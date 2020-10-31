Союз добровольцев Донбасса в Госдуме: Малофеев и Бородай озвучили личные планы по выборам

Уже во вступительном слове, открывая съезд, председатель Союза добровольцев Донбасса (СДД) Александр Бородай подчеркнул, что общественное объединение намерено продвигать своих представителей и по политической линии. Сотрудничать СДД намерен с разными российскими партиями, которые готовы отстаивать интересы добровольческого движения. Например, сейчас проведены переговоры с партией "Родина", чей лидер, депутат Госдумы Алексей Журавлёв, является большим другом СДД, подчеркнул Александр Бородай.

В ходе пресс-подхода, отвечая на вопросы журналистов, лидеры СДД продолжили обсуждение политической линии структуры. Журналисты интересовались, хотят ли Александр Бородай и Константин Малофеев лично участвовать в выборах в Госдуму - по партийным спискам или вне списков.

Бородай подчеркнул, что депутатский мандат сегодня вне сферы его интересов.

Для меня депутатский мандат любого уровня не является личным приоритетом. Я заинтересован в том, чтобы люди СДД были представлены и в органах власти. Мои планы, мягко говоря, не определены.

Бородай объяснил, что и сегодня в Госдуме есть друзья СДД, однако они не могут представить интересы добровольцев из-за принадлежности к тем или иным политическим партиям.

"У нас есть друзья в депутатском корпусе, но любые их попытки поддержать наталкивались на стену непонимания. И если у нас не будет своего представительства в Госдуме, вряд ли что-то изменится", - сказал председатель движения.

Константин Малофеев ответил ещё более однозначно:

"Участие в выборах сильно ограничило бы моё политическое влияние. Мы только что изменили Конституцию, и, если бы я был депутатом, вице-спикером или лидером партии, вряд ли бы мы смогли так влиять на политические процессы. Поэтому нет, я не собираюсь участвовать в выборах", - подчеркнул учредитель "Первого русского", который на съезде побывал в статусе почётного гостя, участника движения.

Наконец, один из лидеров Союза добровольцев Донбасса, Андрей Пинчук, добавил, что сегодня речь идёт об общем решении идти в Госдуму, а конкретные планы будут разрабатываться по мере развития тех или иных политических кампаний.