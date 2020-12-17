|
Союзники России поворачивают на Запад – СМИ
17 декабря 2020, 18:10 • 343 • Политика
Москве предложили готовиться к жизни в новых политических реалиях
После развала СССР произошла уже смена поколений, и активное население бывших советских республик смотрит на Запад, а не на Россию. Недалеко время, когда НАТО вплотную подберется к российским границам. Об этом говорится в редакционной статье "Независимой газеты".
НАТО уже присутствует в Грузии. Представители Турции, то есть тоже НАТО, свободно себя чувствуют в Азербайджане. Силы Североатлантического альянса могут появиться в Армении. На Украине. В Белоруссии протестный лидер Светлана Тихановская успешно подрывает "внешнюю легитимность" Александра Лукашенко, так что к следующим выборам Минск "тихо и мирно" развернется на Запад
"Будет неудивительно, если в Белоруссии вскоре обоснуются военные НАТО, а в Приднестровье они заменят российскую оперативную группировку",
– пишет "НГ". В этой ситуации России остается одно: готовиться к новым политическим раскладам в мире. Или готовить свои. Главное, не затягивать с этим процессом, поскольку пока Запад действует успешнее, перетягивая на себя симпатии постсоветского окружения России.
Ранее на Украине заметили изменение целей НАТО в Незалежной. Если раньше она нужна была для наблюдения за РФ, то теперь ее территория рассматривается как возможный плацдарм для столкновения сил Москвы и североатлантического блока. При этом в Германии уже открыто признают, что Запад нарушил обязательства, связанные с НАТО.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
343
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
15 декабря 2020, 11:10
|
11 декабря 2020, 13:40
|
12 декабря 2020, 21:45
|
11 декабря 2020, 05:25
|
12 декабря 2020, 22:35
|
12 декабря 2020, 00:40
|
13 декабря 2020, 03:15