Союзный разговор: Москве и Минску осталось решить топливный вопрос

Россия и Белоруссия пока не пришли к общим договоренностям по рынку газа и нефти в рамках Союзного государства. С таким результатом завершились переговоры премьер-министра Дмитрия Медведева с его коллегой Сергеем Румасом. Беседа длилась около семи часов, и за это время главы правительств успели рассмотреть 40 вопросов в рамках 31 дорожной карты. Половина из них была урегулирована, остальные будут доработаны в течение недели. Кроме того, особое внимание уделили итогам торгово-экономического сотрудничества за 2018 год и первую половину 2019 года, реализации приоритетных направлений и первоочередных задач дальнейшего развития Союзного государства на 2018–2022 годы.

Белорусская делегация во главе с премьер-министром Сергеем Румасом приехала в Москву в надежде согласовать оставшиеся спорные вопросы по наиболее чувствительным для Минска темам при дальнейшей интеграции в рамках Союзного государства. Подготовленные программы, как изначально заявлялось, планируется представить президентам двух стран к декабрю. В первую очередь стороны должны урегулировать двусторонние отношения в таких сложных вопросах, как нефть, газ и энергетика.

Камнем преткновения в переговорах остается тема компенсации белорусской стороне потерь, вызванных налоговым маневром в нефтяной сфере. Россия неоднократно заявляла, что не планирует возмещать Белоруссии недополученные доходы из-за проведения маневра даже после инцидента с трубопроводом «Дружба». Тем не менее Минск планирует в начале декабря представить окончательную сумму ущерба, понесенного в результате поставок некачественной российской нефти весной нынешнего года.

С 1 января стартовал финальный этап налогового маневра в нефтяной отрасли. Он предполагает постепенную отмену экспортной пошлины на нефть и газ с одновременным повышением налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) к 2024 году. В результате маневра стоимость нефти на российском рынке возрастет до мирового уровня, а это значит, что увеличится она и для Белоруссии.

По словам российского премьера, очень важно в настоящий момент просто понизить градус риторики, поскольку необходимо в спокойном, прагматичном ключе обсуждать вопросы, имеющие фундаментальное значение для граждан наших стран.

— Даже если останется одна карта несогласованная, но которая имеет абсолютное значение для той или иной стороны, процесс интеграции, который мы сейчас перезапустили, может быть поставлен под угрозу. Поэтому наша задача — не просто уменьшить количество рассогласованных позиций, но и почувствовать пределы гибкости в позициях друг друга, — сказал Дмитрий Медведев.

Белоруссии и России в сфере энергетики осталось согласовать два проблемных вопроса, и подвижки в этом направлении есть, заявил Сергей Румас.

— Например, если по чувствительным для Белоруссии картам — по рынку газа или по нефтяному рынку — было четыре неурегулированных вопроса, то сегодня их осталось два. Вместе с тем они сложные, и, наверное, по ним главам государств будут предложены развязки, — резюмировал белорусский премьер.

Несмотря на различное давление с белорусской стороны, Россия прочно удерживает первое место в структуре внешней торговли соседа — стабильно порядка 50%. РФ также уверенно лидирует по накопленным инвестициям в экономику республики: на конец первого полугодия этого года — $3,8 млрд.

Так или иначе, Москва и Минск вновь перенесли дату подписания дорожных карт. Теперь стороны обещают устранить все споры до 8 декабря.