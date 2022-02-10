Союзная решимость – 2022 и отношения Минска с Вильнюсом и Киевом

В контексте нагнетаемых на Западе страхов

В Белоруссии стартовали совместные белорусско-российские учения «Союзная решимость – 2022». По легенде учений альянс «Северной федерации» и «Республики Полесье» будет противостоять западной коалиции в составе «Няриса», «Помории» и «Клопии». Эти названия зашифровывают Россию и Белоруссию, с одной стороны, Литву, Польшу и Украину – с другой. Фабула учений описывает тот геополитический раскол, который сложился в Восточной Европе в последние годы.

Процесс подготовки к учениям сопровождался невероятной информационной шумихой – нагнетаемыми на Западе слухами о якобы готовящемся вторжении России на Украину. Поводом для этих слухов стала информация о концентрации российских войск на границе с Украиной. С точки зрения здравого смысла ничего удивительного в этой концентрации нет, учитывая, что Украина превращена во враждебный плацдарм, вклинившийся в территорию РФ. Действия России выглядят сугубо оборонительными – в конце концов это не российские войска стоят на пороге Брюсселя, Лондона или Вашингтона, а Запад разворачивает свою инфраструктуру у российских границ.

Однако западный информационный нарратив об «агрессивной России» полностью игнорирует эту реальность, и любые манёвры российских войск вдоль украинских рубежей порождают информационное цунами. Учения в Белоруссии лишь подлили масла в огонь информационной истерии.

До августа 2020 года многовекторная Белоруссия, мечтавшая о нейтральном статусе и роли «восточноевропейской Швейцарии», фактически была частью санитарного кордона, выполнявшего роль «сдерживания России». Сегодня ситуация иная. С точки зрения Запада Белоруссия опять выпала из «санитарного кордона», вернувшись в сферу влияния России. И если Украина как сателлит США глубоко вклинивается в российскую территорию, то «белорусский балкон» вместе с давно тревожащим западных стратегов калининградским эксклавом нарушает конфигурацию восточного фланга НАТО, основная функция которого – «сдерживать» Россию, нависая над её центральными районами.

Именно поэтому появление в Белоруссии прибывающих на учения российских войск было встречено информационной вакханалией. В контексте нагнетаемых страхов по поводу вторжения на Украину размещение российских контингентов в Белоруссии стало трактоваться как подготовка к удару по Украине с севера. Не менее популярной темой стала «оккупация» Белоруссии. Впрочем, об «оккупации» трубят всякий раз, когда российские войска появляются на белорусской территории.

Для Белоруссии учения проходят на фоне очередного обострения в отношениях с соседями – Литвой и Украиной. Причём два этих на первый взгляд несвязанных сюжета при более близком рассмотрении оказываются переплетёнными.

Литва развязала в отношении Белоруссии экономическую войну, перекрыв транзит белорусских грузов через литовские железные дороги и порты. И хотя в Минске заявляют, что эти действия ударят прежде всего по самой Литве, транзитная блокада создает немалые проблемы белорусской экономике.

В наиболее затруднительном положении оказался «Беларуськалий», один из крупнейших мировых производителей минеральных удобрений. Для этого предприятия порт Клайпеды был основным окном в мир, и его закрытие стало полной неожиданностью. Белорусские власти рассчитывали, что соображения экономической прагматики перевесят геополитическую логику и Литва не пойдет на крайние меры, поэтому альтернативные маршруты транспортировки оказались непроработанными. Переориентация белорусских грузов на Россию остаётся пока в большой степени на словах, да и российские порты не готовы обрабатывать весь объём белорусских грузов.

В ответ на действия Литвы Белоруссия также перекрыла транзит литовских грузов через свою территорию. В первую очередь под ударом оказались литовские нефтепродукты, идущие на Украину по железной дороге. На сегодняшний день Литва контролирует порядка 10% украинского топливного рынка – немало для такой небольшой страны. Теперь Литва будет вынуждена осуществлять поставки через Польшу. Учитывая разницу в ширине железнодорожной колеи, такой маршрут будет гораздо более долгим и дорогим в сравнении с белорусским.

В условиях транспортной блокады со стороны Литвы Белоруссия может попытаться перенаправить хотя бы часть своего грузопотока на порты Украины, а также нарастить свой экспорт в эту страну (те же калийные удобрения и нефтепродукты). Однако отношения с Киевом у Минска далеко не безоблачные, между ними уже произошел ряд неприятных инцидентов. Так, на территории Белоруссии был сбит украинский разведывательный беспилотник, по поводу чего белорусский МИД вручил украинскому послу Игорю Кизиму ноту протеста. Киев, однако, отрицает шпионаж и обвиняет белорусскую сторону в провокации.

В Киеве сейчас нервно реагируют на проходящие в Белоруссии учения и также развернули «ответные» учения на пограничных территориях.

В этих условиях наращивать торгово-экономическое сотрудничество с Украиной официальному Минску будет непросто, но, видимо, белорусские власти постараются. В недавнем интервью Владимиру Соловьеву белорусский президент, по сути, дезавуировал свое заявление о «фактическом признании» Крыма, сделанное несколько месяцев назад. Сложно не усмотреть в этом завуалированный сигнал Киеву.