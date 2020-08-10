Союзником Хазина и Глазьева стал... олигарх: По Набиуллиной нанесли неожиданный удар

В своём канале на "Яндекс.Дзен" политолог Константин Двинский заявил, что санкции, которые постоянно вводят США, в итоге стали благом для российской экономики. Так, по словам эксперта, они определённо доставили и проблемы нашей стране, плюс на это наложилось падение цен на нефть, однако в 2014-2016 годах Россия смогла выйти из ситуации с минимальными потерями.

Кроме того, напомнил Двинский, год назад Вашингтон ввёл очень серьёзные ограничения против олигарха Олега Дерипаски, таким образом попытавшись лишить крупный капитал в России возможности работать нормально и вызвать у бизнесменов недовольство Путиным. Однако, считает политолог, в результате вышло совсем другое.

К примеру, тот же Дерипаска на днях нанёс неожиданный удар по главе ЦБ Эльвире Набиуллиной и всему либеральному блоку.

"Он смог бы составить конкуренцию в выражениях Глазьеву или же Хазину, не говоря уже о Борисове и Белоусове", - отметил Двинский.

Так, по мнению олигарха, политика Набиуллиной не стимулирует экономический рост в России, в частности, мешает высокая процентная ставка по кредитам для реального сектора экономики. Причём, подчеркнул Дерипаска, ставка остаётся высокой, несмотря на снижение ключевой ставки.

Для решения данного вопроса Дерипаска предлагает ровно то же самое, о чём говорит Глазьев: передать Центробанк в подчинение правительству, обращает внимание Двинский.

"Правительство вынуждено тратить огромные средства для субсидирования процентной ставки по проектам в перспективных отраслях экономики. Вместе с этим для масштабных госинвестиций и поддержки прорывных отраслей нужны совершенно другие финансы. Их может дать исключительно Центробанк. Как говорит Глазьев, необходимо насытить экономику деньгами", - размышляет Двинский.

Таким образом, отмечает он, Олега Дерипаску можно было бы отнести к идеологическим союзникам Андрея Белоусова, если бы не одно "но". По мнению политолога, бизнесмен до сих пор связан с так называемой "семьёй" - приспешниками Ельцина, которые до сих пор сохраняют некоторое влияние.

"Суть заключается в том, что "семья" считается близкой к Демократической партии США - к тем, кто вводит против России санкции. Путин, напомню, предпочитает выстраивать сотрудничество с республиканцами. Санкции против Дерипаски, пролоббированные Демпартией, являются сигналом "семье". Правда, не факт, что результат будет такой, который ожидают в Вашингтоне", - замечает Двинский, добавляя, что, судя по заявлениям олигарха, он готов перейти на сторону государственников, но сделает ли это, пока непонятно.