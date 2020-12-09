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Союз журналистов предложил "навалиться на Google со всех сторон". Прозвучал и более жёсткий призыв

09 декабря 2020, 21:20  •  97 • Политика
Союз журналистов предложил "навалиться на Google со всех сторон", в том числе наказывать корпорацию за противоправные действия на территории РФ крупными штрафами. Прозвучал и более жёсткий призыв. Так, главред News Front Константин Кнырик заявил, что и вовсе бы запретил работать в России тем компаниям, которые нарушают нашу Конституцию.
Эксперты в беседе с корреспондентами Царьграда оценили обращение Регионального общественного центра интернет-технологий в ФАС с жалобой на Google.
РОЦИТ назвал американскую корпорацию монополистом на российском рынке, который при этом открыто злоупотребляет своим положением, и призвал Федеральную антимонопольную службу обязать зарубежную компанию следовать законодательству РФ на территории нашей страны.
Председатель Союза журналистов России, политический обозреватель Владимир Соловьёв заметил, что к руководству YouTube, Facebook и даже Wikipedia действительно накопилась масса вопросов.
Заметна откровенная политическая цензура на территории нашей страны. Сейчас в Госдуме готовится законодательная инициатива на эту тему. Там в том числе предполагается наказание штрафами. Эта мера, наверное, может стать выходом из ситуации. Такие нормы приняли в Турции, и там это работает. Речь, конечно, о крупных денежных наказаниях. Возможно, следует параллельно задействовать и другие меры. Если со всех сторон навалимся, может, что-то и получится, может, эти интернет-гиганты пойдут всё-таки на уступки, - предположил Соловьёв.
Другой собеседник Царьграда, политолог и главный редактор News Front Константин Кнырик, однако, усомнился в эффективности штрафов в данной ситуации. По его мнению, необходимы более решительные шаги.
Я пока на все официальные действия Роскомнадзора и контролирующих органов смотрю очень философски. Потому что ни материального, ни морального ущерба YouTube и Google это не несёт. Деятельность по цензурированию медиапространства со стороны этих площадок продолжается. Штрафы, если учесть их прибыли на территории РФ, не то что не будут для них незначительными - они их вообще не заметят. Если же подходить к вопросам бизнеса и перспектив для российских компаний, то чтобы этот рынок был более комфортным для последних, я бы пошёл путём запрета тех корпораций, которые в нашей стране нарушают не просто законодательство, а Конституцию. Потому что Конституцией у нас цензура запрещена, - подчеркнул Кнырик.
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