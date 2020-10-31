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Союз добровольцев Донбасса в Госдуме: Малофеев и Бородай озвучили личные планы по выборам
31 октября 2020, 21:15 • 101 • Политика
Вопрос участия межрегиональной общественной организации "Союза добровольцев Донбасса" в выборах в Госдуму поднимался сегодня на съезде СДД. В том числе о своих планах относительно участия в выборах рассказал учредитель Царьграда Константин Малофеев, который также является членом союза.
Уже во вступительном слове, открывая съезд, председатель Союза добровольцев Донбасса (СДД) Александр Бородай подчеркнул, что общественное объединение намерено продвигать своих представителей и по политической линии. Сотрудничать СДД намерен с разными российскими партиями, которые готовы отстаивать интересы добровольческого движения. Например, сейчас проведены переговоры с партией "Родина", чей лидер, депутат Госдумы Алексей Журавлёв, является большим другом СДД, подчеркнул Александр Бородай.
В ходе пресс-подхода, отвечая на вопросы журналистов, лидеры СДД продолжили обсуждение политической линии структуры. Журналисты интересовались, хотят ли Александр Бородай и Константин Малофеев лично участвовать в выборах в Госдуму - по партийным спискам или вне списков.
Бородай подчеркнул, что депутатский мандат сегодня вне сферы его интересов.
Бородай объяснил, что и сегодня в Госдуме есть друзья СДД, однако они не могут представить интересы добровольцев из-за принадлежности к тем или иным политическим партиям.
"У нас есть друзья в депутатском корпусе, но любые их попытки поддержать наталкивались на стену непонимания. И если у нас не будет своего представительства в Госдуме, вряд ли что-то изменится", - сказал председатель движения.
Константин Малофеев ответил ещё более однозначно:
Наконец, один из лидеров Союза добровольцев Донбасса, Андрей Пинчук, добавил, что сегодня речь идёт об общем решении идти в Госдуму, а конкретные планы будут разрабатываться по мере развития тех или иных политических кампаний.
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