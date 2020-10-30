Союз добровольцев Донбасса соберётся в Москве 31 октября

Кроме того, будет представлен отчёт о деятельности Союза добровольцев Донбасса за прошедший период. Ранее сообщалось, что событие пройдёт в Подмосковье, однако из-за коронавирусных ограничений мероприятие было перенесено на другую площадку.

Организация была создана с началом событий в Донбассе, когда тысячи добровольцев из России приняли участие в защите мирного русскоязычного населения. Главной задачей организации стала консолидация добровольцев, их социализация в обществе, помощь раненым и семьям погибших.

Как и рассказывал Царьград, откроют съезд СДД председатель правления Союза добровольцев Донбасса Александр Юрьевич Бородай, руководитель Союза добровольцев Донбасса Андрей Юрьевич Пинчук, российский государственный деятель, член Совета командиров МОО "Союз добровольцев Донбасса" Владислав Юрьевич Сурков. Учредитель "Первого русского" телеканала Константин Малофеев приглашён на съезд в качестве почётного гостя. В том же статусе событие посетит и депутат Госдумы Алексей Журавлёв.

О важности СДД председатель структуры Александр Бородай говорил в интервью телеканалу Царьград. Он подчеркнул, что Союз берёт на себя некую мобилизационную функцию. Сегодня в Донбассе перемирие, но и сейчас украинские боевики стреляют по ребятам. Практически не применяется тяжёлое вооружение, однако Бородай полагает, что обострение ситуации впереди: