" приведет к повторению войны на Балканах - МИД России

14 декабря 2018, 23:09  •  72 • Политика
В МИД России вызвало обеспокоенность заявление Приштины о создании полноценной косовской "армии". Ведомство призвало страны НАТО демилитаризировать все косовские вооруженные объединения во избежание повторения войны на Балканах.
14 декабря власти Косова заявили о преобразовании местных Сил безопасности в полноценную "армию". В МИД России подобное заявление вызвало обеспокоенность, поскольку подобный шаг может привести к повторению вооруженного конфликта в этом регионе, передает телеканал "360".
В ведомстве были удивлены реакцией США и Евросоюза, считающих, что создание Приштиной собственной армии не изменит сути существующих Сил безопасности Косова. Представители МИД РФ напомнили, что подобное действие нарушает резолюцию Совбеза ООН 1244, поскольку происходит "подмена существа сил", выполнявших ранее только функции гражданской обороны.
В МИД отметили, что США и другие страны НАТО увеличивают поставки вооружения в Косово и занимаются подготовкой местных военных. Косово снова превращается в очаг нестабильности в Европе, заявили в министерстве, подчеркнув, что посредническая миссия Евросоюза в переговорах Белграда и Приштины провалилась.
МИД России призвал демилитаризировать и расформировать любые военизированные объединения косовских албанцев.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

72
Источник
Похожие новости
14 декабря 2018, 19:54
Эксперт назвал Трампа главным российским политиком 2018 года - с одной оговоркой
14 декабря 2018, 06:55
Трамп стал фигурантом расследования из-за слишком пышной инаугурации — СМИ
14 декабря 2018, 23:09
"Путин обещал подумать": Жириновский и Зюганов попросили регулярных встреч с президентом

14 декабря 2018, 06:55
Беспилотники "Орлан" встанут на службу в Ингушетии сразу после Нового года
14 декабря 2018, 19:54
В России создали план на случай отключения страны от Интернета: Законопроект внесен в Госдуму
14 декабря 2018, 19:54
Европарламент не указ: Германия и Финляндия не откажутся от "Северного потока - 2"
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...

 
Популярные новости
09 декабря 2018, 14:56
Обгадившимся рос СМИ посвящается
13 декабря 2018, 03:28
Вакарчук должен петь
08 декабря 2018, 01:25
Запад повторяет Крымскую войну: Стариков о предсказуемости США
14 декабря 2018, 01:54
Незалежная в положении: Харьков - город тихих сепаратистов
11 декабря 2018, 07:24
Выборы на Украине, "ребрендинг" — в США: Американские СМИ объяснили визит Тимошенко в Вашингтон
09 декабря 2018, 03:24
″Даже флаг США есть″: В Сети показали, как выглядит схрон ″героев АТО″ - фото
10 декабря 2018, 16:39
Славите бандеровцев? Придется платить по искам их жертв
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.