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Союз европейских националистов

03 апреля 2021, 13:55  •  141 • В мире
Откуда возникают мысли о «пропутинской коалиции» в ЕС?
1 апреля в Будапеште состоялась встреча премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого и Маттео Сальвини, лидера партии "Лига", недавно вошедшей в правительственную коалицию в Италии. Тройка этих лидеров договорилась работать над формированием общеевропейского правого политического объединения, выступающего против мультикультурализма, неограниченной иммиграции и разрушения семейных ценностей в Евросоюзе. Решено в ближайшее время разработать конкретную программу действий.
«Три лидера, – сообщило итальянское агентство ANSA, – настаивали на необходимости «европейского возрождения» для преодоления чрезвычайной ситуации в области здравоохранения и экономики».
«Этот день войдет в историю, – провозгласил Сальвини. – Мы хотим стать лидерами в ЕС. Здесь собрались представители руководства трех стран, на которых приходится более 100 млн жителей. Мы обсудили план, реализация которого начинается сегодня. В дальнейшем наша группа будет расширяться, принимая новые партии… Мы должны бороться с этой эпидемией, которая показала всю неэффективность европейских элит… Исламизм стоит у наших ворот, и мы должны его преодолеть. Без этого нет будущего. Нам нужен Ренессанс, который даст женщинам и детям больше свободы… Нас сегодня трое, но мы хотим больше. Мы не хотим ни на кого нападать. Мы здесь, чтобы построить что-то новое и долговечное».
Демонстрация итальянских националистов
Итальянская газета Giornale в статье под заголовком «Венгрия, Польша, Италия: тройка «новых правых» бросает вызов США и Брюсселю» назвала встречу в Будапеште началом борьбы за реформу общественных институтов, ведущую к «возрождению Европы».
По мнению Giornale, этот вызов брошен теми, кто страшится «исламского вторжения» в Старый Свет и считает, что Евросоюз стоит на службе банков и глобалистского лобби. Основой программы тройки «новых правых» провозглашены борьба с нелегальной иммиграцией, защита традиционной семьи и защита мелких предпринимателей.
Националисты в Венгрии сжигают флаг ЕС
«Во время пресс-конференции, которую три лидера провели после встречи, – пишет Repubblicа, – премьер-министр Венгрии Орбан похвалил главу Лиги Севера: «Не секрет, что мы называем Маттео Сальвини «нашим героем»… В Европе, говорит Орбан, должно быть политическое пристанище для людей нашего склада, кто… мыслит более в терминах национальных государств, работающих вместе, чем в терминах Европейской империи».
Орбан призвал к созданию европейского порядка, который удовлетворил бы тех европейцев, кто настроен против иммигрантов, мультикультурализма, ЛГБТ, кто уважает суверенитет государств и выступает за христианские ценности. «Помимо атлантизма, есть ценности свободы, достоинства, христианства, семьи и национального суверенитета», – сказал Орбан. Он добавил, что участники встречи говорят «нет» Европейской империи с центром в Брюсселе, коммунизму, нелегальной миграции и антисемитизму.
Удастся ли Орбану в практической политике совмещать атлантизм, о котором он говорит, с национальным суверенитетом или захватившую Запад апологию половых извращений (ЛГБТ) с отстаиванием семейных ценностей? Это совершенно непонятно. Однако на уровне риторики венгерский премьер-министр соединяет то и другое. Заметим, что, по мнению некоторых, политическая конфигурация «новых правых» напоминает об Италии, Венгрии и Польше между двумя мировыми войнами во главе с Муссолини, Хорти и Пилсудским, то есть о временах европейского фашизма. Впрочем, и европейский фашизм, и европейский либерализм той поры были двумя частями одного западного мира.
Протесты против ЕС в Польше
Идеологическое смешение проявилось и в выступлении в Будапеште польского премьера. «Нам нужно заложить основы новой Европы. Мне очень нравится идея Маттео Сальвини о европейском Возрождении», – сказал Моравецкий, который тоже предлагает соединить евроатлантическое сотрудничество и интеграцию в ЕС с уважением к национальному суверенитету и христианским традициям.
Заявления, сделанные в Будапеште, у многих на Западе вызвали критику: «Пока Украина, ЕС и США настороженно наблюдают за активностью российских военных у границ Украины, Орбан, Моравецкий и Сальвини создали пропутинскую коалицию в Европейском союзе. Просто нет слов!» – воскликнул бывший премьер-министр Польши и глава Европейской народной партии Дональд Туск.
Те и другие – Моравецкий и Туск, Орбан и его идейные оппоненты из числа союзников по НАТО – принадлежат к одному лагерю. Разногласия между ними не носят стратегического характера. В то же время раздражение Туска, его нелепое замечание насчёт «пропутинской коалиции» в Евросоюзе свидетельствуют о серьёзных идеологических шатаниях в среде западных политиков (наподобие противоречий между сторонниками Байдена и Трампа). В условиях обострившегося противостояния Запада и России амплитуду этих колебаний нужно правильно взвешивать и оценивать.
Владимир МАЛЫШЕВ

Фонд Стратегической Культуры

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