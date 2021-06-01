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Союзник России пояснил, зачем продаёт оружие Украине

01 июня 2021, 15:15  •  178 • Политика
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу оправдал продажу оружия местного производства Украине. Он заявил, что рассматривает Киев просто как бизнес-партнёра.
По словам Чавушоглу, Турция производит качественные военные товары, которые не стыдно предложить на внешние рынки. Потому Турция будет продавать технику тому, кому захочет. Об этом сообщает Telegram-канал "Повестка дня Турции".
Также министр иностранных дел заявил, что Россия не раз продавала своё вооружение недружественным Турции странам, и Анкара тогда не требовала от Москвы сатисфакции.
В 2019 году Украина заключила сделку с Турцией на поставку беспилотников Bayraktar. В 2021 году Киев получит очередную партию вооружения. Также стороны договорились о строительстве на Украине совместного завода по производству беспилотников.
Турецкая сторона заявила, что продажа военной техники не направлена против России. Тем не менее беспилотники турецкого производства активно применялись во время военных действий в Донбассе.

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