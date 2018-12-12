«Союзник превратится в противника»: как США пытаются отговорить ЕС от строительства «Северного потока — 2»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал резолюцию палаты представителей конгресса США, в которой они призвали прекратить строительство «Северного потока — 2», примером «недобросовестной конкуренции». Накануне конгрессмены единогласно призвали президента Трампа ввести санкции против проекта, а также предложили европейским странам отказаться от него. Ранее представитель Госдепа сообщил, что Вашингтон может ввести ограничительные меры против компаний, участвующих в строительстве газопровода. Эксперты не исключают такого развития событий, но сомневаются в эффективности подобного шага.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал призыв палаты представителей конгресса США остановить строительство «Северного потока — 2» «последовательной линией» Вашингтона и примером «недобросовестной конкуренции».

«Речь идёт о попытках помешать реализации сугубо коммерческого, экономического проекта, который в интересах не только поставщика газа — России, но и потребителей, в первую очередь Германии как страны Евросоюза», — подчеркнул Песков.

Накануне нижняя палата конгресса США единогласно приняла резолюцию, призывающую страны ЕС отказаться от участия в газопроводе «Северный поток — 2», так как он представляет угрозу «европейской энергетической безопасности и интересам США», а также ставит под вопрос транзит через Украину. Кроме того, парламентарии призвали президента США Дональда Трампа «использовать все возможные меры, чтобы поддержать энергетическую безопасность Европы».

Как подчёркивается в документе, палата представителей конгресса «поддерживает введение санкций в отношении «Северного потока — 2» в соответствии со статьёй 232 закона CAATSA («О противодействии противникам Америки посредством санкций»)».

Этот законодательный акт был подписан президентом Дональдом Трампом 2 августа 2017 года и предусматривал расширение санкционного режима против России, КНДР и Ирана. В частности, закон делегировал президенту США право введения санкций против участников российских энергетических проектов.

До настоящего времени Трамп этой возможностью не воспользовался, хотя критиковал «Северный поток — 2» неоднократно. Нынешняя резолюция конгресса призывает президента использовать своё право.

Двумя днями ранее оператор проекта Nord Stream 2 AG сообщил, что строительство газопровода идёт по графику. Уже уложено более 300 км труб. Общая протяжённость газопровода должна составить более 1200 км. Завершение строительства ожидается к концу 2019 года.

Совокупная мощность двух ниток «Северного потока — 2» должна составить 55 млрд кубометров газа. Таким образом, учитывая аналогичную мощность уже действующего «Северного потока», по дну Балтийского моря в Германию будет поставляться ежегодно до 110 млрд куб. м газа.

Судно Audacia компании Allseas во время укладки труб на германском участке газопровода «Северный поток — 2»

© Nord Stream 2 / Axel Schmidt

В проекте, кроме российского «Газпрома», принимают участие и европейские компании: немецкие Wintershall Holding GmbH (подразделение концерна BASF), PEG Infrastruktur AG (подразделение концерна PEGI/E.ON), голландская компания N.V. Nederlandse Gasunie, французская ENGIE, австрийская OMV, британско-нидерландская Royal Dutch Shell, финская нефтегазовая компания Fortum, чешский оператор газотранспортных сетей NET4Gas, норвежская корпорация Kvaerner, специализирующаяся на морских энергетических проектах, и швейцарский трубоукладчик Allseas Group SA.

Вероятность санкций

За несколько часов до принятия резолюции палаты представителей конгресса помощник госсекретаря США по энергоресурсам Фрэнсис Фэннон сообщил, что администрация Трампа рассматривает возможность использования санкционных механизмов для противодействия «Северному потоку — 2» и призвал все стороны выйти из проекта.

«Компании, работающие в сфере российских энергетических трубопроводов, вовлечены в деятельность, значительная часть которой подвержена риску санкций. Мы продолжаем рассматривать возможные санкционные действия, — заявил Фэннон. — Правительство США имеет возможность накладывать ограничительные меры на российские экспортные энергетические трубопроводы в рамках статьи 232 закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA)».

Двумя днями ранее Фэннон сообщил, что в конгрессе США рассматривается около 10 законопроектов, направленных против российского энергетического сектора, и резолюция, осуждающая «Северный поток — 2», лишь первая среди множества инициатив.

Здание конгресса США

Reuters

© Jonathan Ernst

5 декабря о противодействии «Северному потоку — 2» говорил Джон Болтон, советник президента США по национальной безопасности. До него в середине ноября американский постпред при ЕС Гордон Сонленд утверждал, что Вашингтон ещё не использовал «весь набор инструментов, которые могли бы значительно подорвать проект».

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в разговоре с RT заявил, что вероятность введения США санкций против компаний, участвующих в проекте «Северный поток — 2», весьма высока.

«Стоит ожидать введения санкций. Возможно, до Рождества не успеют, но санкции обязательно будут, — заявил Брутер. — Вашингтон серьёзно взялся за дело, поскольку полагает, что ситуация начинает принимать необратимый характер».

По словам эксперта, за год, прошедший с момента принятия закона CAATSA, Вашингтон пришёл к выводу, что риторическое запугивание Москвы и её европейских партнёров не работают. Строительство «Северного потока — 2» продолжилось, несмотря на всю критику из Вашингтона.

«Резерв вмешательства»

Как подчёркивает Владимир Брутер, Вашингтон намерен надавить на Берлин.

«Это прямая угроза части германской бизнес-элиты, которая не настроена была прислушиваться к Вашингтону. Им говорят, что они рискуют подвергнуть себя угрозе введения санкций», — отметил политолог.

По словам эксперта, для противодействия «Северному потоку — 2» США могут использовать и политические рычаги влияния, мобилизовав противников проекта.

Так, 12 декабря с призывом пересмотреть германское участие в этом проекте выступил председатель комитета по внешней политике бундестага Норберт Рёттген. Высокопоставленный представитель партии канцлера Ангелы Меркель, ХДС, в качестве повода для такого шага назвал инцидент с участием украинских военных моряков в Керченском проливе.

Ранее с аналогичными заявлениями выступили все три основных претендента на пост главы ХДС. Накануне состоявшегося 7 декабря голосования, когда Ангела Меркель сложила с себя полномочия главы правящей партии, подобную точку зрения озвучили генсек ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр, министр здравоохранения Йенс Шпан и экс-глава фракции ХДС/ХСС в бундестаге Фридрих Мерц.

И если Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила о необходимости начать обсуждение проекта и подчеркнула, что Германия может снизить объёмы закупок газа, то Мерц подставил под сомнение необходимость строительства «Северного потока — 2» в принципе.

Как отмечает Владимир Брутер, голосование 7 декабря, на котором поддержанная Меркель Крамп-Карренбауэр победила Фридриха Мерца с минимальным перевесом, свидетельствует о том, что «Меркель и её крыло не полностью контролируют ситуацию в партии». В этих условиях США могут попытаться сыграть на противоречиях и, шантажируя Меркель и её преемницу партийным расколом, заставить их ужесточить свои позиции в отношении «Северного потока — 2».

«Учитывая большое количество американских агентов влияния в германской политической элите, у США есть большой резерв вмешательства, который ранее не был полностью задействован», — предупреждает эксперт.

Забытое старое

В свою очередь, министр иностранных дел Германии Хайко Маас отметил ещё 1 декабря, что, даже если берлинское руководство откажется от поддержки проекта, он всё равно будет реализован. Как отметил в беседе с RT заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов, эта позиция свидетельствует об отсутствии реальных рычагов у США остановить строительство «Северного потока — 2». Вводить же реальные санкции против европейских нефтегазовых гигантов — себе дороже.

«США, вводя санкции против компаний, участвующих в «Северном потоке — 2», фактически стреляют в своего союзника в лице ЕС, — заявил Фролов. — А стрелять в своего союзника можно только один раз, после чего союзник превратится в противника».

По словам эксперта, с политической точки зрения США такими действиями лишь подтолкнут ЕС к усилению взаимодействия с другими центрами силы, также недовольными поведением Вашингтона, от России до Китая. Серьёзной экономической выгоды, вопреки позиции ряда аналитиков, для Соединённых Штатов Фролов также не видит.

Американские поставщики сжиженного газа ориентированы на азиатские рынки, где более высокие цены, отмечает эксперт, да и объём производства сжиженного газа в США невелик.

«25—30 млрд кубов, которые они могут производить, — это не очень много, — утверждает эксперт. — Россия сжиженного газа производит почти столько же».

Однако РФ может поставлять ещё и трубопроводный газ в Европу, а США — по естественным географическим причинам — нет.

Эксперт напомнил, что в США ещё с 1960-х годов сформировалась традиция противодействовать российским энергетическим проектам в Европе. Последней такой масштабной попыткой была инициатива президента США Рональда Рейгана подорвать строительство газопровода «Союз» в 1981 году из-за ввода советских войск в Афганистан в 1979-м и введения военного положения в Польше в 1981-м.

Эта ситуация привела к кризису в отношениях между США и европейскими союзниками во второй половине 1982 года, когда американские санкции были расширены на европейские компании, участвовавшие в строительстве советского газопровода. Однако именно из-за сопротивления союзников по НАТО Рейган эти санкции отменил уже в ноябре 1982-го.

Рональд Рейган

AFP

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Даже в разгар холодной войны европейские союзники США — Франция, ФРГ и Великобритания — отказались поддержать Вашингтон и выйти из выгодного для себя проекта, подчёркивают эксперты.

«Сейчас заинтересованность стран ЕС в российском газе ещё большая, — отмечает Александр Фролов. — Собственная газодобыча падает, а Россия — единственная страна, способная обеспечить поставки необходимых объёмов газа по приемлемым ценам».

Эффект воздействия

Владимир Брутер отмечает, что пока сложно предсказывать, во что именно выльются новые попытки США помешать строительству «Северного потока — 2». CAATSA предусматривает до 10 методов давления, включая запреты на экспорт определённых технологий и товаров, проведение финансовых операций с участием американских банков, приобретение недвижимости в США, закупки товаров у компании, оказавшейся под санкциями, и вплоть до запрета на въезд в Соединённые Штаты для тех или иных лиц.

«Даже если санкции начнут вводиться, что будет чистым безумием со стороны США, то они будут вводиться против компаний, принимающих непосредственное участие в реализации проекта: это поставщики труб, компании, предоставляющие суда и обеспечивающие логистику», — отмечает Фролов.

В этом случае, по его словам, первыми «спасибо» американцам скажут российские трубопроизводители. Критической проблемы с поставками труб не возникнет благодаря тому, что ещё в начале 2000-х, в преддверии строительства «Северного потока», «Газпром» провёл модернизацию этой отрасли в России. Более сложный вопрос — санкции против компаний, занимающихся прокладкой труб по морскому дну. Сейчас эти работы выполняет швейцарская Allseas Group SA, работавшая и над строительством подводной части «Турецкого потока».

«Из этой ситуации тоже можно выкрутиться, — отмечает эксперт. — Либо привлечь альтернативные компании, либо сменить арендаторов судов. Но даже если воздействовать на строителей получится, это не приведёт к остановке строительства, а лишь сдвинет сроки реализации «Северного потока — 2», который является проектом высокой важности для ряда крупнейших европейских стран».