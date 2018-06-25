«Союзники перестанут доверять Вашингтону»: могут ли США отказаться от поддержки противников Асада на юге Сирии

Соединённые Штаты могут прекратить военную поддержку Сирийской свободной армии, воюющей на юге САР. Об этом сообщается в письме американской стороны, которое, по данным Reuters, якобы было направлено представителям вооружённой группировки. Сейчас на этих территориях правительственные войска продолжают наступление на позиции террористов. Эксперты отмечают, что США уже не первый раз бросают своих союзников в сирийском конфликте. Ранее помощи Белого дома лишились курды, воюющие на севере республики. О возможных последствиях американских политических манёвров — в материале RT.

Отказали в помощи

Соединённые Штаты прекращают военную поддержку Сирийской свободной армии на юге страны. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на письмо, которое правительство США якобы направило руководству этой структуры.

«Вам не следует опираться в своих решениях на предположения о возможном военном вмешательстве наших сил», — цитирует документ Reuters.

На юге страны продолжается наступление правительственных войск. В документе подчёркивается, что США осознают, в каком «тяжёлом положении» находятся боевики, и потому «советуют» России и правительству Сирии остановить продвижение военных формирований.

Военнослужащие армии США в Сирии

Reuters

Американский журналист Сэм Хеллер, работающий на международную неправительственную организацию International Crisis Group, отмечает, что сообщение было передано через посольство США в Аммане. Фади Хуссейн, также сотрудничающий с американскими СМИ, в свою очередь, сообщил в Twitter, что представители ССА подтвердили ему получение письма от американского посольства в Иордании.

«Вполне вероятно, что такое письмо имело место быть. Возможно, это связано с каким-то закулисными договорённостями (в США. — RT) по встрече Путина и Трампа», — отметил в интервью RT руководитель Центра исламских исследований Института инновационного развития Кирилл Семёнов.

Ещё 26 мая Госдеп выразил обеспокоенность тем, что к югу от Дамаска, в районе города Дараа, в непосредственной близости от оккупированных Израилем Голанских высот и границы с Иорданией активизировались боевые действия. Тогда представители ведомства подчеркнули, что США готовы к «жёстким шагам».

21 июня официальный представитель американского дипломатического ведомства Хезер Науэрт отметила, что, по мнению американской стороны, действия в отношении боевиков нарушают соглашения о создании зоны деэскалации в этом районе, которых достигли летом прошлого года Москва, Вашингтон и Амман.

«США продолжают предостерегать как Россию, так и режим Асада о серьёзных последствиях подобных нарушений и требуют, чтобы Россия убедила сирийские проправительственные силы воздержаться от дальнейших действий в юго-западной зоне деэскалации», — подчеркнула Науэрт.

Официальное новостное агентство Сирии SANA, в свою очередь, утверждает, что Сирийская арабская армия наступает на позиции террористов. Основные боевые действия идут на востоке зоны деэскалации, в районе города Ладжаф, где, как заявляют сирийские власти, они уничтожают укрывшихся в пустынных районах боевиков ИГ*. Кроме того, по информации официального Дамаска, в регионе активны и банды «Джабхат ан-Нусры»**.

Ранее, 19 июня, после встречи представителей России, Турции и Ирана в Женеве спецпредставитель президента Российской Федерации по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев отметил, что «если на севере Сирии ИГ практически не осталось, то на юге они присутствуют ещё в достаточно большом количестве».

Проблема для Израиля

Именно в Дараа 6 марта 2011 года начались массовые выступления, которые затем переросли в полномасштабную гражданскую войну в Сирии. Сейчас, за исключением Идлиба, это единственная крупная провинция республики, большая часть которой до сих пор контролируется исламистами.

Здесь, прямо на границе с оккупированными Израилем Голанскими высотами, находится крупный анклав боевиков ИГ. Присутствуют джихадисты и в провинции Эль-Кунейтра, но большую её часть занимают те самые Голанские высоты, поэтому боевики контролируют лишь небольшую полоску земли, которая после Войны Судного дня 1973 года находилась под властью Сирии.

Израиль считает эти территории своеобразной буферной зоной между Голанами и сирийскими военными и негативно воспринимает продвижение последних в сторону «своих» границ. В ночь с 9 на 10 мая еврейское государство нанесло ракетные удары по Сирии в ответ на обстрелы Голанских высот с территории САР. В провокации Тель-Авив обвинил Тегеран и подконтрольные ему формирования. Однако иранские и сирийские СМИ сообщали, что локальный конфликт спровоцировали израильтяне.

Военные Армии обороны Израиля на Голанских высотах © Ronen Zvulun

«Если администрация Трампа на самом деле отошла от поддержки повстанцев южного фронта, это может означать, что президент США не хочет, чтобы вопрос приграничных территорий Сирии, Иордании и Израиля встал на пути приближающегося возможного саммита с российским президентом Владимиром Путиным», — отмечает израильское агентство Debka, специализирующееся на военной и разведывательной информации.

В таком случае, предполагает издание, еврейскому государству самому придётся решать, как остановить сирийское наступление, что может привести к ударам израильской авиации по позициям сирийцев. Впрочем, агентство подчёркивает, что признаков подготовки Армии обороны Израиля к такой операции пока нет.

Однако это не исключает полностью военного конфликта на Голанах. В середине июня израильтяне провели в регионе внезапные учения, для участия в которых, по сообщениям местных СМИ, мобилизовали несколько тысяч резервистов.

«Негласные договорённости»

«Существуют, видимо, какие-то негласные договорённости у всех участников этого конфликта», — прокомментировал развитие событий на юге Сирии в интервью RT президент Общества дружбы и делового сотрудничества с арабскими странами Вячеслав Матузов.

Ситуацию в регионе в конце мая обсуждал с российскими коллегами в ходе своего визита в Москву министр обороны Израиля Авигдор Либерман.

Российская военная полиция в Сирии © LOUAI BESHARA

AFP

15 июня заместитель главы МИД России Михаил Богданов рассказал журналистам, что Россия вела переговоры с официальным Дамаском, сирийской оппозицией, Иорданией, Израилем, Ираном и США относительно южной зоны деэскалации. 19 июня официальный Дублин анонсировал возвращение ирландских миротворцев, разделявших сирийские и израильские войска на Голанах, на свои позиции. «Голубые каски» были эвакуированы из зоны конфликта в 2014 году.

Кроме того, именно на юге страны бывшие повстанцы сейчас массово переходят на сторону правительственных войск. 23 июня российский Центр по примирению враждующих сторон сообщил о том, что крупная группировка «Таджамауа аль-Вият аль-Умари» решила присоединиться к борьбе правительственных войск с террористами. В тот же день журналист BBC Риам Далати, освещающий конфликт в Сирии, сообщил в своём Twitter, что множество селений на западе провинции Дараа связались с российским Центром по примирению для начала переговоров.

Several towns and villages in W. #Daraa, under #FSA control, have now made contacts with #Russia enquiring about conditions set for accepting 'reconciliation'. Allegedly, several 'separate' deals tba. — Riam Dalati (@Dalatrm) 23 июня 2018 г.

24 июня Центр по примирению враждующих сторон сообщил, что отряды Сирийской свободной армии, контролировавшие 11 населённых пунктов на юге Сирии, перешли на сторону Дамаска.

«Если проанализировать все эти факты, то складывается впечатление, что существует американо-российская договорённость о том, что надо прекращать боевые действия на юге Сирии», — подчеркнул Матузов.

По словам эксперта, непростая обстановка, сложившаяся вокруг американской базы Эт-Танф, где действует ещё одна крупная группировка боевиков, может привести к тому, что США покинут и этот район.

«Встаёт вопрос об окончании военного присутствия американцев на юге Сирии, — считает эксперт. — Роль американцев в этой стране ещё только предстоит подробно обсудить. Это будет одним из пунктов повестки встречи Путина с Трампом, если она всё-таки состоится».

Удар по репутации

По мнению Вячеслава Матузова, сейчас сложно говорить о повторении в Сирии ситуации, сложившейся в Ираке осенью 2017 года. Тогда Соединённые Штаты никак не препятствовали тому, чтобы войска официального Багдада захватили ряд районов, контролировавшихся до этого американскими союзниками из Сирийского Курдистана.

Однако, по словам эксперта, США демонстрируют, что их союзнические обязательства весьма ненадёжны не только на юге Сирии, но и на севере. Так, 18 июня турецкие СМИ сообщили о вводе войск Турции в район сирийского города Манбидж по согласованию с США. Ранее эту территорию контролировали курдские Сирийские демократические силы.

«Курды ликвидировали анклав, контролировавшийся сирийской армией в районе Камышлы, а теперь их американцы вежливо просят уступить место турецкой армии», — прокомментировал эксперт.

По его словам, излишнее доверие Сирийских демократических сил к американцам сыграло с ними злую шутку.

«Курды допустили стратегическую ошибку, именно об этом просчёте их предупреждал последний американский посол в Сирии Роберт Форд, который прямым текстом полгода назад заявил, что, когда придёт время окончательного урегулирования на севере Сирии, они не обнаружат у себя за спиной американской поддержки», — подчёркивает Матузов.

Кирилл Семёнов назвал решение США «серьёзным ударом по репутации Вашингтона».

«Они вначале сдали курдов в Африне, потом в Манбидже, теперь сдали южный фронт, и ведутся переговоры, что они могут ещё и Эт-Танф оставить. Если они всех сдадут, то им перестанут доверять союзники, в том числе и целые страны, включая, например, Саудовскую Аравию», — считает эксперт.

Однако, по его мнению, Вашингтон осознаёт, что утрата доверия может привести к весьма нежелательным последствиям. К тому же нынешняя администрация уже не раз демонстрировала непоследовательность в своих действиях, поэтому нельзя исключать, что США вполне могут вернуться к полномасштабной поддержке боевиков.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Джабхат Фатх аш-Шам» («Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.