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Союзное государство с Россией назвали спасением для Белоруссии
07 октября 2020, 11:25 • 123 • Политика
Ситуация в Республике требует решения
Акции оппозиции в Белоруссии идут ежедневно. Это доказывает, что политический кризис не преодолен. На вопросы, можно ли с этим справиться и как, ответил глава Витебского отделения Республиканской партии труда и согласия Александр Лукашок.
Решать это, по его мнению, нужно с помощью реальных действий. И оптимальный шаг на пути к такой цели – ввести в действие Союзный договор. Но интеграцию с РФ нельзя начинать, пока в Белоруссии довольно непростая экономическая ситуация, и какими-либо политическими уступками тут не ограничиться.
При объединении преодолеть кризис будет легче. Однако все равно понадобится много времени – несколько месяцев, а то и больше, сказал политик.
Лукашок также указал более приемлемый вариант интеграции. Он заявил, что не стоит упорно держаться за независимость, ведь у народов двух стран нет существенных черт разделения, а разногласия, которые есть у элит, "могут быть учтены при конфедерации".
У России и Белоруссии в Союзном государстве должны стать общими парламент, эмиссионный центр, валюта, язык, система выборов, принципы регионального деления, система образования, понимание истории, отметил политик в интервью изданию "Украина.ру" .
В заключение Лукашок сказал, что глава Белоруссии боится лишиться власти после реализации реформ. Но ему нужно потрудиться ради будущего своей страны и РФ, подчеркнул руководитель Витебского отделения Республиканской партии труда и согласия.
Ранее сообщалось, что президент СССР Михаил Горбачев призвал российского лидера Владимира Путина отложить создание Союзного государства. По его словам, сначала власти Белоруссии должны сами найти выход из политического кризиса.
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