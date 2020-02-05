Современный танковый бой: насколько актуален и что собой представляет • 121 • Аналитика

Довольно часто в СМИ проскальзывает точка зрения, что в современной войне танки теряют свою важную роль. Как конница в ХХ веке уступила место бронетехнике, так и танки в XXI веке становятся все менее актуальными. Но можно ли считать такое мнение справедливым?



Скептики утверждают, что развитие различных противотанковых систем, появление и совершенствование высокоточного оружия, переход к дистанционным формам ведения боевых действий существенно снижает востребованность танков как основной ударной силы сухопутных войск.







Изначально танк возник как оружие для прорыва позиций неприятеля во время Первой мировой войны. Тогда война носила позиционный характер, войска противников могли месяцами находиться в окопах, а танковая атака позволяла пробить линию обороны.



Пик успеха танковых атак – Вторая мировая война.



Но в современном мире многократно возросло значение авиационных и ракетных ударов. С другой стороны, сократилась вероятность прямого танкового противостояния двух сторон.



По мнению критиков «танковой концепции», наглядным свидетельством устаревания танков является все меньший интерес к ним со стороны стран НАТО. И это действительно так. Но в таком случае как объяснить, что Китай, Россия или Индия, которые также заинтересованы в современных и боеспособных вооруженных силах, продолжают развивать и наращивать свои танковые силы?



Все дело в том, что современные локальные конфликты, которых становится все больше и больше, открывают новые возможности для применения танков. Спецподразделениям и пехоте, ведущим боевые действия в городских условиях, необходимо мощное оружие штурма, которое было бы практически неуязвимо для легковооруженного противника. Поэтому и в Сирии, и на Донбассе широко использовались танки, а Израиль, находящийся фактически в состоянии постоянной войны, относится к укреплению и развитию танковых войск не менее серьезно, чем Россия, и совсем не разделяет позиции стратегов НАТО относительно будущего танков и танковых войск.





Современный танк должен обладать несколькими ключевыми особенностями. Во-первых, это способность к ведению боя в любое время суток, в любых климатических условиях. Во-вторых, это прекрасно налаженная система связи, обмена информацией с другими танками своего подразделения и с другими подразделениями в целом. В-третьих, это возможность борьбы как с танками и бронетехникой, так и с пехотой противника во время боя, а также возможность борьбы с вертолетами противника и низколетящими самолетами.



Эксперты утверждают, что в современном танковом бою идеальным вариантом является возвращение к экипажу из четырех танкистов – командира, механика-водителя, наводчика, заряжающего. Дополнительный член экипажа в лице заряжающего облегчает решение многих задач – от охраны самого танка до выполнения отдельных функций во время боя.





Кроме того, боевое применение танка в современных условиях должно быть только комплексным – они должны действовать вместе с ударными вертолетами, разведывательными и разведывательно-ударными самолетами, беспилотными летательными аппаратами, подразделениями спецназначения. В этом случае танковый удар приобретает новое содержание и становится действительно эффективным средством подавления противника.



Таким образом, в современной локальной войне значение танков по-прежнему остается крайне высоким. Высокая огневая мощь, защищенность броней и мобильность танка – те качества, которыми пока не обладает ни одна другая сухопутная боевая машина. В условиях противостояния в городе или другом населенном пункте танки оказывают неоценимую поддержку пехотным подразделениям и подразделениям специального назначения, что проверено практикой в «горячих точках» Ближнего Востока. Довольно часто в СМИ проскальзывает точка зрения, что в современной войне танки теряют свою важную роль. Как конница в ХХ веке уступила место бронетехнике, так и танки в XXI веке становятся все менее актуальными. Но можно ли считать такое мнение справедливым?Скептики утверждают, что развитие различных противотанковых систем, появление и совершенствование высокоточного оружия, переход к дистанционным формам ведения боевых действий существенно снижает востребованность танков как основной ударной силы сухопутных войск.Изначально танк возник как оружие для прорыва позиций неприятеля во время Первой мировой войны. Тогда война носила позиционный характер, войска противников могли месяцами находиться в окопах, а танковая атака позволяла пробить линию обороны.Пик успеха танковых атак – Вторая мировая война.Но в современном мире многократно возросло значение авиационных и ракетных ударов. С другой стороны, сократилась вероятность прямого танкового противостояния двух сторон.По мнению критиков «танковой концепции», наглядным свидетельством устаревания танков является все меньший интерес к ним со стороны стран НАТО. И это действительно так. Но в таком случае как объяснить, что Китай, Россия или Индия, которые также заинтересованы в современных и боеспособных вооруженных силах, продолжают развивать и наращивать свои танковые силы?Все дело в том, что современные локальные конфликты, которых становится все больше и больше, открывают новые возможности для применения танков. Спецподразделениям и пехоте, ведущим боевые действия в городских условиях, необходимо мощное оружие штурма, которое было бы практически неуязвимо для легковооруженного противника. Поэтому и в Сирии, и на Донбассе широко использовались танки, а Израиль, находящийся фактически в состоянии постоянной войны, относится к укреплению и развитию танковых войск не менее серьезно, чем Россия, и совсем не разделяет позиции стратегов НАТО относительно будущего танков и танковых войск.Современный танк должен обладать несколькими ключевыми особенностями. Во-первых, это способность к ведению боя в любое время суток, в любых климатических условиях. Во-вторых, это прекрасно налаженная система связи, обмена информацией с другими танками своего подразделения и с другими подразделениями в целом. В-третьих, это возможность борьбы как с танками и бронетехникой, так и с пехотой противника во время боя, а также возможность борьбы с вертолетами противника и низколетящими самолетами.Эксперты утверждают, что в современном танковом бою идеальным вариантом является возвращение к экипажу из четырех танкистов – командира, механика-водителя, наводчика, заряжающего. Дополнительный член экипажа в лице заряжающего облегчает решение многих задач – от охраны самого танка до выполнения отдельных функций во время боя.Кроме того, боевое применение танка в современных условиях должно быть только комплексным – они должны действовать вместе с ударными вертолетами, разведывательными и разведывательно-ударными самолетами, беспилотными летательными аппаратами, подразделениями спецназначения. В этом случае танковый удар приобретает новое содержание и становится действительно эффективным средством подавления противника.Таким образом, в современной локальной войне значение танков по-прежнему остается крайне высоким. Высокая огневая мощь, защищенность броней и мобильность танка – те качества, которыми пока не обладает ни одна другая сухопутная боевая машина. В условиях противостояния в городе или другом населенном пункте танки оказывают неоценимую поддержку пехотным подразделениям и подразделениям специального назначения, что проверено практикой в «горячих точках» Ближнего Востока. Илья Полонский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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