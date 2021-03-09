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Союзное государство откажется от единой армии - посол России

09 марта 2021, 14:25  •  289 • Политика
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Государства ограничатся лишь договором ОДКБ
Россия не видит на сегодняшний день необходимости в формировании единой армии РФ и Белоруссии. Соответствующее заявление сделал российский посол в Минске Дмитрий Мезенцев.
По словам представителя российской дипломатической миссии, единая армия является журналисткой "фантазией" и "гипотезой". Однако в реальности подобная необходимость отсутствует.
Мезенцев считает, что для эффективного взаимодействия государств, направленного на сохранение безопасности у своих рубежей, достаточно лишь сохранения нерушимости госграниц России и Белоруссии, которая обеспечивается договором ОДКБ.
Также российский посол отметил, что взаимодействие между военными ведомствами обеих стран демонстрирует общую готовность делиться необходимой информацией.
Фактом успеха в военном сотрудничестве являются ежегодные военные учения, которые говорят о том, что Москва и Минск могут обеспечить общую обороноспособность, о чем Мезенцев заявил в интервью телеканалу РБК.
Ранее российский дипломат заявил, что цивилизованные государства, как правило, стремятся к международному сотрудничеству, в то время как Евросоюз предпринимает попытки для создания помех в партнерских проектах РФ и Белоруссии. По словам Мезенцева, Запад не соглашается с политической интеграцией двух стран, и по этой причине стремится разорвать ее.
Сам глава республики Александр Лукашенко заявил недавно, раскрыв темы переговоров с Путиным в Сочи, что работа над интеграцией Белоруссии и России не имеет смысла, а действующую систему отношений можно развить таким образом, что сотрудничество Москвы и Минска станет теснее, чем взаимодействие субъектов в РФ.

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