Союз США с Японией и сегодня важен как никогда

Политика Джо Байдена в отношении Китая станет одним из определяющих аспектов его президентства. Он вступил в должность, когда китайско-американские отношения охладели до минимума за последние 50 лет. Некоторые винят в этом его предшественника Дональда Трампа. Но Трамп виновен лишь в том, что подлил масла в огонь. А разожгли пламя китайские лидеры.

За последнее десятилетие китайские лидеры отказались от умеренной политики Дэн Сяопина: «Скрывай свою силу, выжидай свое время». Они стали более напористыми: строительство и милитаризация искусственных островов в Южно-Китайском море; вторжение в воды вблизи Японии и Тайваня; вторжение в Индию вдоль гималайской границы, а также экономическое давление на Австралию, когда она осмелилась выразить недовольство.

Китай изменил правила игры в торговле, субсидируя государственные предприятия и заставляя иностранные компании передавать интеллектуальную собственность китайским партнерам. Трамп неуклюже ответил тарифами, и при поддержке обеих партий ввел ограничения на работу в США таких компаний как Huawei, чьи планы по созданию сетей 5G были признаны потенциально угрожающими безопасности.

Однако в то же время Соединенные Штаты и Китай зависят друг от друга как в экономическом, так и в экологическом плане. Это выходит за рамки двусторонних отношений. США не могут полностью отделить свою экономику от Китая без огромных затрат.

Во время холодной войны США и Советский Союз практически не имели экономических или каких-либо других связей. Китай – совершенно другое дело. Товарооборот между США и Китаем составляет около $500 миллиардов в год. Между странами установились крепкие туристические связи. Что еще более важно, Китай научился использовать свою роль на рынках для авторитарного контроля, что было немыслимо для СССР. Кроме того, число торговых партнеров Китая превосходит аналогичный показатель у США.

Учитывая численность населения Китая и быстрый экономический рост, некоторые пессимисты считают, что повлиять на него невозможно. Но ситуация далеко не так безнадежна. Совокупное богатство развитых демократий - США, Японии и Европы - намного превышает богатство Китая. Это усиливает важность союза Японии и США для обеспечения стабильности и процветания Восточной Азии и мировой экономики. По окончании холодной войны многие, и с одной и с другой стороны, считали альянс пережитком прошлого; на самом деле он имеет огромную важность по сей день.

Администрация США когда-то надеялась, что Китай станет «ответственным участником» международного порядка. Но президент Си Цзиньпин избрал для страны более конфронтационный вектор. В прошлом США поддержали членство Китая во Всемирной торговой организации, но взаимности почти не было. Напротив, Китай изменил правила игры.

Критики в США часто обвиняют президентов Билла Клинтона и Джорджа Буша в наивности, за их уверенность в том, что политика взаимодействия может помочь «изменить Китай». Впрочем, все не так однозначно. Политика Клинтона в отношении Китая действительно предполагала взаимное участие, но она также «страховала» эту ставку, укрепляя отношения в сфере безопасности с Японией, чтобы иметь возможность управлять геополитическим подъемом Поднебесной. В Восточной Азии было три крупные державы, и если США сохранят союз с Японией (сейчас это третья по величине экономика в мире), эти две страны могут влиять на климат, в котором растет мощь Китая.

Союз с Японией довольно популярен в США. Кроме того Япония, как и многие другие азиатские страны, не хочет, чтобы Китай доминировал. Сейчас страна играет ведущую роль в регионе: определяет повестку дня, отстаивает соглашения о свободной торговле и многостороннем сотрудничестве, а также реализует новые стратегии для формирования регионального порядка.

Бывший премьер-министр Синдзо Абэ отстаивал новую интерпретацию ст. 9 послевоенной конституции Японии с целью усиления обороноспособности страны в соответствии с Уставом ООН, а после выхода Трампа из Транстихоокеанского партнерства он сохранил региональный торговый пакт в качестве комплексного и прогрессивного соглашения по ТЭС. Абэ также провел четырехсторонние консультации с Индией и Австралией относительно стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе.

К счастью, это региональное партнерство, вероятно, продолжится под руководством премьер-министра Ёсихиде Суги, который был главным секретарем кабинета Абэ и, вероятно, продолжит его политику. Общие интересы и общие демократические ценности по-прежнему являются основой союза с Америкой, а опросы общественного мнения в Японии показывают, что доверие к США как никогда высоко. Неудивительно, что после своей инаугурации Байден позвонил Суге одному из первых. В беседе с главой правительства президент заверил в приверженности США стратегическому партнерству с Японией.

Союз Японии и США остается популярным в обеих странах, которые нуждаются друг в друге как никогда. Вместе они могут уравновесить мощь Китая и сотрудничать с ним в таких областях как изменение климата, контроль биоразнообразия и пандемии, а также работать над установлением международного экономического порядка, основанного на правилах. По этим причинам для успеха в отношениях с Китаем Байдену потребуется союз с Японией.