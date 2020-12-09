Союз журналистов предложил "навалиться на Google со всех сторон". Прозвучал и более жёсткий призыв

Эксперты в беседе с корреспондентами Царьграда оценили обращение Регионального общественного центра интернет-технологий в ФАС с жалобой на Google.

РОЦИТ назвал американскую корпорацию монополистом на российском рынке, который при этом открыто злоупотребляет своим положением, и призвал Федеральную антимонопольную службу обязать зарубежную компанию следовать законодательству РФ на территории нашей страны.

Председатель Союза журналистов России, политический обозреватель Владимир Соловьёв заметил, что к руководству YouTube, Facebook и даже Wikipedia действительно накопилась масса вопросов.

Заметна откровенная политическая цензура на территории нашей страны. Сейчас в Госдуме готовится законодательная инициатива на эту тему. Там в том числе предполагается наказание штрафами. Эта мера, наверное, может стать выходом из ситуации. Такие нормы приняли в Турции, и там это работает. Речь, конечно, о крупных денежных наказаниях. Возможно, следует параллельно задействовать и другие меры. Если со всех сторон навалимся, может, что-то и получится, может, эти интернет-гиганты пойдут всё-таки на уступки, - предположил Соловьёв.

Другой собеседник Царьграда, политолог и главный редактор News Front Константин Кнырик, однако, усомнился в эффективности штрафов в данной ситуации. По его мнению, необходимы более решительные шаги.