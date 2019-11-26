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Союз России и Китая - это колесо истории: Китайский дипломат объяснил, с чем борются США
26 ноября 2019, 00:24 • 61 • Политика
Попытки США сдержать Россию и Китай ошибочны и обречены, заявил заместитель министра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн, поддержав озвученный президентом России Владимиром Путиным тезис. По словам китайского дипломата, противодействием Москве и Пекину Белый дом встает против "колеса истории".
В Китае разделяют мнение Владимира Путина о том, что США сегодня ставят помехи развитию КНР и России. Односторонние действия Белого дома демонстрируют не только экономическое давление, но и политические интриги, с помощью которых американские политики пытаются снизить темпы развития двух стран, отметил дипломат.
Однако Штаты пытаются остановить не страны, а колесо истории. Мировое сообщество не стало поддерживать их инициативу, поэтому все заходы США обречены на провал. Об этом Лэ Юйчэн сообщил журналистам на пресс-конференции.
Ранее дипломат также отметил, что влияние Вашингтона на происходящие в Гонконге беспорядки является очевидным. США - закулисный спонсор этих волнений, американцы пытаются создать этим хаос и дестабилизировать китайскую государственность, заявил дипломат, слова которого цитирует "Экономика сегодня".
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