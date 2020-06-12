Союзничество под вопросом. США не хотят содержать базы в Германии • 65 • Аналитика © AP Photo / Andrew Harnik Если немцы не увеличат расходы на НАТО, американские военные покинут Германию. Новым местом дислокации может стать Польша. Ни в Берлине, ни в Вашингтоне эти инициативы Дональда Трампа не встретили понимания. "Американо-немецкие противоречия на руку русским", — забили тревогу в конгрессе и бундестаге. Почему Белый дом недоволен союзниками и при чем тут Россия, разбиралось РИА Новости. "Содержать базы дорого" "Трамп распорядился вывести 9,5 тысячи американских военных из Германии. На базах в ФРГ останутся около 25 тысяч наших солдат. Решение принято после консультаций главы государства с председателем Комитета начальников штабов вооруженных сил генералом Марком Милли", — заявил высокопоставленный сотрудник Белого дома. На вопрос журналистов, почему Трамп лично не проинформировал общественность о столь важном шаге, чиновник не ответил. Но добавил, что частичный вывод контингента из ФРГ обсуждается с осени. "Отказ Ангелы Меркель участвовать в саммите "Большой семерки" в США с этим не связан", — уточнил он. Подробностей так и не последовало. Трамп по-прежнему хранит молчание. Детали передислокации раскрыл приближенный к администрации президента источник. "Затраты США на оборону союзников по НАТО выросли. Содержать большой контингент в Германии невыгодно. Советник по национальной безопасности Роберт О'Брайен подготовил план по сокращению. В сентябре часть военных перебросят в Польшу, часть вернется домой", — разъяснил он. На Трампа обрушился шквал критики. Не только демократы, но и республиканцы в конгрессе заявили, что это "вредит национальной безопасности". Комитет по делам вооруженных сил палаты представителей отправил главе государства письмо с призывом не обострять отношения с Германией. Старший республиканец комитета Мэк Торнберри указал, что ситуацией может воспользоваться Россия и укрепить свои позиции в ФРГ. CC BY-SA 3.0 / Stahlkocher / Военная авиабаза Buchel в Германии Провокатор ушел, проблемы остались В Германии тоже забеспокоились. Признав, что отношения Берлина и Вашингтона складываются непросто, министр иностранных дел Хайко Маас указал на значимость военного союза для обеих стран. Глава бундесвера Аннегрет Крамп-Карренбауэр отметила, что не получала никаких официальных уведомлений. Американское военное присутствие в Германии она считает основой безопасности НАТО. После отставки в начале июня скандального американского посла Ричарда Гренелла немцы рассчитывали на взаимопонимание с Вашингтоном. Основания для этого были. Немецкие власти, например, пообещали увеличить расходы на оборону. Если экономика быстро оправится после пандемии коронавируса, к 2024 году взносы Берлина на нужды альянса вырастут с нынешних 43 миллиардов евро до 60 миллиардов. Но Вашингтону этого мало. Трамп напоминает, что все члены НАТО обязаны вносить в общий бюджет не менее двух процентов ВВП. А обещанное Берлином — это всего полтора процента. Немцы апеллируют к тому, что у них крупнейшая экономика в Европе. Соответственно, и платежи побольше, чем у остальных. © РИА Новости / Григорий Сысоев Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас на пресс-конференции. 18 января 2019 Несмотря на распри, в США никогда не ставили под сомнение необходимость своего военного присутствия в Германии. Скорее сами немцы возмущались тем, что содержание иностранной армии обходится слишком дорого. Депутаты партии "Левые" подсчитали: на американские базы за семь лет Германия потратила 243 миллиона евро. Это чересчур, полагают многие. Недовольство вызывает и ядерное оружие. Депутаты бундестага от Социал-демократической партии требовали вывезти атомные бомбы из Германии в Польшу. Но правящий Христианско-демократический союз во главе с Ангелой Меркель воспротивился. Тему замяли. В начале мая в Польше состоялись совместные военные учения. Американцы прибыли на полигон Дравско-Поморске как раз из Германии. Отрабатывали переброску войск через границу, учились преодолевать водные препятствия. После учений американские высокопоставленные военные подчеркивали особую важность для гипотетического военного конфликта контингента в Германии — самого многочисленного в Европе. Российская угроза не оправдание "Военная база США в Германии — перевалочный пункт для переброски живой силы и техники на Ближний Восток. В ФРГ хранится американское ядерное оружие. Передислоцировать эти воинские подразделения в соседнюю Польшу невыгодно, дорого и рискованно. Вашингтон отдает себе в этом отчет, поэтому американо-немецкие противоречия останутся на уровне риторики", — полагает специалист Европейского центра по изучению вопросов безопасности имени Джорджа Маршалла Пал Дунай. В беседе с РИА Новости эксперт признает, что отношения лидеров США и Германии не безоблачны. Но политические институты двух стран продолжают сотрудничать. "Трения между Трампом и Меркель накладывают отпечаток на характер дискуссий. Обсуждение стратегических вопросов омрачено взаимным недопониманием. К тому же и в США, и в Германии предстоят выборы, и это вносит элемент популизма в высказывания политиков. Но стороны прекрасно понимают, что американские базы в Германии — важный форпост евроатлантической безопасности", — подчеркивает Дунай. Научный сотрудник Центра европейских исследований ИМИ МГИМО Артем Соколов отмечает, что американцы планомерно сокращают контингент в Германии с начала девяностых годов и немцы всегда спокойно на это реагировали. Тем не менее намерение Трампа в Берлине восприняли как недружественный шаг, добавляет эксперт. "Для Германии присутствие американских военных — гарантия союзнических обязательств Вашингтона. Объекты военной инфраструктуры НАТО обеспечивают работой свыше 12 тысяч местных жителей. Для многих немцев это самый привлекательный работодатель в округе", — объясняет Соколов. © Flickr / U.S. Army Europe Американские солдаты на территории военной базы в Кайзерслаутерне, Германия Однако эксперт сомневается, что Берлин увеличит расходы на НАТО. Немецкий избиратель, как правило, настроен пацифистски и не одобрит раздувания военного бюджета. "Российская угроза тут не аргумент. Против выступают и входящие в правящую коалицию социал-демократы, контролирующие Министерство финансов", — уточняет Соколов. В любом случае Германия не в состоянии отказаться от американских гарантий безопасности. В Берлине осознают, что предстоит предметный диалог о параметрах военного присутствия в стране, просто пока к этому никто не готов. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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