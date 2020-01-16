Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Историческое Послание Путина Федеральному собранию: Как нам победить бедность
Идём на поправки: как изменит Россию послание Владимира Путина
Процесс уже пошёл: Путин инициировал создание группы по внесению поправок в Конс...
Против «Тачанки», Жукова и Хмельницкого: как при Зеленском на Украине идёт проце...
Главная / В России

«Современный, инновационный, одновременно дотошный»: Пять качеств Михаила Мишустина, сделавшие его новым премьером

16 января 2020, 09:39  •  101 • В России

Новым премьер-министром России станет руководитель Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин. Его кандидатуру предложил президент. И вряд ли Госдума будет сопротивляться. Большинство фракций уже заявили, что поддержат решение главы государства.

- Считаю Мишустина нестандартным чиновником. Как человек из бизнеса, он изначально заряжен на результат. Сильный руководитель, сумевший выстроить лучшую в мире систему администрирования налогов. У него есть личный, человеческий и профессиональный потенциал, чтобы справиться с поставленными задачами и доказать свою эффективность, - считает Георгий Боос, бывший министр по налогам и сборам.

- Мишустин - технократ в лучшем понимании этого слова. Современный, инновационный и одновременно дотошный специалист, человек, который в условиях нашего бюрократического государства создал одну из самых новаторских налоговых систем в мире. Михаил Владимирович, пожалуй, как никто другой владеет знанием о реальном состоянии нашей экономики, - считает бизнес-омбудсмен Борис Титов.

Добавлю еще и от себя.

1. Мишустин - эффективный. И это не умозрительное заключение. Это цифровой (запомните это слово) факт. В 2009 году налоговики собрали в федеральный бюджет 2,5 трлн рублей. В апреле 2010-го в ФНС назначили Мишустина. После этого сборы росли каждый год. Самая свежая статистика - за 11 месяцев 2019-го в казну перечислили 11,2 трлн рублей. По итогам года будет 12,5 трлн. Рост в пять раз! Как по мне, профицитная казна и финансовая стабильность в стране - это больше заслуга Мишустина, чем Силуанова.

2. Мишустин - цифровой. То есть современный и технически подкованный. Для него big data и искусственный интеллект - это не просто слова, написанные спичрайтерами. Не удивлюсь, если будущий премьер может «кодить» на каком-нибудь языке программирования. Вся цифровая трансформация налоговой сферы - его рук дело. Наши ИТ-решения по администрированию налогов еще в 2017 году признали одними из лучших в мире.

3. Мишустин - системный. А именно этого сейчас не хватает нашей экономической политике: понятной стратегии и понятных инструментов для ее выполнения. Нужна система, которая будет работать на автомате, а не ручное управление, когда приходится затыкать дыры по ходу движения.

4. Мишустин - жесткий, бескомпромиссный, требовательный, но справедливый. Он создал такую систему, в которой уходить от налогов стало почти невозможно: на порядок сократил число фирм-однодневок, снизил до нуля воровство при возврате НДС. При этом количество проверок тоже упало в разы. Зачем ездить ко всем подряд и «кошмарить» бизнес, если можно реагировать только на явные нарушения закона?! Глядишь, с коррумпированными чиновниками, разворовывающими бюджет, новый премьер тоже сможет разобраться.

5. Мишустин - энергичный. Это видно по походке, жестикуляции и манере речи. Он видит цель и двигается в заданном направлении. Вполне возможно, у него получится расшевелить финансово-экономический блок правительства, который, увы, не может похвастаться впечатляющими результатами.

Медведева сменит Мишустин.Главой правительства России станет Михаил Мишустин. Кто же он, наш новый премьер-министр?

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



101
Источник
Похожие новости
15 января 2020, 20:39
Петр Толстой: Госдума согласует кандидатуру Мишустина на пост премьера
15 января 2020, 23:54
Пресс-секретарь Рамзана Кадырова — «КП»: Глава Чеченской республики временно нетрудоспособен, а все остальное — это домыслы
16 января 2020, 09:39
«Современный, инновационный, одновременно дотошный»: Пять качеств Михаила Мишустина, сделавшие его новым премьером
15 января 2020, 14:09
"Судьба России и её историческая перспектива зависят от того, сколько нас будет": 15 главных тезисов Послания президента
15 января 2020, 22:09
«Ряд конституционных поправок»: Путин в послании обозначил главные задачи на ближайший год
15 января 2020, 17:24
Владимир Легойда - о Послании президента: Поддержка семьи беспрецедентная!
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
12 января 2020, 22:54
"Русские сбили Boeing MH17": После признаний Ирана информационная война развернулась против России
13 января 2020, 08:39
«Пусть себе подерутся между собой»
09 января 2020, 16:39
«Огонь распространялся по фюзеляжу»: опубликован предварительный отчёт о крушении украинского самолёта в Иране
09 января 2020, 13:24
На Украине рассказали о последствиях запуска «Турецкого потока»
09 января 2020, 15:09
Наталья Поклонская: Третья мировая война давно началась. И Россию втянули в схватку
12 января 2020, 09:54
"Идеальная чума XXI века" может перекинуться на Россию
13 января 2020, 02:09
Восемь ракет: база США в Ираке атакована
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.