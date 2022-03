Союзники и попутчики России в новом мире – кто они? • 136 • Аналитика Как на пороховой бочке живём. Президент США Джо Байден так часто стал повторять, что не собирается воевать с Россией, что даже как-то тревожно – а ну как всё-таки соберётся? А ведь за Америкой – весь «коллективный Запад». А за Россией? Сюжет: Украинский кризис Зоны влияния в рамках нового миропорядка пока не прочерчены основательно, нам большей частью виден только пунктир. Вроде бы все против нас, но это не так. Просто наши будущие партнёры неявны и опасаются себя обнаруживать, даже могучий Китай, с которым у нас, кажется, стратегическое партнёрство, не поддерживает Россию столь зримо и однозначно, как во времена Сталина и Мао. Торговать, впрочем, с нами не опасаются – уже хорошо. Но вставать за Россию горой, портя отношения с всемогущим мировым гегемоном, пока страшновато. Друг познаётся в беде Сегодня, как никогда раньше, нам видно, кто они, эти наши друзья и партнёры. На постсоветском пространстве – прежде всего Белоруссия. Ещё Казахстан, Армения и Узбекистан. С Ереваном, как говорится, не всё так однозначно, однако на международных площадках к армянам мы, что называется, безбоязненно можем поворачиваться спиной. Традиционно Россию поддерживают Сербия и Сирия. Белград даже себе во вред, так-то их бы давно приняли в Евросоюз. Это – костяк. Ещё у нас есть два могучих не так чтобы друга – заступника. Индия и Китай. Страны, которые видят в нас порядочного и бесхитростного партнёра. Да, тут не без выгоды, но наше партнёрство, что называется, налицо. Пусть и с оговорками. А их, признаться, немало. Ещё у России имеются деловые партнёры, которые не боятся ради своих интересов пойти с гегемоном вразрез. Это прежде всего Турция, ОАЭ и Саудовская Аравия. Ещё Израиль. Невероятно, как изменился мир за какие-то 30 лет – мыслимо ли представить, чтобы израильтяне делились с СССР самой секретной информацией по линии спецслужб, а Эр-Рияд с Абу-Даби ссорились из-за нас с американцами?! Передел мирового порядка готовился давно. Экономист Михаил Хазин пишет о неминуемом сломе послевоенной Бреттон-Вудской системы уже лет 15, наверное. Но только сегодня, в свете украинской спецоперации, всем стало заметно, как рушатся даже самые крепкие союзы, а на их месте возникают новые, немыслимые альянсы. Россия и Израиль, Россия и страны Аравийского полуострова. США и Иран. У Вашингтона с Тегераном, похоже, вообще преддверие медового месяца. Дошло до того, что американцы «не заметили» обстрела Корпусом стражей исламской революции штаб-квартиры израильской разведки в Ираке (на Западе пишут, что это вообще был торговый центр – чего не напишешь ради выгодной перспективы!). Ирану обещают отменить санкции, под которыми страна живёт последние 43 года. И хотя персы – стойкие солдатики, к тому же догадывающиеся, чего стоит дружба с Америкой, десятилетия экономической стагнации делают своё дело. Порой даже кажется, что Иран вот-вот рванёт вслед за Западом, позабыв былые обиды. Повторяя ошибку России тридцатилетней давности. А Штаты тем временем задействуют проверенную тактику кнута и пряника. Кнут у них, надо признать, подходящий. Новость недели: иранский министр нефти Джавад Оуджи сообщает о многочисленных атаках США на иранские нефтяные танкеры «в целях остановки экспортных поставок и оказания давления на экспорт иранской нефти» – наказанием покупателей теперь дело не ограничивается. Украинский кризис и последующие тектонические сдвиги в миропорядке ставят американского гегемона в неудобное положение. Лидеры ОАЭ и Саудовской Аравии отказались обсуждать с Байденом по телефону возможность наращивания нефтедобычи для снижения мировых цен С одними американцы пытаются подружиться, с другими – бьют горшки. Резкие изменения отношений с Израилем – повод для отдельной статьи и глубокого экспертного разбирательства, а вот то, что сегодня происходит у Вашингтона с Эр-Риядом, пожалуй, осмыслению не поддаётся. Только факты: саудиты, наплевав на американские доллары, согласились торговать с китайцами нефтью за юани. И объяснили – на весь белый свет: мол, доллар становится «крайне опасной и непредсказуемой валютой», «полностью зависимой от настроения политиков в Вашингтоне». Ремарка была сделана по итогам заморозки части российского золотовалютного запаса – более чем на 300 млрд долларов. Вообще-то у саудитов с американцами однажды уже случалось резкое охлаждение – в 70-х, и тогда Америку накрыл невиданный со времён Великой депрессии экономический кризис. От которого, к слову, американская автомобильная промышленность так и не очухалась до сих пор. Так что в Вашингтоне не могут не понимать, чем чреваты нынешние события, – и вооружают воюющий с саудитами Йемен (бывшие друзья и партнёры СССР, если что). И те лупят по аравийским неф­техранилищам в расчёте, а вдруг саудиты одумаются?! «Дружба с Россией прочна, как скала» Нам только предстоит уяснить, как украинский кризис повлияет на отношения Китая с США и Россией. В Пекине старались сохранять баланс: для китайской экономики чрезвычайно важна торговля с США, но при этом Россия – их естественный ресурсный центр. Канатоходец, удерживающий равновесие при помощи балансира, склоняющегося то влево, то вправо, – самый, наверное, подходящий образ. И вот равновесие нарушается – когда Россия вдруг извлекает из рукава полученные в ходе украинской спецоперации документы, доказывающие, что «уханьский вирус» вполне мог зародиться не в Китае, а, скажем, в Мерефе под Харьковом или в Херсоне, в секретных американских биолабораториях. Что же получается, американцы намеренно подставили китайцев с ковидом? Или даже не подставили, а пытались их уничтожить как расу? Сообщается, что именно такие опыты американцы и проводили на Украине – подбирали заразу отдельно для русских, отдельно для китайцев и т.д. И поневоле задаёшься вопросом: а не был ли ковид причиной отсрочить союз Москвы и Пекина, который просто однажды вырвался из-под контроля? Пока в Пекине решают, как им отреагировать (у китайцев решения принимают подолгу, так как делается это коллективно, на разных этажах власти), США дают понять, что Поднебесную настигнут «последствия», если она посмеет компенсировать России потери от западных санкций. Или выдать долгосрочные кредиты. Или отправить оружие. При этом представитель Белого дома отказался прямо ответить на вопрос, введут ли США санкции против КНР за поддержку российской экономики в условиях западных санкций. Мол, вы там, китайцы, прикиньте, что к чему – как бы вам выгоды не лишиться. И китайцы прикидывают – куда им деваться?! Новость недели – непрекращающаяся распродажа акций китайских технологических компаний продолжилась, поскольку тесные отношения Пекина с Москвой повысили риски для компаний материкового Китая, которые уже пострадали от возобновившихся сдерживающих факторов со стороны регуляторов. Отсюда же странные метания касательно продажи России авиазапчастей. Но, похоже, на этот раз китайцы решили пойти ва-банк. Агентство Синьхуа называет Америку «империей лжи», вынужденной врать, чтобы сохранить свою гегемонию, а глава МИД КНР Ван И предупреждает Байдена и НАТО: «Дружба с Россией прочна, как скала». «Какой бы угрожающей ни была международная ситуация, Китай и Россия сохранят свою стратегическую решимость и продолжат продвигать отношения всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия в новую эпоху». Про «новую эпоху» – это, кажется, неспроста. Уж как давят «партнёры» на Сербию, но Белград исполнен решимости в отстаивании дружбы с Москвой. «Сербия сохранит свой военный нейтралитет и не будет вступать в НАТО, – заявил президент Александр Вучич. – Я говорю: не нужно вступать в НАТО. Я думаю, Сербия должна остаться военно-нейтральной, защищать свой нейтралитет и развивать свою армию». «Анкара не будет присоединяться к санкциям Запада против России, – уверил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. – Наша позиция предельно ясна, санкции против России не решат проблемы». А ведь Турция в отличие от Сербии – страна НАТО, и обязательства в рамках альянса – святое дело. Или уже нет? Мир-то меняется, о том и пишем. Наши друзья: Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Армения, Узбекистан, Таджикистан, Сербия, Сирия. Наши товарищи: Индия, Китай, Северная Корея, Куба, Никарагуа, Венесуэла, Иран. Наши деловые партнёры: Турция, ОАЭ, Саудовская Аравия, Израиль. Наши деловые партнёры: Турция, ОАЭ, Саудовская Аравия, Израиль. «Капиталызм», да и только Но в том-то и дело, что санкции Запада и окрики из Вашингтона перестают действовать не только на наших друзей и партнёров. И в этом – слабость Запада. Читаешь заголовки иностранных газет – именины сердца. «British Petroleum покидает российский рынок!» И спустя сутки: ой, нет, наверное, мы передумали! «Британская ВР заявила, что не будет фрахтовать суда, принадлежащие или эксплуатируемые Россией», – победно сообщает The wall Street Journal. И добавляет с выражением лица голубого воришки Альхена: «...где это возможно». А где невозможно, стало быть, будет. Как прежде. Потому что барыгам что санкции, что их отмена – лишь бы получить свою прибыль. Это капитализм, детка. Две недели назад British Petroleum с Shell уверяли, что они нипочём не станут делать новых закупок российской нефти и газа. А теперь англичане стремительно «переобулись»: «Нам, возможно, придётся отказаться от своего обещания, если безопасность энергоснабжения окажется под угрозой». Что тут скажешь?! Боевик «Красная жара» и Арнольд Шварценеггер, произносящий с «русским» акцентом: «Капиталызм!» У Вашингтона с Тегераном, похоже, вообще преддверие медового месяца. Дошло до того, что американцы «не заметили» обстрела штаб-квартиры израильской разведки в Ираке. Ирану обещают отменить санкции, под которыми страна живёт последние 43 года Продолжаем читать заголовки: Vitol и Glencore продолжат закупать российские нефть и газ, сообщает The Sunday Times. Вот забьют летом свои европейские хранилища про запас, тогда и о санкциях вспомнят. Может быть. Ненадолго. Беспринципность не только англосаксонская черта. Mitsui и Mitsubishi не выходят из проекта «Сахалин-2»! – сообщает агентство Bloomberg. Ну ещё бы! «Стой, кто идёт?! – Ша! Уже никто никуда не идёт!» Вот и французы, «Ашан» с «Леруа Мерлен», тоже уже никуда не идут. Был список из 300 или даже 400 компаний, засобиравшихся было на выход, – и сколько таких осталось к концу третьей недели украинского кризиса? Половина? Или меньше? «Кока-кола» вовсю продаётся, бургерные работают, а сколько было слов, сколько стремлений! Да, кстати, а что там «Боинг», тоже уходит? А их конкуренты в «Эйрбасе» тем временем в сотый раз перечитывают обращение к французским компаниям Эммануэля Макрона: сто раз подумайте, прежде чем уйти с российского рынка! Единство Запада, говорите? А есть оно, это единство, если не на словах? Джо Байден, президент США – Было два варианта действий: начать третью мировую войну, начать физически войну с Россией, или же вариант номер два – сделать так, чтобы страна, которая действует настолько вразрез с международным правом, заплатила бы цену за то, что она это сделала. (интервью Брайану Коэну от 26 февраля с.г.) – Мы не будем вести войну против России на Украине. Прямая конфронтация между НАТО и Россией – это третья мировая война, и мы не должны её начинать. Но мы продолжим стоять плечом к плечу с союзниками в Европе, подавая недвусмысленный сигнал: мы будем защищать каждый дюйм территории НАТО. Социально-общественные процессы, в том числе и геополитические, имеют глубинные причинно-следственные связи (брифинг в Белом доме 11 марта с.г.) Дядю Сэма щёлкают по носу Между тем украинский кризис и последующие тектонические сдвиги в миропорядке ставят американского гегемона в крайне неудобное и даже отчасти смешное положение. Лидеры ОАЭ и Саудовской Аравии отказались обсуждать с Байденом по телефону возможность наращивания нефтедобычи для снижения мировых цен. И это не сплетня – сообщение The Wall Street Journal. Тут есть тонкость: так-то арабы и сами не прочь нарастить добычу, потенциал-то имеется, а лишних денег не бывает. Но перед тем, как это сделать, они хотели бы выслушать, что по этому поводу думают в Москве. А Байдену на это плевать – ему нужно срочно понизить цены на нефть, уронить их максимально, чтобы не позволить России грести деньги лопатой за энергоносители и продолжать украинскую кампанию. Раньше арабы повиновались каждому окрику из Вашингтона, а нынче снова, как полвека назад, вышли из-под контроля! При этом госсекретарь Энтони Блинкен заверяет, что «контакты США со странами Персидского залива в плане поставок энергоресурсов очень конструктивны» – право, это смешно, когда ОАЭ тут же парируют, что будут действовать «строго в рамках решений ОПЕК-плюс». А саудиты с ними солидаризируются. Только и остаётся американцам, что подкидывать йеменским хуситам ракеты и беспилотники. А нам, видимо, придётся поставить арабам новейшие системы ПВО. Кстати, о беспилотниках. Давно ли американцы с помощью дрона пытались убить президента Венесуэлы Мадуро? А теперь они были вынуждены пойти к нему на поклон – нехватку тяжёлой нефти в связи с запретом российских поставок (пишут, что где-то порядка 7% от рынка, но есть нюанс, и о нём – чуть ниже) США пытаются купировать за счёт переговоров с находящимся под американскими же санкциями Каракасом. Но американская делегация, завершив переговоры с Мадуро, отправилась восвояси ни с чем. Мадуро отметил, что, во-первых, янки следовало бы снять санкции с Венесуэлы, прежде чем садиться за стол, во-вторых, отменить рейдерский захват государственной компании PDVSA, а в-третьих, «отменить санкции против России и закрыть фронт небывалой по масштабам информационной войны с Россией». Так вот, о нюансе касательно тяжёлой нефти, из которой делают солярку, мазут, битум и гудрон. Основные её производители – Россия, Иран и Венесуэла. И все – под санкциями! Можно, конечно, продолжать покупать «обез­личенную» иранскую нефть (раньше она считалась условно «российской», интересно, какой будет теперь?). Если, конечно, согласятся Тегеран и Пекин (китайцы в этой схеме традиционно выступают финансовыми посредниками). А если они упрутся? Как Мадуро? Между тем цены на бензин и дизтопливо в США продолжают расти. Примерно на 10 центов в день. Совсем недавно галлон стоил 2,5 доллара, а сегодня – в одних штатах по 6,5, а где-то уже и за 7 перевалил. А Америка, как известно, «одноэтажная», всё очень далеко, ездить приходится помногу. Грузоперевозки – на фурах. Так что подорожавшая солярка непременно отразится на последующем росте цен – на всё подряд. Сергей Глазьев, экономист Сергей Глазьев, экономист – Американской финансовой элите не хочется признавать поражение в гонке за мировое господство, поэтому она развязывает мировую войну ради сдерживания Китая, но удар приходится и по России. Мы в их понимании «слабое звено». Они считают, что если захватят над нами контроль, как это было при Ельцине, то смогут сдерживать Китай. Такие политико-экономические упражнения ведут к мировой катастрофе, но они не позволят США сохранить гегемонию, они всё равно проиграют. В то же время сформируются новые союзы – как вокруг Китая, так и вокруг России. И мы – только в начале пути. Хотя многое уже и сегодня понятно, кто чей друг. Запад открыл против России второй фронт. Экономический Константин Зятьков, главный редактор еженедельника «Наша Версия» Константин Зятьков, главный редактор еженедельника «Наша Версия» – Сегодня против нас играет один из самых серьёзных политических противников – США. Им удалось выставить Россию перед всем миром виновной, засыпать санкциями и поссорить с Европой. Штаты кого уговорами, кого экономическими печеньками, а кого и страхом пытаются заманить на свою сторону. В сложившейся ситуации ключевую роль играет мировой экономический лидер – Китай. Заявления Поднебесной сейчас становятся сильнейшей поддержкой для России. Если США удастся переманить Пекин на свою сторону, то вероятно, что большинство стран – партнёров РФ начнут бояться афишировать свои отношения с нашей страной. И так же верно обратное: если сейчас Китай удержит партнёрство с Россией и ОАЭ, то мы увидим слом долларового мира. Главным станет Китай. Что в этом случае предпримут США? Да, что угодно! Сейчас у американцев невероятное политическое превосходство, подкреплённое возможностью бесконечной эмиссии своей валюты и дешёвыми займами. Потому, безусловно, нас ждёт новая мировая война. Будем надеяться, что в этот раз только гибридная – санкционно-информационная. И сейчас, как нетрудно заметить, мы оказались у разлома между двумя лагерями, который становится всё шире. Нам симпатизируют: Венгрия, Италия, Финляндия, Азербайджан, Словакия, целый ряд африканских стран, Бразилия, Аргентина.

136 Источник