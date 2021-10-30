Союзники США боятся пересмотра ядерной политики Вашингтона: "Это будет подарок для России"

Существующая на сегодняшний день возможность нанесения Штатами упреждающего ядерного удара позволяет странам-союзникам США чувствовать себя в большей безопасности

Европейские союзники США, а также ряд государств в Тихом океане опасаются, что Штаты могут перейти к принципу неприменения ядерного оружия превентивным ударом. Как сообщает Financial Times со ссылкой на собственные осведомлённые источники, власти этих стран полагают, что России такое развитие событие может "придать смелости".

Как отмечается в материале издания, с периода Холодной войны и по сей день ядерная политика Белого дома остаётся "умышленно расплывчатой". В теории США могут нанести упреждающий ядерный удар, в связи с чем их союзники, будучи накрытыми "ядерным зонтиком", чувствуют себя в безопасности. В том случае, если администрация нынешнего главы Белого дома Джо Байдена пересмотрит политику страны в этом отношении, это станет "огромным подарком для России и Китая".

По данным FT, США проводят своего рода анкетирование среди союзников, целью которого является желание узнать, как те относятся к возможным изменениям в ядерной политике Вашингтона. Отмечается, что большинство из них какие бы то ни было перемены сочли негативными. Согласно полученным изданием сведений, принципиальными противникам изменения ядерной политики США являются Британия, Франция, Германия, Япония и Австралия. Их опасения заключаются в том, что президент Байден рассматривает переход к принципу "единственной цели" как один из возможных сценариев – при таком раскладе Вашингтон сможет использовать ядерное оружие только в определённых обстоятельствах.

Стоит отметить, что в Северо-атлантическом альянсе неоднократно без каких-либо аргументов обвиняли Россию в подготовке планов по применению ядерного оружия по отношению к противникам, в то время как сами США от концепции превентивного удара до сих пор не отказались.