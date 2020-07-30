Сойти с ртути: президент поручил оперативно помочь Усолье-Сибирскому

Для решения экологической проблемы в Усолье-Сибирском Иркутской области необходимо мобилизовать ресурсы всех уровней власти, а также привлечь возможности Минобороны. Об этом заявил Владимир Путин во время совещания об экологической ситуации в городе, которое прошло в режиме видеоконференции 30 июля. Президент отметил, что объекты хранения отходов химического производства сейчас находятся в аварийном состоянии и нужно определить порядок долгосрочной работы по восстановлению нарушенной экосреды. В Росприроднадзоре ранее сообщали, что в некоторых местах на территории предприятия «Усольехимпром» зафиксировано превышение допустимой концентрации ртути в 33 тыс. раз. По мнению экспертов, проблема в целом носит системный характер, поскольку с развалом СССР осталось много брошенных заводов и загрязняющие вещества продолжают проникать в окружающую среду.

Замалчивали проблему

Совещание об экологической ситуации в Усолье-Сибирском инициировал врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев. Владимир Путин в начале мероприятия напомнил, что «груз экологических проблем накапливался здесь очень давно, еще с 30-х годов прошлого века».

— И сейчас обстановка такова, что объекты хранения отходов химического производства действительно находятся в аварийном состоянии. По-честному сказать, никто этим толком и не занимался никогда. Более того, проблему, вместо того чтобы решать по существу, фактически замалчивали, — подчеркнул президент.

По его словам, нужно определить порядок долгосрочной работы по восстановлению нарушенной экосреды. Кроме того, необходимо создать условия для устойчивого социально-экономического развития города.

После вступительной речи президента слово взял Игорь Кобзев, который попытался донести до участников совещания весь масштаб проблемы. Он напомнил, что в городе расположена промышленная площадка, которая ранее использовалась предприятием «Усольехимпром». Общая площадь территории составляет более 600 га. Здесь находится свыше 400 промышленных объектов: цеха, здания, сооружения, наземные и подземные коммуникации, коллекторы.

На территории предприятия химической промышленности «Усольехимпром» в городе Усолье-Сибирское Фото: ТАСС/Владимир Байкальский

Несмотря на то что «Усольехимпром» было в советские времена градообразующим предприятием, его потенциал не сохранили, а попытки модернизации производства провалились. В итоге в 2010-м деятельность «Усольехимпрома» была прекращена, введена процедура банкротства, уточнил глава региона.

— В результате остановки предприятия значительная часть отходов производства была помещена в подземные резервуары, емкости, оставлена в зданиях цехов и вспомогательных помещениях, — подчеркнул он. — Все объекты производства, включая почву, подземные воды, пропитаны опасными химическими веществами.

В феврале этого года был введен режим ограничения доступа на территорию «Усольехимпрома», а здание бывшего цеха ртутного электролиза было внесено в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде, добавил Игорь Кобзев. По его словам, правительство Иркутской области прилагает максимальные усилия для комплексного решения вопроса по ликвидации загрязнения. Однако в силу действующего законодательства в части полномочий субъекта очистка промышленной зоны осуществляется локально и очень длительно, пояснил врио губернатора. Полностью ликвидировать ущерб, нанесенный «Усольехимпромом», без поддержки федерального центра не получится, признался Игорь Кобзев.

Тем не менее после рекультивации на территории бывшего химзавода могут появиться новые промышленные объекты, заверил врио губернатора. В частности, речь идет о предприятиях машиностроительного комплекса, производстве древесного угля, заводе по сборке лифтов или создании производства по глубокой переработке кварца.

Успеть за три месяца

Владимир Путин согласился, что обстановка в городе Усолье-Сибирском требует неотложных и комплексных мер. В связи с этим глава государства поручил срочно изолировать промышленную площадку и обеспечить ее охрану силами Росгвардии. Кроме того, по словам президента, в ближайшие дни нужно приступить к работе на наиболее опасных объектах, которые должны быть обезврежены в первоочередном порядке. Российский лидер призвал мобилизовать ресурсы всех уровней власти, а также привлечь возможности Минобороны, войск химической защиты.

— Немаленькие деньги, но надо их будет направить туда на решение этих задач, потому что нет ничего дороже, чем жизнь и здоровье людей, — подчеркнул он.

Владимир Путин предложил создать межведомственную рабочую группу под руководством вице-премьера Виктории Абрамченко, которая займется созданием и реализацией плана мероприятий по обезвреживанию и ликвидации всех накопленных отходов и очистке загрязненных территорий в городе.

Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с временно исполняющим обязанности губернатора Иркутской области Игорем Кобзевым Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

— Ключевую роль в организации работы на месте, в поиске оптимальных технологических вариантов предлагаю закрепить за «Росатомом», — сказал президент.

Владимир Путин потребовал при проведении работ «помнить о людях, о том, как и чем живут их семьи». Кроме того, при создании новых производств нужно активно предоставлять рабочие места прежде всего местным жителям, считает президент. Глава государства подчеркнул, что ожидает доклад о результатах выполнения поручений по первому этапу через три месяца.

Сдуть ртуть

Ранее глава Росприроднадзора Светлана Радионова рассказывала «Известиям», что в некоторых местах на территории завода «Усольехимпром» зафиксировано превышение допустимой концентрации ртути в 33 тыс. раз.

К ликвидации этого объекта приступали неоднократно, проводили оценку его состояния, начинали подготовительные работы, рассказал «Известиям» доктор химических наук, научный руководитель Всероссийского научно-исследовательского института охраны окружающей среды Александр Соловьянов. Важно наконец-то довести дело до конца.

— Ртуть поглощается строительными конструкциями. Когда наступает лето, под действием тепла она выделяется из них, собирается в лужи на полу цеха, попадает в почву, сточные воды и т.д. Разборку этого цеха важно проводить специалистам, обычные рабочие просто отравятся, — пояснил он.

По его словам, после разборки цеха необходимо вывести строительные конструкции на полигоны опасных промышленных отходов. Есть другой путь: в специальных камерах под высокой температурой заставить ртуть выделиться из материалов этих конструкций, потом ее сконденсировать, очистить и использовать повторно, как вторичный ресурс.

— На работы потребуется от 5 млрд до 10 млрд рублей. Так или иначе, убрать ртуть крайне важно. Металлическая ртуть — вещество первого класса опасности. В сказке «Алиса в стране чудес» был персонаж Безумный Шляпник. Так вот безумным он был, потому что в те времена ртуть использовали для обработки фетра и мастер дышал испарениями, — подчеркнул Александр Соловьянов.

В СССР таких предприятий, как в Усолье-Сибирском, было много, работала система химпромов, оргсинтезов. Проблема носит системный характер, уверен руководитель программы по экологической ответственности бизнеса Всемирного фонда дикой природы Алексей Книжников. По его словам, с развалом СССР осталось много брошенных объектов и загрязняющие вещества там сейчас проникают в окружающую среду более активно, чем в те времена, когда предприятия работали и были под контролем.

— Проблема требует решения через федеральную программу. Без федерального финансирования региональные власти решить ее не смогут. Сейчас важно учесть все подобные «горячие точки». Опыт реабилитации таких объектов в России есть, — заключил Алексей Книжников.

После совещания Владимир Путин провел в режиме видеоконференции двустороннюю встречу с Игорем Кобзевым, который сообщил президенту о негативных экономических последствиях, вызванных пандемией и падением цен на нефть. По словам врио главы области, «выпадающие доходы составят более 18 млрд рублей, это 10% собственных доходов».

Исходя из договоренностей с министерством финансов, субъект должен сократить свои расходы на 22 млрд рублей. Власти региона, однако, готовы снизить их только на 10–12 млрд. Иначе это приведет к невозможности исполнения первоочередных и социально значимых мероприятий, уверен Игорь Кобзев. На этом фоне врио губернатора попросил президента выделить 10 млрд рублей помощи. Президент обещал обсудить этот вопрос с правительством.

Во время встречи поднималась также тема создания газохимического комплекса в регионе. Владимир Путин поручил Игорю Кобзеву подготовить программу его строительства. По словам главы государства, всё нужно просчитать, в частности, с «Газпромом». Глава государства также пообещал вновь приехать в Тулун, пострадавший в прошлом году от наводнения.