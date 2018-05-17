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Союз журналистов Украины заявил о нежелании властей расследовать нападения на работников СМИ

17 мая 2018, 16:24  •  68 • Украина
Председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко заявил, что у украинских властей отсутствует желание расследовать нападения на сотрудников СМИ.
 
РИА Новости
 

Об этом он сказал в эфире проекта «Игра Z огнём» на телеканале ZIK.

«Со времён «евромайдана» у нас есть сотни журналистов, которые были в крови. Но сегодня показательные дела относительно препятствования журналистской деятельности почему-то распадаются. Таким образом, это ответственность нынешних следователей и прокуроров», — отметил он.

По его словам, комитет парламента по свободе слова поддержал предложение о проведении парламентских слушаний по физической безопасности и состоянию свободы слова на Украине, но на этом всё и закончилось, так как председатель Верховной рады Андрей Парубий до сих пор не поставил данную идею на голосование.

«Ведь для этого нет политической воли. Соответственно, ни Генеральная прокуратура, ни Нацполиция не отчитываются публично о том, как они защищают журналистов», — добавил Томиленко.

За последнее время ряд украинских СМИ и журналистов подверглись разным формам давления со стороны как властей страны, так и различных организаций.

Так, например, в мае украинские националисты кинули «коктейль Молотова» в ходе протеста у здания телеканала «Интер», в марте украинские радикалы забаррикадировали офис телеканала ZIK, а в декабре 2017 года неизвестные в военной форме, назвавшиеся активистами, заблокировали здание украинского телеканала NewsOne. 

Также 15 мая в Киеве сотрудники СБУ ворвались в офис РИА Новости Украина и задержали журналиста агентства Кирилла Вышинского. До этого украинские силовики провели обыски в редакции украинского издания «Вести», при этом они применили против работников СМИ слезоточивый газ.

В феврале главный редактор украинского интернет-портала «СТРАНА.ua» Игорь Гужва попросил политического убежища в Австрии. Он сообщил о многочисленных угрозах в свой адрес и нападении националистов. 

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