Союз с односторонним движением: Насколько серьёзны разногласия России и Белоруссии

Отношения между Россией и Белоруссией далеко не такие безоблачные, как может показаться простому обывателю, привыкшему считать «батьку» Лукашенко чуть ли не своим, родным. На самом деле белорусский лидер не так прост, что и продемонстрировал в начале нового года

Автор:

Курганов Дмитрий

Шантаж от Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании в Минске впервые высказался о прошедших ещё в прошлом году переговорах с президентом России Владимиром Путиным и предупредил, что Москва может лишиться «единственного союзника» на западном направлении. По словам белорусского лидера, это произойдёт, если Минск не получит достаточной компенсации за проводимый Россией налоговый манёвр в нефтяной отрасли.

Такое развитие событий Лукашенко катастрофой не считает, отмечая, что в Кремле сами делают свой выбор. «Мы же их заставить не можем», – подчеркнул президент Белоруссии. Он также пригрозил закупать нефть в Прибалтике, перерабатывать её на обновлённых заводах и продавать обратно. Не у Литвы, так у Латвии. Опыт экспериментов в этой сфере у Минска действительно есть. Сотрудничали, например, с Азербайджаном и Казахстаном, даже с Венесуэлой, однако поставки нефти из этих стран производились по рыночным ценам, поэтому Лукашенко и пытается сохранить льготные условия в рамках «союзнических отношений» с Россией.

А ситуация такова, что в Кремле несколько охладели к созданию Союзного государства, которое должно было завершиться к 2025 году. Теперь Москва начинает постепенное обнуление экспортных пошлин и одновременно повышение внутреннего налога на добычу полезных ископаемых. Как член Евразийского экономического союза Белоруссия закупает нефтепродукты без пошлин (до 24 миллионов тонн в год) и в результате этого налогового манёвра в России лишится такой преференции, а их стоимость поднимется. В Кремле такую политику мотивируют, в том числе, потенциальными потерями бюджета из-за реэкспорта нефтепродуктов из Белоруссии.