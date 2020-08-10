Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
После "украинской сенсации" Владимир Путин созвал Совет безопасности
Как попались русские "наёмники": Пранкер рассекретил операцию с Крымом
Увидеть Минск и умереть. Гордону стало стыдно за Киев
"Не до политесов...": Красивый ход Путина в переговорах с Лукашенко ра...
Главная / Политика

Союзником Хазина и Глазьева стал... олигарх: По Набиуллиной нанесли неожиданный удар

10 августа 2020, 18:15  •  126 • Политика
Политолог Константин Двинский назвал имя олигарха, который стал союзником экономиста Михаила Хазина и академика Сергея Глазьева в противостоянии с главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной. По мнению эксперта, по чиновнице нанесли неожиданный удар.
В своём канале на "Яндекс.Дзен" политолог Константин Двинский заявил, что санкции, которые постоянно вводят США, в итоге стали благом для российской экономики. Так, по словам эксперта, они определённо доставили и проблемы нашей стране, плюс на это наложилось падение цен на нефть, однако в 2014-2016 годах Россия смогла выйти из ситуации с минимальными потерями.
Кроме того, напомнил Двинский, год назад Вашингтон ввёл очень серьёзные ограничения против олигарха Олега Дерипаски, таким образом попытавшись лишить крупный капитал в России возможности работать нормально и вызвать у бизнесменов недовольство Путиным. Однако, считает политолог, в результате вышло совсем другое.
К примеру, тот же Дерипаска на днях нанёс неожиданный удар по главе ЦБ Эльвире Набиуллиной и всему либеральному блоку.
"Он смог бы составить конкуренцию в выражениях Глазьеву или же Хазину, не говоря уже о Борисове и Белоусове", - отметил Двинский.
Так, по мнению олигарха, политика Набиуллиной не стимулирует экономический рост в России, в частности, мешает высокая процентная ставка по кредитам для реального сектора экономики. Причём, подчеркнул Дерипаска, ставка остаётся высокой, несмотря на снижение ключевой ставки.
Для решения данного вопроса Дерипаска предлагает ровно то же самое, о чём говорит Глазьев: передать Центробанк в подчинение правительству, обращает внимание Двинский.
"Правительство вынуждено тратить огромные средства для субсидирования процентной ставки по проектам в перспективных отраслях экономики. Вместе с этим для масштабных госинвестиций и поддержки прорывных отраслей нужны совершенно другие финансы. Их может дать исключительно Центробанк. Как говорит Глазьев, необходимо насытить экономику деньгами", - размышляет Двинский.
Таким образом, отмечает он, Олега Дерипаску можно было бы отнести к идеологическим союзникам Андрея Белоусова, если бы не одно "но". По мнению политолога, бизнесмен до сих пор связан с так называемой "семьёй" - приспешниками Ельцина, которые до сих пор сохраняют некоторое влияние.
"Суть заключается в том, что "семья" считается близкой к Демократической партии США - к тем, кто вводит против России санкции. Путин, напомню, предпочитает выстраивать сотрудничество с республиканцами. Санкции против Дерипаски, пролоббированные Демпартией, являются сигналом "семье". Правда, не факт, что результат будет такой, который ожидают в Вашингтоне", - замечает Двинский, добавляя, что, судя по заявлениям олигарха, он готов перейти на сторону государственников, но сделает ли это, пока непонятно.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



126
Источник
Похожие новости
10 августа 2020, 05:25
"ОМОН переходит на сторону протестующих": Очевидцы путаются, освещая "бои с милицией" в Белоруссии
10 августа 2020, 07:15
Инсайдер сдал всех снайперов роты ВСУ поимённо: Полный список
10 августа 2020, 03:35
Пролилась кровь: Первые данные из Белоруссии
10 августа 2020, 03:35
"Лукашенко готов бежать из Минска": В Белоруссии пытаются спровоцировать бунт
10 августа 2020, 09:05
"Очень впечатлительным лучше не смотреть": Видео разоблачило "въезд" автозака в толпу в Минске
10 августа 2020, 12:45
"Это позор!": Жириновский заявил о проигрыше Лукашенко
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
08 августа 2020, 16:45
Радикалы готовят госпереворот с захватом Крыма. Зеленский не может сопротивляться - эксперт
06 августа 2020, 02:25
Бунт в США: Американские генералы пошли против Трампа после скандального заявления
10 августа 2020, 10:00
Польшу настигла расплата за снос советских памятников, откуда не ждали
06 августа 2020, 06:05
Симоньян на новый выпад Армении ответила тремя буквами
08 августа 2020, 18:35
Грузия "разинула пасть" на Россию: Блогер раскрыл итог предательства
04 августа 2020, 02:45
"Панцири" беззащитны перед турками: Зачем Украина объявила русским ЗРПК войну?
04 августа 2020, 14:40
"Просто сравнивали их с землёй": ВСУ готовят себе новый котёл в Донбассе
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.