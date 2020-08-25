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Союз «антипорошенок»: «Голос», БЮТ, «Свобода», Нацкорпус готовят заговор против экс-президента

25 августа 2020, 15:50  •  36 • Украина

Националистические силы возмутились поведением экс-президента Петра Порошенко в День Независимости и его желанием присвоить себе титул главного патриота. Накануне выборов торговать патриотизмом хотят и бютовцы Юлии Тимошенко и сателлиты львовского мэра Андрея Садового. Им поперек горла встал вчерашний демарш «крыголама» (ледокола), который возглавил «Марш защитников Украины», несмотря на договоренности об аполитичности этой акции.

Поэтому уже сейчас формируется кулуарный союз скрытых противников стратегии приватизации «патриотизма» Петром Алексеевичем. Известно, что заклятые друзья уже думают над созданием нового общественного движения, которое будет хейтить бывшего президента. Задачей новой силы будет противостоять Порошенко и его партии, проводить акции протеста против экс-главкома, снижая его рейтинги.

В этом заинтересованы все формальные «союзники» Порошенко в лице «Голоса», «Самопомощи», «Сила и Честь», Радикальной партии Олега Ляшко, БЮТ, Нацкорпуса, ВО «Свобода». Они видят в Порошенко главную угрозу своего существования: ведь экс-президент с помощью денег, уличных акций и медиа-активов пытается взять под контроль национал-патриотическое движение, обрекая на голод и медленную политическую смерть все постмайданные силы, которые именуют себя националистами и патриотами.

Их рейтинги и так неуклонно снижаются, например, «Голос» уже не проходит в новый парламент – по данным соцопросов. Сильно упала привлекательность «Свободы», их вообще вытеснили на галичанский маргнес из общенациональной повестки. Снижаются и показатели популярности партии Тимошенко (7%), а радикалы и Нацкорпус существуют только благодаря вливанию спонсорских денег и поддержке министра Арсена Авакова, кресло под которым также шатается. Следует отметить, что и электоральное поле национально-патриотичных сил существенно уменьшилось (15-20%), поэтому борьба за остатки «вышиваночных умов» будет нешуточная. И Порошенко следует опасаться в этом плане не оппозиции или Зеленского, а своих бывших друзей по патриотическому лагерю.

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