В Китае разделяют мнение Владимира Путина о том, что США сегодня ставят помехи развитию КНР и России. Односторонние действия Белого дома демонстрируют не только экономическое давление, но и политические интриги, с помощью которых американские политики пытаются снизить темпы развития двух стран, отметил дипломат.

Однако Штаты пытаются остановить не страны, а колесо истории. Мировое сообщество не стало поддерживать их инициативу, поэтому все заходы США обречены на провал. Об этом Лэ Юйчэн сообщил журналистам на пресс-конференции.

Ранее дипломат также отметил, что влияние Вашингтона на происходящие в Гонконге беспорядки является очевидным. США - закулисный спонсор этих волнений, американцы пытаются создать этим хаос и дестабилизировать китайскую государственность, заявил дипломат, слова которого цитирует "Экономика сегодня".