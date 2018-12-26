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«Создали угрозу пассажирским самолётам»: Минобороны РФ назвало провокационными авиаудары Израиля по окрестностям Дамаска

26 декабря 2018, 21:09  •  40 • В мире
При нанесении ударов по окрестностям Дамаска ВВС Израиля создали прямую угрозу для двух пассажирских лайнеров. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. В военном ведомстве также отметили, что сирийским войскам были установлены ограничения на применение средств РЭБ и ПВО, чтобы избежать трагедии. Между тем в российском МИД подчеркнули, что израильские самолёты в очередной раз работали «под прикрытием» гражданских воздушных судов.
 
Дым после авиаудара по Дамаску Reuters © Omar Sanadiki
 

Военно-воздушные силы Израиля поставили под угрозу самолёты гражданской авиации, когда наносили авиаудары по западной части Дамаска. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Провокационные действия ВВС Израиля вечером 25 декабря 2018 года, когда шесть самолётов F-16, находясь в воздушном пространстве сопредельного Ливана, нанесли авиационный удар по территории Сирии, создали прямую угрозу двум пассажирским самолётам», — подчеркнул он.

По его словам, гражданские лайнеры, которые в момент атаки заходили на посадку в аэропорты ливанского Бейрута и сирийского Дамаска, не принадлежали российским компаниям.

«Для предотвращения трагедии были установлены ограничения на применение сирийскими правительственными войсками средств ПВО и РЭБ, что позволило авиадиспетчерам в Дамаске увести пассажирский самолёт из опасного района и направить его на запасной аэродром Хмеймим», — пояснил Конашенков.

В российском оборонном ведомстве также сообщили, что в общей сложности израильская авиация атаковала САР с помощью «16 управляемых авиабомб GBU-39». При этом сирийские средства противовоздушной обороны не смогли ликвидировать лишь две из них. В результате снаряды поразили территорию логистического центра 138-й бригады сирийской армии, что привело к ранению трёх военнослужащих арабской республики.

В Министерстве иностранных дел России также обратили внимание, что Израиль в очередной раз провёл авиаудары «под прикрытием» гражданских самолётов, направлявшихся в аэропорты Дамаска и Бейрута.

«У нас вызывает самую серьёзную озабоченность как сам факт нанесения ударов, так и то, как они были произведены. Налицо грубое нарушение суверенитета Сирии и положений резолюций СБ ООН, включая резолюцию 1701 (запрещает присутствие в буферной зоне на юге Ливана любых вооружённых лиц, за исключением сил безопасности страны и миротворцев ООН. — RT)», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства РФ.

С оценкой действий израильских военных также выступили в Ливане.

Министр общественных работ и транспорта Ливана Юсеф Финянос в ходе телефонного разговора с исполняющим обязанности премьер-министра Саадом Харири проинформировал его о деталях инцидента. По его словам, только чудо помогло избежать гуманитарной катастрофы, в которой пострадали бы пассажиры двух гражданских самолётов.

«Была договорённость, что Ливан подаст срочную жалобу в СБ ООН против Израиля и примет решение, которое будет защищать Ливан и его граждан», — написал Финянос в Twitter.

Трагедия Ил-20

Напомним, что в сентябре в ходе аналогичной атаки, произведённой четырьмя израильскими F-16 по провинции Латакия, потерпел крушение российский разведывательный самолёт Ил-20 с 15 военнослужащими. Лётчики ВВС Израиля проводили удары по сирийским объектам в непосредственной близости от российского самолёта, подставив его тем самым под удар сирийского комплекса С-200.

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В Москве возложили ответственность за крушение на Тель-Авив, обвинив его в нарушении договорённости 2015 года. В частности, российские военные получили от Израиля уведомление о проводимой операции всего за минуту до нанесения удара. Кроме того, офицер ЦАХАЛ ввёл в заблуждение российскую сторону относительно районов операции, что не позволило вывести Ил-20 в безопасный район.

После произошедшей трагедии в оборонном ведомстве приняли меры по повышению безопасности российских военнослужащих в Сирии. Так, Дамаску передали три дивизиона зенитно-ракетных комплексов С-300, вместе с тем командные пункты сирийских ПВО оснастили автоматизированными системами управления. Российская сторона также сообщила, что займётся обеспечением радиоэлектронного подавления спутниковой навигации бортовых РЛС и систем связи военных самолётов, если те нанесут удары по сирийским объектам на побережье Средиземного моря.

«Убеждены, что реализация данных мер охладит горячие головы и удержит от необдуманных поступков, несущих угрозу нашим военнослужащим. В противном случае вынуждены будем реагировать в соответствии со складывающейся обстановкой», — пояснял министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.

В то же время в Тель-Авиве заверили, что сделают всё возможное для предотвращения подобных ситуаций в будущем.

«Это было трагическое событие. Все мы сожалеем о нём... Мы относимся к этому как к трагедии. Мы создавали механизм взаимодействия между военными, чтобы такие трагедии не происходили. Но, к сожалению, никто не застрахован», — говорил директор первого евразийского отдела МИД Израиля Яков Ливне.

Подчеркнём, что 12 декабря в Москве состоялась встреча высокопоставленных представителей военных ведомств России и Израиля, которые обсудили обстановку на Ближнем Востоке, а также меры по предотвращению опасных инцидентов в Сирии, в том числе особенности работы прямого канала связи между авиабазой Хмеймим и израильским комцентром.

По итогам встречи двух делегаций, возглавляемых замначальником Главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ генерал-майором Василием Трушиным и начальником оперативного управления израильского Генштаба генерал-майором Аароном Халивой, были достигнуты договорённости о продолжении контактов.

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