«Современный, инновационный, одновременно дотошный»: Пять качеств Михаила Мишустина, сделавшие его новым премьером

Новым премьер-министром России станет руководитель Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин. Его кандидатуру предложил президент. И вряд ли Госдума будет сопротивляться. Большинство фракций уже заявили, что поддержат решение главы государства.

- Считаю Мишустина нестандартным чиновником. Как человек из бизнеса, он изначально заряжен на результат. Сильный руководитель, сумевший выстроить лучшую в мире систему администрирования налогов. У него есть личный, человеческий и профессиональный потенциал, чтобы справиться с поставленными задачами и доказать свою эффективность, - считает Георгий Боос, бывший министр по налогам и сборам.

- Мишустин - технократ в лучшем понимании этого слова. Современный, инновационный и одновременно дотошный специалист, человек, который в условиях нашего бюрократического государства создал одну из самых новаторских налоговых систем в мире. Михаил Владимирович, пожалуй, как никто другой владеет знанием о реальном состоянии нашей экономики, - считает бизнес-омбудсмен Борис Титов.

Добавлю еще и от себя.

1. Мишустин - эффективный. И это не умозрительное заключение. Это цифровой (запомните это слово) факт. В 2009 году налоговики собрали в федеральный бюджет 2,5 трлн рублей. В апреле 2010-го в ФНС назначили Мишустина. После этого сборы росли каждый год. Самая свежая статистика - за 11 месяцев 2019-го в казну перечислили 11,2 трлн рублей. По итогам года будет 12,5 трлн. Рост в пять раз! Как по мне, профицитная казна и финансовая стабильность в стране - это больше заслуга Мишустина, чем Силуанова.

2. Мишустин - цифровой. То есть современный и технически подкованный. Для него big data и искусственный интеллект - это не просто слова, написанные спичрайтерами. Не удивлюсь, если будущий премьер может «кодить» на каком-нибудь языке программирования. Вся цифровая трансформация налоговой сферы - его рук дело. Наши ИТ-решения по администрированию налогов еще в 2017 году признали одними из лучших в мире.

3. Мишустин - системный. А именно этого сейчас не хватает нашей экономической политике: понятной стратегии и понятных инструментов для ее выполнения. Нужна система, которая будет работать на автомате, а не ручное управление, когда приходится затыкать дыры по ходу движения.

4. Мишустин - жесткий, бескомпромиссный, требовательный, но справедливый. Он создал такую систему, в которой уходить от налогов стало почти невозможно: на порядок сократил число фирм-однодневок, снизил до нуля воровство при возврате НДС. При этом количество проверок тоже упало в разы. Зачем ездить ко всем подряд и «кошмарить» бизнес, если можно реагировать только на явные нарушения закона?! Глядишь, с коррумпированными чиновниками, разворовывающими бюджет, новый премьер тоже сможет разобраться.

5. Мишустин - энергичный. Это видно по походке, жестикуляции и манере речи. Он видит цель и двигается в заданном направлении. Вполне возможно, у него получится расшевелить финансово-экономический блок правительства, который, увы, не может похвастаться впечатляющими результатами.

Медведева сменит Мишустин.Главой правительства России станет Михаил Мишустин. Кто же он, наш новый премьер-министр?

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники