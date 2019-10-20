«Союзники поддерживают»: Пушков о вранье Порошенко

Российский сенатор Алексей Пушков не удивился словам экс-депутата Верховной рады Надежды Савченко, которая обвинила бывшего президента Украины Петра Порошенко во вранье.

Политик разместил в Twitter пост, в котором также вспомнил слова украинского бизнесмена Игоря Коломойского, который обвинял Порошенко во лжи в ситуации с конфликтом в Керченском проливе. Тогда, в ноябре 2018 года, российские пограничники задержали украинских моряков по обвинению в пересечении госграницы РФ.

«И всякий раз, когда он врал, США и их союзники поддерживали это вранье», — считает парламентарий.

Ранее бывший депутат Рады Надежда Савченко заявила, что экс-глава страны лгал, когда говорил, что Киев выполняет минские договоренности, которые в 2015 году были подписаны главами Украины, Франции, России и Германии с целью урегулирования конфликта в Донбассе.

«Я считаю, что [нынешний президент Украины Владимир] Зеленский просто начал искать механизмы, как их выполнить. Если Порошенко раньше врал, что мы их выполняем, а на самом деле ничего не делали, то Зеленский на самом деле ищет механизмы, как их выполнить», — уверена Савченко.

Она добавила, что выполнить все пункты этих соглашений непросто, так как на каждый из них потребуются «определенные действия». Вместе с тем бывший парламентарий Украины считает, что для завершения боевых действий на юго-востоке страны киевским властям необходимо поддерживать диалог с Москвой «во всех возможных форматах».

Несколько дней назад Савченко в эфире телеканала NewsOne заявила, что Порошенко «проиграл» страну, которой правил, когда подписал документы в Минске.

«Он проиграл Украину, когда подписал минские соглашения в 2015 году. И сам одобрил «формулу Штайнмайера». Когда начались митинги, он сразу говорил, что это спецоперация на расшатывание страны. Что сделало СБУ? Начало свою охоту. Порвал портрет Порошенко — отсидел пару лет», — рассказала экс-депутат.

Она добавила, что Петр Порошенко всегда говорил: «не надо раскачивать лодку». «Почему сейчас эта мерзость имеет право раскачивать страну? И эти митинги выгодны только тем политикам, которые проиграли выборы», — так она ответила на вопрос о том, как изменилось отношение бывшего президента Украины к акциям протеста в стране после поражения на выборах.

В «формуле Штайнмайера», о которой говорила Савченко, прописан порядок присвоения особого статуса самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам (ДНР и ЛНР). В документе, который был подписан в начале октября контактной группой в Минске, указывается, что эта часть региона сначала на временной основе станет автономной. Это произойдет в день выборов в местные муниципальные органы. А после того, как Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ опубликует отчет, подтверждающий легитимность результатов голосования, особый статус республик вступит в свою полную юридическую силу.

Но стоит учитывать, что выборы могут пройти только при полном разводе войск, то есть при обеспечении безопасности на этих территориях.

Подписание «формулы» вызвало массовые акции протеста, которые прокатились по всей стране. 6 и 14 октября в Киеве состоялось два митинга, на каждый из которых, по неофициальным данным, пришли порядка 5-10 тыс. человек.

Протестующие требуют полного отказа от минских соглашений. В частности, они хотят, чтобы Киев отказался от «формулы Штайнмайера» и разведения сил от линии соприкосновения.

Организаторами акций протеста выступили националистические группировки. Так, лидер одной из них Андрей Билецкий предупредил президента страны, что у него есть 10 дней, чтобы выполнить все условия протестующих. В противном случае, как пообещал Билецкий, радикалы примут крайние меры вплоть до свержения Зеленского.

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Тем временем в Донбассе считают, что цель Владимира Зеленского — привлечь своими заявлениями как можно больше внимания западных стран, чтобы получить от них различного рода дивиденды. Такое мнение в разговоре с ФАН выразил лейтенант Народной милиции ДНР, лидер движения «Новые скифы Новороссии» Александр Матюшин.

Вместе с тем собеседник агентства считает, что Савченко просто заискивает перед нынешним главой государства.

«Что же касается ее заявления о том, что Зеленский стремится к выполнению минских соглашений, то, скорее всего, Надежда заискивает перед новым президентом Украины», — сказал Матюшин, добавив, что для опровержения ее слов «даже не обязательно ехать на линию разграничения, которая каждый день подвергается обстрелам».

«Можно просто послушать заявления украинских министров. Никакого выполнения минских соглашений они не предрекают», — отметил собеседник агентства.