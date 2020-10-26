Союз Киева и Анкары перевернули с ног на голову: Крым перейдёт под суверенитет Турции

В Крыму считают, что решение Турции вступить в так называемую "Крымскую платформу" стало серьёзной стратегической ошибкой. Так, ранее президент Рейджеп Тайип Эрдоган заявил, что поддерживает идею о территориальной целостности Украины, в том числе принадлежность Незалежной Крыма.

Турецкие СМИ интерпретировали это заявление иначе, отметив, что Анкара намерена не просто не признать российский Крым, а предъявить Москве территориальные претензии на полуостров.

Так, турецкое издание Haberler пишет, что Эрдоган не считает Крым ни российским, ни украинским, а готов заявить, что в 1783 году Россия несправедливо отняла полуостров у Османской империи.

Уверенности турецкому президенту придаёт конфликт в Нагорном Карабахе, отмечает издание.

Однако в Крыму считают, что Эрдоган совершил серьёзную стратегическую ошибку, поскольку его приверженность "Крымской платформе" может сильно усложнить отношения с Москвой, заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель в разговоре с "Газета.ру".