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Создали шумиху: экс-сенатор раскрыл смысл провокации НАТО с кораблем РФ
13 января 2021, 17:20 • 156 • Политика
Эксперт призвал жестко реагировать на такие выпады
Бывший сенатор Франц Клинцевич не сомневается в том, что инцидент с досмотром натовцами нашего торгового судна является чистой воды провокацией. Спецназ специально высадился на российский корабль с тем, чтобы создать вокруг страны негативную атмосферу в информационном поле.
Военный эксперт считает, что провокация с "Адлером" была разработана заранее. Несмотря на то, что никакого оружия на нашем судне не нашли, громкий инфоповод был запущен в медийное пространство. Теперь недобросовестные западные журналисты могут выпускать статьи о том, что Россию якобы заподозрили в поставках оружия и сотрудничестве с террористами.
Клинцевич отметил, что на этот раз в антироссийском выпаде участвовали греческие военные. Учитывая теплые отношения между Москвой и Афинами, такой поступок особенно неприятен для нашей страны.
По мнению бывшего сенатора, Россия должна ответить зеркально и задержать какой-нибудь подозрительный западный корабль с последующим досмотром груза. Такая реакция отобьет у натовцев желание вести грязные игры с нашей страной, передает слова эксперта РИА ФАН.
Напомним, сегодня спецназ НАТО высадился на российском грузовом корабле, находившемся в водах Средиземного моря. Отряд альянса пытался отыскать на нашем судне оружие, которое якобы перевозилось в Ливию.
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