«Создадим много проблем для людей»: Путин не поддержал идею введения QR-кодов на транспорте под Новый год

Владимир Путин в ходе совещания с правительством отметил, что введение QR-кодов на транспорте в ближайшее время окажется сложным в реализации и создаст много проблем для граждан на фоне новогодних праздников. Первый зампред Совфеда Андрей Турчак констатировал, что разработанный ранее законопроект о введении таких сертификатов на транспорте пока не готов к рассмотрению, но вопрос обеспечения безопасности и здоровья пассажиров не снимается с повестки дня. Министр транспорта Виталий Савельев сообщил, что документ будет доработан. При этом он обозначил позицию правительства в этом вопросе, согласно которой любые отклонения или форс-мажорные обстоятельства должны решаться в пользу граждан.

Во вторник, 14 декабря, президент России провёл совещание с членами правительства, в ходе которого обсуждался, в частности, законопроект о введении QR-кодов на транспорте в связи с распространением коронавируса. Выслушав комментарии ответственных чиновников, Владимир Путин выразил мнение, что сейчас введение таких ограничений нецелесообразно.

«Сейчас, под Новый год, мне кажется, вводить ограничения подобного рода — достаточно сложная история. Создадим много проблем для людей», — заявил российский лидер.

Накануне в Госдуме поддержали предложение снять с рассмотрения законопроект о введении системы QR-кодов при покупке авиа- и железнодорожных билетов, а первый зампред Совета Федерации Андрей Турчак сообщил, что рассмотрение этого документа отложено на неопределённый срок.

Во время правительственного совещания Турчак рассказал, что в ходе общественного обсуждения этой инициативы многие россияне задавали вопросы, в том числе о поездках в случае экстренных жизненных ситуаций. «Всё случается: кто-то заболел, не дай бог, умер, случилось чрезвычайное происшествие, надо срочно отправиться на другой конец страны, и как в этой ситуации быть? Даже сегодня, если человек делает первый компонент прививки, это не значит, что он сразу получит соответствующий сертификат», — пояснил Турчак.

В итоге было принято решение, что в текущем виде законопроект не готов даже к первому чтению, однако Турчак отметил, что работа по обеспечению безопасности и здоровья пассажиров на транспорте будет продолжена на экспертном уровне.

В свою очередь, министр транспорта Виталий Савельев заявил, что документ будет доработан, и обозначил позицию правительства: «Мы считаем необходимым отметить, что любые отклонения, изменения или форс-мажорные обстоятельства должны решаться в пользу наших граждан».

Добавим, что ещё один законопроект — о введении QR-кодов в общественных местах — Госдума планирует рассмотреть в первом чтении 16 декабря. Ранее комитет нижней палаты парламента по безопасности и противодействию коррупции одобрил документ к первому чтению. Уточняется, что в обсуждении документа принимали участие представители комитетов по охране здоровья, обороне, промышленности и торговле, а также представители медицинского сообщества и ряд членов правительства России.

Срок действия QR-кодов и особенности COVID-сертификатов

Также во вторник мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о принятии на федеральном уровне решения об изменении сроков действия QR-кодов. По его словам, с 20 декабря 2021 года цифровые электронные сертификаты, выдаваемые в столице переболевшим гражданам, будут действовать не шесть, а 12 месяцев.

«Новые QR-коды будут оформляться сразу на 12 месяцев. В последний день срока действия шестимесячных QR-кодов гражданам будут автоматически оформлены новые QR-коды на следующие шесть месяцев», — написал мэр в своём блоге.

Он уточнил, что в случае, если срок действия шестимесячного QR-кода закончился, но с момента выздоровления прошло менее года, гражданам автоматически оформят новые QR-коды сроком действия 12 месяцев со дня выздоровления. Сертификаты, выдаваемые после полной вакцинации, по-прежнему будут действительны в течение года.

Вместе с тем Собянин рассказал, что срок действия QR-кодов после ПЦР-теста сократят с трёх до двух дней. Мэр объяснил, что соответствующее решение принято на фоне распространения нового штамма коронавируса «омикрон» — более заразного по сравнению с его предшественниками, включая «дельту».

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что россияне, которые переболели коронавирусом, но не обращались за медицинской помощью, смогут получить документ о перенесённой болезни в случае выявления у них антител. Речь идёт о тех гражданах, которые болели после 1 января 2021 года.

Также на russian.rt.com В Москве срок действия QR-кодов для переболевших коронавирусом продлят до одного года

Наряду с этим Голикова сообщила, что россияне, привитые зарубежными вакцинами, могут сдать тест на антитела и получить сертификат сроком действия шесть месяцев. Аналогичная возможность предусмотрена для граждан России, которые привились препаратом «Спутник V» за рубежом.

Позднее вице-премьер рассказала, что сведения о временном или постоянном медицинском отводе от вакцинации вскоре появятся в COVID-сертификате наряду с информацией о сделанной прививке или перенесённой болезни. Она также добавила, что сертификат будет защищён от подделок благодаря применению определённых технических решений, основанных на опыте работы портала госуслуг.

«Мы воспользовались штриховым кодом, который лишь является технологическим решением подтверждения действительности сертификата вакцинированного и даёт информацию о том, в какой период и на какой период человек получил прививку, когда он переболел и на какой период он получил защиту, и, соответственно, будет содержать информацию о том, когда он получил медотвод, на какой срок или постоянно», — приводит её слова ТАСС.

Голикова подчеркнула, что сертификат будет защищён от хищения персональных данных о гражданах.

Выплаты медикам за борьбу с COVID-19 в новогодние праздники

В ходе правительственного совещания Путин также напомнил о практике начисления спецнадбавок медикам и социальным работникам, которые имеют дело с коронавирусными больными и продолжат трудовую деятельность в новогодние праздники. Он попросил обеспечить выплату этих средств в двойном размере.

«Потому что ситуация, конечно, не такая, может быть, тревожная, как в январе текущего года, 2021-го, но всё-таки она сложная, и люди работают в условиях больших нагрузок», — констатировал президент.

Комментируя это предложение, глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что на реализацию этих мер потребуется около 8 млрд рублей из бюджета. Он заверил, что у государства есть необходимые для этого ресурсы.