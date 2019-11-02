Союзное «вмешательство»: как в Британии отреагировали на совет Трампа голосовать за консерваторов

Лейборист Джереми Корбин обвинил президента США во вмешательстве в предстоящие парламентские выборы в Соединённом Королевстве. Согласно одобренному палатой общин законопроекту, досрочное голосование состоится 12 декабря. Ранее Трамп назвал победу Корбина «очень плохим вариантом» для Великобритании и положительно высказался о действующем премьер-министре Борисе Джонсоне. Между тем соратники Корбина обвинили Джонсона в затягивании публикации доклада о якобы имевшем место вмешательстве России в референдум по брекситу 2016 года. Эксперты полагают, что такие заявления вызваны обострившейся внутриполитической борьбой в стране. Британские политики пытаются манипулировать общественным мнением в преддверии выборов, которые могут решить судьбу брексита, отмечают аналитики.

Лидер Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин обвинил президента США Дональда Трампа в попытке вмешаться в британские выборы.

«Дональд Трамп пытается вмешаться в выборы в Великобритании, чтобы обеспечить избрание своего друга Бориса Джонсона», — написал он в Twitter, отметив также, что, по его мнению, Трамп после брексита может попытаться поставить британскую систему здравоохранения под контроль американских корпораций.

Donald Trump is trying to interfere in Britain’s election to get his friend Boris Johnson elected.



It was Trump who said in June the NHS is “on the table”. And he knows if Labour wins US corporations won’t get their hands on it.



Our NHS is not for sale.pic.twitter.com/AUhht3pCgL — Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) October 31, 2019

Соответствующее заявление глава британской парламентской оппозиции сделал после того, как Трамп дал интервью лидеру Партии брексита» Найджелу Фараджу в эфире радио LBC. В нём американский президент заявил, что Корбин будет плохим премьером, а вот Джонсон — «именно тот, кто нужен».

«Корбин — очень плохой вариант для вашей страны, очень плохой, он поведёт вас по очень плохому пути, заведёт вас в очень плохие ситуации», — заявил Трамп.

Также хозяин Белого дома призвал Джонсона и Фараджа объединить усилия и сформировать «неудержимую силу» накануне назначенных на 12 декабря выборов.

Помимо заявлений о личностях главных претендентов на пост премьер-министра Великобритании Дональд Трамп нелестно охарактеризовал сделку с ЕС, которую ранее заключило правительство Джонсона. По его словам, она не способствует двусторонней торговле Великобритании с США.

Лидер «Партии брексита» Найджел Фарадж

Reuters

© Henry Nicholls

«Мы хотим торговать с Великобританией, и она хочет торговать с нами, — объяснил лидер США. — И скажу, как есть: в рамках этой сделки — её определённых аспектов — это невозможно».

Расклад сил

29 октября палата общин британского парламента одобрила законопроект премьер-министра Бориса Джонсона о проведении в стране досрочных выборов.

Как отмечают эксперты, лидер консерваторов надеется, что победа на выборах поможет ему усилить представительство в парламенте и осуществить брексит.

Ранее из-за выхода несогласных с позицией Джонсона депутатов из партии премьер потерял поддержку большинства в парламенте. Это привело к тому, что он был вынужден просить у ЕС отсрочку по брекситу, хотя ранее обещал «умереть в сточной канаве», но вывести страну из ЕС до 31 октября.

В свою очередь, лидер лейбористов Джереми Корбин, который также поддержал проведение досрочных выборов, отметил, что собирается провести повторный референдум по брекситу, если его партия придёт к власти.

Согласно данным опроса общественного мнения, проведённого компанией YouGov 30—31 октября, сейчас большинство британцев готовы голосовать за консерваторов. 36% собираются отдать свои голоса тори, 21% лейбористам, 18% — Партии либеральных демократов, 13% — Партии брексита, 6% — «зелёным» и 6% — всем остальным партиям.

Из этих политических сил за скорейший брексит выступают консерваторы и Партия брексита Найджела Фараджа.

Latest Westminster voting intention (29-30 Oct)



Con - 36%

Lab - 21%

Lib Dem - 18%

Brexit Party - 13%

Green - 6%

Other - 6%https://t.co/H0i9cEjDBWpic.twitter.com/OFE7zR3Y8T — YouGov (@YouGov) October 31, 2019

Несколько иную картину демонстрируют результаты недавнего опроса компании Ipsos MORI. По их данным, за тори готовы отдать голоса 41% британцев, за лейбористов — 24%, либеральных демократов — 20%, Партию брексита — 7%, «зелёных» — 3% и за остальные партии — 5%.

Conservatives strengthen position in our latest #UKpoli poll for @standardnewshttps://t.co/SUIOgR4z5g



Conservatives 41% (+8)

Labour 24% (nc)

Lib Dems 20% (-3)

Brexit Party 7% (-3)

Greens 3% (-1)

Other 5% (nc) pic.twitter.com/bIfOyAdzDY — Ipsos MORI (@IpsosMORI) October 31, 2019

Старший научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН Кира Годованюк отметила в беседе с RT, что Дональд Трамп «однозначно поддерживает Джонсона».

«Это не первый раз, когда Дональд Трамп делает замечания, которые можно характеризовать как вмешательство. Он однозначно выразил свою поддержку брекситу, неоднократно Терезе Мэй давал советы по поводу того, каким образом вести переговоры с ЕС. В какой-то степени сейчас он пытается давить на британские элиты для того, чтобы обеспечить себе в первую очередь выгодную торговую сделку с Соединённым Королевством», — заявила эксперт.

По её словам, Корбин как левый политик и «антитрампист» является явно неудобной фигурой для действующего президента Соединённых Штатов.

Поиски «влияния»

31 октября противники Джонсона подняли тему ещё одного предполагаемого вмешательства иностранного государства в британские выборы. Председатель комитета парламента по разведке и безопасности Доминик Грив обвинил премьер-министра в том, что тот затягивает публикацию отчёта о якобы имевшем место влиянии России на референдум по брекситу и выборы в Соединённом Королевстве, и призвал премьера обнародовать доклад до выборов.

«Возглавляемый мною парламентский комитет по разведке и безопасности выясняет, какая угроза для этой страны исходит от России, — заявил Грив в четверг в палате общин. — В свете предстоящих выборов парламенту надлежит и положено иметь доступ к данному докладу. И просто недопустимо, чтобы премьер-министр его удерживал, воспрещая доступ к этой информации».

Помимо Грива, который в сентябре был исключён из Консервативной партии за противодействие Джонсону, публикацией доклада озадачились и лейбористы, заявившие, что, видимо, Джонсону есть что скрывать.

Johnson sitting on an explosive official report, sanctioned by our intelligence services into Kremlin subversion of the 2016 EU referendum & influence ops in the Tory Party. This stink https://t.co/pXPqlQTeP4#votelabour#GE2019 — Ben Bradshaw (@BenPBradshaw) October 31, 2019

В свою очередь, в сентябре газета The Telegraph заявляла, что советники Трампа не рекомендовали президенту делиться секретной информацией с Великобританией, если премьером страны станет Джереми Корбин. Якобы при Корбине эта информация может «утечь» противникам Вашингтона, а лидер лейбористов способен выступить на стороне России.

Как отмечает Годованюк, тема российского вмешательства традиционно актуализируется «в очень сложные кризисные моменты в политическом развитии Великобритании».

«Это такой инструмент политической игры, манипуляции общественным мнением и игры против оппонентов, — подчёркивает политолог. — Каждая из сторон пытается обвинить другую в каком-то сговоре с Россией, чтобы напугать электорат и лишить противника симпатий избирателей. Поэтому совершенно неудивительно, если сейчас тема России будет поднята».

Палата общин британского парламента

© UK Parliament/Jessica Taylor/Handout via REUTERS

По мнению профессора кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Натальи Ерёминой, заявления о возможном иностранном вмешательстве в британские выборы «не имеют никакого отношения к объективной реальности».

«Это вопросы политических игр между представителями разных партий за голоса избирателей. Удобно объединяться против конкретного врага. И, соответственно, объяснять свои провалы и неудачи тем, что есть какое-то внешнее вмешательство», — заявила в интервью RT Ерёмина.

Плохая услуга

Как отмечают эксперты, пока сложно предсказать, как повлияют все эти обвинения на исход избирательной кампании в Соединённом Королевстве. В частности, по мнению Годованюк, из-за невысокой популярности Дональда Трампа в Великобритании он может оказать Борису Джонсону медвежью услугу.

«Такие грубые попытки повлиять на электорат, конечно, могут сыграть с Трампом злую шутку и оказаться медвежьей услугой для тори, для Джонсона. В результате он может потерять часть электората, — отмечает эксперт. — Но предвыборная кампания только началась. Впереди ещё много сюрпризов».

В то же время, по словам Натальи Ерёминой, к позиции Трампа британские избиратели могут и прислушаться, поскольку США — важный торгово-экономический партнёр королевства.

Противники брексита протестуют перед зданием британского парламента

Reuters

© Yara Nardi

«Поддержка Трампом Бориса Джонсона воспринимается как поддержка лидера крупной страны, какой и являются США. Она может добыть политические очки Борису Джонсону. Ведь на кону стоит торговое соглашение, страны связывают исторические отношения. А их сотрудничество является взаимовыгодным», — считает политолог.