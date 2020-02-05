Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Даже если Россия достроит сама": США вновь припугнули Европу санкциям...
Власти Украины прокомментировали фото Киану Ривза в учебнике истории
На Украине создали Министерство по реинтеграции Донбасса
Разборки самозванцев: Украинские раскольники выгнали лжепатриарха Денисенко из &...
Главная / Аналитика

Современный танковый бой: насколько актуален и что собой представляет

05 февраля 2020, 15:54  •  121 • Аналитика

Довольно часто в СМИ проскальзывает точка зрения, что в современной войне танки теряют свою важную роль. Как конница в ХХ веке уступила место бронетехнике, так и танки в XXI веке становятся все менее актуальными. Но можно ли считать такое мнение справедливым?


Скептики утверждают, что развитие различных противотанковых систем, появление и совершенствование высокоточного оружия, переход к дистанционным формам ведения боевых действий существенно снижает востребованность танков как основной ударной силы сухопутных войск.



Изначально танк возник как оружие для прорыва позиций неприятеля во время Первой мировой войны. Тогда война носила позиционный характер, войска противников могли месяцами находиться в окопах, а танковая атака позволяла пробить линию обороны.

Пик успеха танковых атак – Вторая мировая война.

Но в современном мире многократно возросло значение авиационных и ракетных ударов. С другой стороны, сократилась вероятность прямого танкового противостояния двух сторон.

По мнению критиков «танковой концепции», наглядным свидетельством устаревания танков является все меньший интерес к ним со стороны стран НАТО. И это действительно так. Но в таком случае как объяснить, что Китай, Россия или Индия, которые также заинтересованы в современных и боеспособных вооруженных силах, продолжают развивать и наращивать свои танковые силы?

Все дело в том, что современные локальные конфликты, которых становится все больше и больше, открывают новые возможности для применения танков. Спецподразделениям и пехоте, ведущим боевые действия в городских условиях, необходимо мощное оружие штурма, которое было бы практически неуязвимо для легковооруженного противника. Поэтому и в Сирии, и на Донбассе широко использовались танки, а Израиль, находящийся фактически в состоянии постоянной войны, относится к укреплению и развитию танковых войск не менее серьезно, чем Россия, и совсем не разделяет позиции стратегов НАТО относительно будущего танков и танковых войск.


Современный танк должен обладать несколькими ключевыми особенностями. Во-первых, это способность к ведению боя в любое время суток, в любых климатических условиях. Во-вторых, это прекрасно налаженная система связи, обмена информацией с другими танками своего подразделения и с другими подразделениями в целом. В-третьих, это возможность борьбы как с танками и бронетехникой, так и с пехотой противника во время боя, а также возможность борьбы с вертолетами противника и низколетящими самолетами.

Эксперты утверждают, что в современном танковом бою идеальным вариантом является возвращение к экипажу из четырех танкистов – командира, механика-водителя, наводчика, заряжающего. Дополнительный член экипажа в лице заряжающего облегчает решение многих задач – от охраны самого танка до выполнения отдельных функций во время боя.


Кроме того, боевое применение танка в современных условиях должно быть только комплексным – они должны действовать вместе с ударными вертолетами, разведывательными и разведывательно-ударными самолетами, беспилотными летательными аппаратами, подразделениями спецназначения. В этом случае танковый удар приобретает новое содержание и становится действительно эффективным средством подавления противника.

Таким образом, в современной локальной войне значение танков по-прежнему остается крайне высоким. Высокая огневая мощь, защищенность броней и мобильность танка – те качества, которыми пока не обладает ни одна другая сухопутная боевая машина. В условиях противостояния в городе или другом населенном пункте танки оказывают неоценимую поддержку пехотным подразделениям и подразделениям специального назначения, что проверено практикой в «горячих точках» Ближнего Востока.
Илья Полонский

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



121
Источник
Похожие новости
04 февраля 2020, 17:09
Об экономической эффективности использования котлотурбинных кораблей
04 февраля 2020, 17:09
Хамство хамству рознь!
05 февраля 2020, 09:24
В Киеве напряженно размышляют: что бы ещё продать и кому
04 февраля 2020, 17:09
Полезные варгеймы. Опыт военных игр в Университете Корпуса морской пехоты США
04 февраля 2020, 17:09
«Ваше Величество, к вам Brexit»: Соединённое королевство может «разъединиться»
05 февраля 2020, 15:54
Современный танковый бой: насколько актуален и что собой представляет
Новости партнеров
 
Выбор дня
05 февраля 2020, 02:54
"Разумнее было бы промолчать": Украинский политолог указал на ошибку Зеленс...
05 февраля 2020, 02:54
Забытые в Китае граждане ЕС попросили эвакуации у России, но испугались русского кара...
05 февраля 2020, 06:09
Российская авиакомпания отказалась вывозить из Китая незалежников (Руслан Осташко)
05 февраля 2020, 06:09
Дайджест СМИ: Как Эрдоган предал Путина, почему Россия встала на защиту Крыма
05 февраля 2020, 09:24
"Климатическая бомба": Американские учёные раскрыли "всю правду" ...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
01 февраля 2020, 14:24
Схватили прямо в аэропорту: Русская журналистка поплатилась за ещё не собранный материал о притеснениях "за Россию"
30 января 2020, 20:09
«Не опять, а снова»: Зеленский публично опозорился (Руслан Осташко)
03 февраля 2020, 08:39
Медведевский отзыв
01 февраля 2020, 22:40
Вляпались в историю: провал Зеленского ставит под вопрос российско-украинские отношения
02 февраля 2020, 18:12
Киев придумал новую страну: какую инсценировку задумал Зеленский?
01 февраля 2020, 01:24
"Медведев за 12 лет ни разу этого не сделал": Смирнов об извинениях Мишустина за просчёты подчинённых
31 января 2020, 09:09
Игорь Панарин: Мировая политика Зачистка убийц Сулеймани продолжается
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.