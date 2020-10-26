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Союз Киева и Анкары перевернули с ног на голову: Крым перейдёт под суверенитет Турции

26 октября 2020, 00:05  •  9 • Политика
Анкара решила вступить в так называемую "Крымскую платформу" и заключить союз с Киевом. Однако турецкие СМИ интерпретировали это заявление по-своему, перевернув всё с ног на голову и заявив, что Турция теперь намерена забрать Крым под свой суверенитет.
В Крыму считают, что решение Турции вступить в так называемую "Крымскую платформу" стало серьёзной стратегической ошибкой. Так, ранее президент Рейджеп Тайип Эрдоган заявил, что поддерживает идею о территориальной целостности Украины, в том числе принадлежность Незалежной Крыма.
Турецкие СМИ интерпретировали это заявление иначе, отметив, что Анкара намерена не просто не признать российский Крым, а предъявить Москве территориальные претензии на полуостров.
Так, турецкое издание Haberler пишет, что Эрдоган не считает Крым ни российским, ни украинским, а готов заявить, что в 1783 году Россия несправедливо отняла полуостров у Османской империи.
Уверенности турецкому президенту придаёт конфликт в Нагорном Карабахе, отмечает издание.
Однако в Крыму считают, что Эрдоган совершил серьёзную стратегическую ошибку, поскольку его приверженность "Крымской платформе" может сильно усложнить отношения с Москвой, заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель в разговоре с "Газета.ру".

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