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Союз Путина и Эрдогана дал трещину – СМИ

23 ноября 2020, 13:55  •  198 • Политика
Владимир Путин и Реджеп Эрдоган. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press|www.globallookpress.com
Москва отказалась пойти на уступки Анкаре по Кавказу
Тесные партнерские отношения лидеров России и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана и раньше вызывали подозрения. Сейчас же между Москвой и Анкарой возникло слишком много разногласий, которые охладили их стремление держаться в альянсе против Запада.
Сотрудничество РФ и Турции приносило пользу каждой из сторон. Россия является крупным поставщиком газа в Турцию, строит там атомную электростанцию, продает вооружение типа С-400. Анкара, в свою очередь, поставляет в РФ свою продукцию, получает деньги за счет многочисленных туристов из РФ и позволяет себе не согласовывать политику с ЕС и США благодаря поддержке союзника в лице Путина, пишет Der Tagesspiegel.
Москва и Анкара нашли общий язык даже по Сирии. В результате Эрдоган получил возможность провести операцию против курдов у сирийско-турецкой границы, а Кремль смог вытеснить из Сирии США.
Однако сейчас в отношениях Москвы и Анкары наметился раскол. Они занимают слишком разные позиции по Сирии, по Ливии, а теперь и по Карабаху.
"Эрдоган поддержал Азербайджан в войне против Армении, но вызвал возмущение Путина, потребовав включить Турцию в переговоры о прекращении огня. Ничего не вышло: Москва разрешила Анкаре лишь разместить несколько офицеров в объединенном командном центре в Азербайджане",
– констатирует германское издание. Впрочем, Запад зря рассчитывает, что альянс Москвы и Анкары будет разбит. Их лидерам удавалось решать и более серьезные конфликты, сохраняя стабильное сотрудничество. Сейчас также, наверняка, удастся снять острые моменты с повестки дня, говорится в статье.
Ранее эксперты пришли к выводу, что Путин сорвал планы Эрдогана по уничтожению Армении.
О роли Турции в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе четко рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

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